‘De medische situatie is erg zorgwekkend. Er doen zich schurftuitbraken voor’: Thomas Willekens (Vluchtelingenwerk)

Terwijl de temperatuur daalt, worden asielzoekers in Brussel nog altijd op straat gezet. Ook kinderen. Thomas Willekens (27) van Vluchtelingenwerk: ‘De mooie woorden van Vivaldi beginnen hol te klinken.’

“Van mensen die asiel aanvragen, verwacht de overheid dat ze de spelregels volgen. Maar de federale overheid volgt zélf de spelregels niet. Ze is al meer dan vijfduizend keer veroordeeld wegens het niet verlenen van opvang: iedereen die voor het eerst asiel aanvraagt, heeft automatisch recht op opvang, maar dat wordt dus niet verleend. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dat ook al aangegeven: de Belgische staat leeft het recht niet na. En toch verwacht ze dat de slachtoffers van haar eigen beleid dat wél doen. Dat is buitengewoon zorgwekkend: België respecteert de rechtsstaat niet.”

Thomas Willekens is beleidsmedewerker bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Hij kent niet alleen de wetten van het land, maar ook de situatie op het terrein. Hij staat er vaak bij als gezinnen met kinderen aan de Dienst Vreemdelingenzaken te horen krijgen dat er geen opvang voor hen is. Nu de temperaturen zakken, wordt dat probleem groter met de dag. “Wij waren tevreden met het regeerakkoord van Vivaldi”, zegt hij. “Er zou een menselijke opvang komen, de procedures zouden correct worden gevolgd, men ging een humaan en rechtvaardig asielbeleid voeren, met flexibele opvang: mooie woorden die nu behoorlijk hol beginnen te klinken. Deze regering faalt op alle vlakken.”

Hoe is de situatie op straat?

“Steeds schrijnender sinds vorig najaar, met het verschil dat er nu ook minderjarigen en gezinnen met hele kleine kinderen op straat worden gezet. Als je de alleenstaande mannen erbij rekent, spreek je over een paar duizend mensen die ’s nachts geen opvang hebben. Er doen zich schurftuitbraken voor. De situatie is medisch gezien erg zorgwekkend. Zelfs het administratieve luik faalt: mensen kunnen niet altijd een asielaanvraag indienen en gaan naar hun eerste interview na dagen- of wekenlang op straat geslapen te hebben, waardoor ze niet voorbereid zijn.”

Thomas Willekens: ‘De medische situatie is erg zorgwekkend. Er doen zich schurftuitbraken voor.’ Beeld Tine Schoemaker

Slapen er nog baby’s en peuters op straat?

“Zeker. Doordat er te weinig opvangplaatsen zijn, moeten er keuzes worden gemaakt. Dat gebeurt op basis van ‘kwetsbaarheid’, een begrip waarvan de grens steeds harder wordt opgerekt. Zo moet er soms gekozen worden tussen gezinnen met kleine kinderen wie wel en geen slaapplaats voor de nacht krijgt.”

Het kan toch niet dat men geen plek voor die mensen vindt?

“Als alle beleidsniveaus goed zouden samenwerken, zou er al veel mogelijk zijn. Defensie zou meer kunnen doen: in 2015 is het leger echt in de bres gesprongen, niet alleen met opvangplekken, maar ook met personeel. Nu staat er een site ter beschikking, maar die heeft nog geen waterleiding. En samenwerking tussen het federale, het gewestelijke en lokale niveau, zoals dat er geweest is voor de Oekraïners, zou veel kunnen helpen. Wij vragen ons af waarom wat toen voor Oekraïners kon, niet voor alle asielzoekers kan.”

Omdat men niet te gastvrij wil overkomen?

“Daar kan en wil ik geen uitspraken over doen. Maar het zogenaamde ontradingseffect van dit beleid bestaat niet. Mensen vragen nog altijd asiel aan, hoewel ze weten dat ze geen opvang krijgen. Ik weet niet of het doelbewust is, maar een opvangcrisis is het beste ontradingsbeleid - en het werkt niet. Dat onder meer mensen uit Afghanistan nog altijd de weg naar België zoeken, is begrijpelijk: er leeft hier een grote Afghaanse gemeenschap.”

Maar Afghanen worden nu blijkbaar beschouwd als economische migranten.

“Dat vonden wij een ernstige communicatiefout van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v). Er is minder geweld in Afghanistan, maar de situatie is voor veel mensen nog altijd erg penibel. En België is momenteel een van de strengste landen in de Europese Unie voor Afghaanse asielzoekers, na Roemenië en Denemarken.”

Komen veel gezinnen met kinderen uit Burundi?

“Die waren er de voorbije weken zeker bij. Maar nu wil de EU het voor hen moeilijker maken om hier te geraken door Servië aan te zetten om een visumplicht voor Burundezen in te voeren, waardoor de toegang via dat land zou worden afgesloten. En er zijn al weinig veilige, legale routes. Resultaat: meer mensensmokkelaars, meer doden.”

Welke veilige en wettige routes wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen?

“Gezinshereniging kan worden uitgebreid. Nu mogen alleen de partner en de minderjarige kinderen komen. Dat kan men uitbreiden tot broers, zussen en kinderen tot pakweg 25 jaar oud. Het aanvragen van de gezinshereniging zou ook hier moeten kunnen gebeuren: nu valt die verantwoordelijkheid op de mensen in het land van herkomst, wat soms zeer gevaarlijk is. Ik ken een man die zijn vrouw wilde laten overkomen uit Afghanistan na de terugkeer van de taliban, maar dan moest zij naar Pakistan om een aanvraag te doen. Ook met werkvisa zou men veel kunnen doen - er zijn zoveel banen die niet ingevuld raken.”

Heeft Groen oren naar uw verhaal?

“Groen/Ecolo hebben de regering gevraagd om oplossingen te zoeken, dat wel. Maar het is moeilijk om door te pakken omdat elke partij altijd wel struikelblokken ziet. Zo blijft dit probleem etteren. Er is geen politiek alternatief voor het strenge discours. Maar het is tijd dat het getalm stopt. Vivaldi moet eens in de spiegel kijken en het regeerakkoord uitvoeren.”