De mensen: Elon Musk en Matty Healy

Wil komaf maken met vogellogo van Twitter

Elon Musk, Amerikaans ondernemer

Verdwijnt het iconische blauwe vogellogo straks van Twitter? Eigenaar Elon Musk stuurt in elk geval aan op verandering. “Straks nemen we afscheid van het merk Twitter, en geleidelijk aan van alle vogels”, tweette hij. Musk heeft Twitter al een poos ondergebracht in een nieuw bedrijf, X Corp. Zondag postte hij een afbeelding van een flikkerende ‘X’. Omdat Musk wel vaker provoceert, is het onduidelijk of hij de verandering echt wil doorvoeren dan wel gewoon een beetje voor commotie wil zorgen.

Beeld rv

Ziet heel festival afgelast worden na kus op de mond

Matty Healy, frontman van The 1975

In Maleisië wordt homoseksualiteit nog altijd als een misdrijf gezien. Tijd om daartegen een punt te maken, vond Matty Healy van The 1975. De zanger kuste één van zijn bandleden tijdens een concert op het Good Vibes-festival in hoofdstad Kuala Lumpur. De autoriteiten reageerden helaas zoals verwacht: niet alleen het concert van de band werd stilgelegd, het hele festival - dat nog drie dagen zou duren - werd afgelast. “Het heeft geen enkele zin om The 1975 naar een land uit te nodigen en ons daarna te zeggen met wie we seks kunnen hebben”, liet Healy achteraf optekenen.