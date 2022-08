De man die Yves Leterme naar de top gidste: communicatiespecialist Jan Callebaut overleden

Coca-Cola, Unilever, Heineken, Volvo en de VRT. Het volstaat om te kijken naar de merken waarvoor Callebaut in zijn carrière marketingadvies gaf om te weten hoe groot zijn naam in het wereldje was. In de media staat hij gekend als de man die de revival van de openbare omroep mee vorm gaf in de jaren 90.

Initieel maakte Callebaut naam via Censydiam, het marktonderzoeksbureau dat hij in 1987 oprichtte met wijlen Hendrik Hendrickx. Dat bedrijf verkocht hij in 2003. Wel bleef hij nadien actief in het marktonderzoek, via Callebaut&Co, Callebaut Collective en WHY5Research.

Callebauts naam reikte verder dan de bedrijfswereld. Zo adviseerde hij het toenmalige BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) rond het Oosterweelproject en stond hij rectoren bij met advies. Maar het was vooral de politiek waar zijn hard sneller door ging slaan. Callebaut gaf advies aan politici van alle trekken, van de socialist Steve Stevaert tot ex-Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Al was hij toch vooral actief binnen de christendemocratische partij – eerst CVP en later cd&v. Callebaut kende de partij vanbinnen en vanbuiten en stond verschillende voorname politici bij. Zo adviseerde hij Kris Peeters en Yves Leterme. Die laatste gidste hij bij de verkiezingen van 2007 naar een ware monsterscore van 800.000 voorkeurstemmen.

Maar ook na de verkiezingen van 2019, toen cd&v rake klappen kreeg in de uitslag, maakte hij mee de analyse van wat er fout liep bij de christendemocraten. Zo gaf de communicatiespecialist uitgebreid zijn visie mee aan Vincent Van Peteghem, toen kandidaat-voorzitter en intussen vicepremier, toen die met zijn ‘twaalf apostelen’ de verkiezingsnederlaag analyseerde. Callebaut was ervan overtuigd dat er plaats was in België voor een grote centrumpartij, zoals de cd&v. Ook Walter De Donder, cd&v-burgemeester van Affligem – waar Callebaut zelf woonde – was een intimus. “Hij kon ministers, partijvoorzitters en bedrijfsleiders samenbrengen, maar bleef even graag tot in de vroege uurtjes hangen in de kantine van VC Leeuwkens Teralfene”, zegt burgemeester Walter De Donder (cd&v) bij Het Laatste Nieuws.

Discreet

Callebaut deed zijn werk vooral achter de schermen. Af en toe wilde hij wel een interview geven en hij schreef in het verleden columns voor zowel De Morgen als De Standaard. Zeker de jongste maanden behoedde hij zich voor publieke uitspraken over het christendemocratische huis.

Callebaut schreef tijdens zijn leven ook verschillende boeken over marketing en communicatie. Een van zijn meest bekende en recente boeken was Het DNA van Vlaanderen, over de reden waarom de traditionele partijen op twintig jaar tijd er gigantisch op achteruit gingen in de verkiezingen. Dat boek schreef Callebaut samen met VRT-journalist Ivan De Vadder. De twee bevroegen Vlamingen om te weten waar de bevolking wakker van ligt.

Het is niet helemaal duidelijk waar Callebaut aan overleden is. Volgens Het Laatste Nieuws lag hij al enkele weken in het ziekenhuis. Daar zou een hartaanval hem fataal geworden zijn.

Callebaut laat een vrouw en twee kinderen na.