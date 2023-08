De mensen: Estelle & Suga

Houdt identiteit van Wendy’s eerste partner geheim

Estelle, dochter Wendy Van Wanten

In een dubbelinterview met haar mama, Wendy Van Wanten, vraagt Dag Allemaal Estelle (15) vlakaf of ze weet wie de vader van Clément, haar halfbroer, is. “Ja. Maar Clément zei altijd ‘papa’ tegen Frans, mijn papa. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat hij een andere vader heeft”, antwoordt ze gevat. Clément is een van Wendy’s twee zonen uit een eerdere relatie. Verder praat Estelle onder andere nog over de goede band met haar halfbroer en de ‘puberstreken’ van haar ouders, Wendy en diens huidge partner Frans.

Sluit zijn wereldtour in tranen af

Suga, rapper BTS

Binnenkort begint Suga (30), rapper van de hyperpopulaire K-popband BTS, aan zijn militaire dienstplicht. Het afscheid van zijn fans viel Min Yoon-gi, zoals de rapper echt heet, zwaar. Tijdens zijn laatste solo-optreden, onder de naam Agust D, barste hij namelijk in tranen uit. In Zuid-Korea is een militaire dienstplicht verplicht voor alle gezonde mannen tussen de 18 en 28 jaar. Maar vanwege het enorme succes van BTS, kregen alle bandleden een uitzondering. Ze mogen hun legerdienst uitstellen tot ze 30 jaar oud zijn.