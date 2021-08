‘De mensen hebben argwaan. En je kunt ze geen ongelijk geven’: 2021 was tot nu een flop voor zonnepanelen

De eerste helft van 2021 was een flop voor zonnepanelen. Er kwam in Vlaanderen slechts 83 megawatt vermogen bij, nog geen derde van het jaarlijks beoogde doel. ‘Met het oog op de klimaatopwarming zouden we net de forcing moeten voeren’, zegt Alex Polfliet van het energieadviesbedrijf Zero Emission Solutions.

Verbazen die voorlopige cijfers van de Vlaamse overheid u?

Polfliet: “Niet echt. Wij voelen elke dag in de praktijk hoe pover het gesteld is met de interesse. Na het eerste kwartaal waren de cijfers al heel slecht, maar toen wilden we nog afwachten hoe het verder zou evolueren. De cijfers die we vandaag zien, zullen in realiteit nog wel iets hoger liggen. Maar het niveau van vorig jaar – toen er 693 megawatt vermogen bijkwam – halen we nooit. Op zich hoeft dat niet, dat was een uitzonderlijk jaar. Maar ook in vergelijking met 2019 zitten we niet eens halfweg. Dit is geen toeval meer, het is een structureel gegeven.”

Is het vooral een vertrouwenskwestie, na de heisa over de terugdraaiende teller?

“Dat kun je zwart op wit stellen, zelfs de minister (Zuhal Demir van N-VA, MIM) geeft dat openlijk toe. Het arrest van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende teller heeft de publieke opinie sterk gekleurd. ‘Wat is dat toch altijd met die zonnepanelen’, denken mensen. Je kunt ze geen ongelijk geven. Je doet een investering op basis van beloftes die telkens onderuitgehaald worden.”

Alex Polfliet: “Vandaag is het nog altijd interessant om zonnepanelen te laten plaatsen.” Beeld Photo News

Het arrest had nochtans geen impact op wie vandaag zonnepanelen laat plaatsen.

“En vandaag is het nog altijd interessant om zonnepanelen te laten plaatsen, met een premie die bij aanvang al binnen is. Maar zelfs dan merk ik argwaan. Sommige mensen vragen me nu zelfs of ik kan beloven dat de overheid morgen geen belastingen heft op zonnepanelen. Wat uiteraard absurd zou zijn.

“Die teneur straalt af op het bedrijfsleven, waar uiteindelijk ook vaak individuen beslissen over de aankoop. Daar is sinds juni bovendien overgeschakeld op een nieuw ondersteunings­mechanisme, met veilingen. Het is eerst al wachten tot er zo’n veiling is – dit jaar zijn er maximaal drie gepland – en dan is er nog de plaatsing. De 35 megawatt die dit jaar al geveild zijn, geen hoogvlieger, zullen dit jaar lang niet allemaal geplaatst raken.

“Met het oog op het alarmerende IPCC-rapport over de klimaatopwarming zouden we vandaag de forcing moeten voeren. Maar ik stel vast dat de hele sector net tot stilstand is gekomen.”

Hoe kunnen we het vertrouwen herstellen?

“Ik denk dat er dringend nood is aan een objectieve informatiecampagne, maar de Vlaamse regering is op dit moment alle geloofwaardigheid kwijt om die te voeren. Wellicht kan een netbeheerder of de lokale besturen meer vertrouwen inboezemen.

“Ik vraag me eveneens af of we niet naar een verdere verplichting van zonnepanelen moeten. De voorbije maand heeft getoond dat het water ons aan de lippen staat. Voor bepaalde gebouwen geldt nu al een verplicht aandeel hernieuwbare energie. Voor een nieuwbouwwoning zit je nu aan twee à drie panelen, dat zouden er zes of acht kunnen zijn. Er zijn ook alternatieve pistes, zoals zonnecellen verwerkt in glaspartijen. Maar voor veel ideeën vinden ik en mijn collega’s weinig gehoor bij de regering.”