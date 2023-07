De mensen: Jevgeni Prigozjin & Casey Phair

Laat zijn hoofd weer zien na muiterij

Jevgeni Prigozjin, Wagner-topman

Waar is Jevgeni Prigozjin? Deze vraag hield de geruchtenmolen flink op gang na zijn muiterij tegen Russisch president Poetin in juni. Maar hij is terecht: De Wagner-leider staat handen te schudden op de Afrika-top in Sint Petersburg. Zijn aanwezigheid is niet verwonderlijk: hij is Poetins instrument op het Afrikaanse continent. Zo is de Wagner-groep actief in Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Sudan. Of hij nu ook terug in de gratie is (of ooit uit de gratie was) bij de Russische president, blijft nog de vraag.

Beeld rV

Is jongste voetballer ooit op een WK

Casey Phair, voetballer

Ze is net zestien jaar, de Zuid-Koreaanse Casey Phair, en daarmee de jongste voetballer ooit op een WK. Phair groeide op in de VS en speelt nu voor Zuid-Korea. De tiener schrijft nog meer geschiedenis: ze is de eerste speler van gemengde afkomst die uitkomt voor dit elftal op een WK. Het vorige leeftijdsrecord stond op naam van de Nigeriaanse Ifeanyi Chiejine, die uitkwam in 1999 en toen ook 16 - maar net iets ouder - was. Het record bij het WK-mannenvoetbal staat op naam van Norman Whiteside, hij was 17 toen hij meedeed in 1982.