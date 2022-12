De mantel van Messi: handig staaltje culturele diplomatie of ongepast gebaar van emir?

Het was een opmerkelijk moment, zondagavond na de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië: vlak voordat de Argentijnen de gouden wereldbeker kregen uitgereikt, bleek de 42-jarige emir van Qatar een verrassing in petto te hebben, namelijk een traditioneel Qatarese mantel, ook wel bekend als een bisht. Aanvoerder Lionel Messi liet zich de zwart doorschijnende mantel glimlachend omhangen, waarna hij de beker in ontvangst nam.

Onder sportjournalisten en tv-kijkers over de hele wereld ontstond onmiddellijk discussie: was dit wel gepast? Was dit een onversneden poging van de emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, om het Argentijnse feestje te kapen, wetende dat Messi zo’n geste ten overstaan van honderden camera’s nooit zou kunnen afslaan?

Handig staaltje diplomatie

Het was, zoveel staat vast, een handig staaltje culturele diplomatie, hetgeen trouwens ook gold voor de timing van de finale: die viel niet toevallig samen met de Qatarese nationale feestdag waarop de eenwording van Qatar wordt gevierd. Qatarezen (mannen, welteverstaan) dragen op zulke dagen een bisht over hun witte gewaad (ook wel een thobe). Hetzelfde geldt voor bruiloften, diploma-uitreikingen en familiefeesten. Het moment van de dag bepaalt de kleur: een witte bisht draag je ’s ochtends, een zwarte ’s avonds. Er zijn ook grijze en crèmekleurige varianten. De bruine is wat dikker, en is alleen geschikt voor de koude winterdagen.

Dat Messi er eentje ontving, is volgens Arabische commentatoren een teken van groot respect en gastvrijheid. Een bisht – geweven uit geitenwol en kamelenhaar, vaak met ragfijn gouden borduurwerk – bezorgt de drager een grote status. Bekend is het verhaal uit de islamitische overlevering, waarin de profeet Mohammed de dichter Kaab welkom heet door hem zijn mantel om te hangen.

Niet het eerste Arabische cadeau voor Messi

Het dragen van de bisht vergt meer oefening dan je zou denken: traditioneel steek je alleen je rechterarm door de mouw. De andere kant drapeer je los over je schouder. Messi droeg de mantel dus eigenlijk verkeerd, al valt hem dat niet echt aan te rekenen – hij moest een trofee van 6 kilo vasthouden.

Dat de Argentijn binnenskamers zal mopperen over het Qatarese presentje, is niet erg waarschijnlijk. Hij staat onder contract bij het Franse Paris Saint-Germain, een club die in handen is van de Qatarezen. Eerder dit jaar tekende Messi een miljoenencontract als ‘toerisme-ambassadeur’ voor buurland Saoedi-Arabië, dat het WK wil organiseren in 2030. Het zal, kortom, niet de laatste keer zijn dat Messi zich door Arabische sjeiks laat fêteren. De mantel kan hij bij zijn andere cadeaus leggen.