De man die betaald wordt om te liegen: Poetins woordvoerder ontkent opmerkelijk citaat

Dat Vladimir Poetin volgend jaar met meer dan negentig procent wordt herverkozen. Want dat verkiezingen in Rusland geen democratie zijn, maar slechts een dure bureaucratie. Het was een hoogst opmerkelijk citaat dat The New York Times dit weekend publiceerde van Poetins woordvoerder Dmitri Peskov.

Het citaat is zo uitzonderlijk omdat het waarheidsgetrouw is. Té waarheidsgetrouw. Dus beweerde Peskov al vlug dat hij het niet zo heeft gezegd. Hij wordt immers betaald om te liegen.

17 november 1999. Dat is de datum die de zwaarste stempel heeft gedrukt op de carrière van Dmitri Sergejevitsj Peskov (55). Hij was toen eerste secretaris op Ruslands ambassade in Turkije. Een troostprijs, want eigenlijk droomde hij ervan om diplomaat te worden in de Arabische wereld — zoals zijn vader was geweest. Maar bij zijn ingangsexamen aan het Instituut voor Aziatische en Afrikaanse Studies scoorde hij niet goed genoeg om zelf zijn taal te mogen kiezen. En zo moest hij genoegen nemen met het Turks.

Dmitri Peskov (midden) tijdens de ontmoeting tussen Boris Jeltsin (links) en Süleyman Demirel op 17 november 1999. Beeld RV

Boris Jeltsin was nog president en toen die zijn Turkse ambtsgenoot Süleyman Demirel ontmoette, diende Peskov als tolk. Jeltsin was toen al verslingerd aan de drank, met alle onbehouwenheid vandien. Peskov zou niet hebben vertaald wat hij zei, maar wat Demirel wou horen — en zo de meubelen hebben gered. Dat viel zozeer in de smaak bij Jeltsins perschef Aleksej Gromov, dat hij Peskov op zijn eigen dienst wou hebben. En tegen de tijd dat die daar begon, was Jeltsin al vervangen door Vladimir Poetin.

Vladimir Poetin en Dmitri Peskov tijdens een ontmoeting met de Turkse president Ahmet Necdet Sezer op 7 september 2000. Beeld Kremlin.ru

Nooit geziene openheid

De eerste jaren was hij assistent van Gromov, maar toen Poetin na twee ambtstermijnen eventjes premier moest worden, verkaste Gromov naar het tussentijdse staatshoofd Dmitri Medvedev en werd Peskov Poetins nummer één. Hij zorgde voor een frisse wind en gaf het Russische publiek voor het eerst een beetje inkijk in wie hun leider was. Zo mocht de pers nu vragen stellen over zijn hobby’s en zijn liefde voor de sport. En in het Westen gaf hij, mede door zijn vloeiend Engels, de indruk van een nooit geziene openheid.

Dmitri Medvedev, Dmitri Peskov en Vladimir Poetin in 2018. Beeld afp

Maar de vijftien jaar die Peskov nu al dient als spreekbuis van Poetin, hebben wel hun tol geëist. “Als hij spreekt, dan hoor je werkelijk wat Poetin denkt”, zo werd hij in 2013 nog geroemd in het nochtans Kremlin-kritische weekblad Novoje Vremja. Maar dat betekent ook dat Peskov even hard en even onverbiddelijk als Poetin zelf geworden is. Toen er in 2012 grote volksprotesten waren in Rusland, verklaarde de voordien altijd zo minzame Peskov dat “betogers die de oproerpolitie aanvallen het verdienen dat hun lever over het asfalt uitgesmeerd wordt”.

Dmitry Peskov die instructies krijgt van Poetin tijdens de Afrikatop van vorige maand in Sint-Petersburg. Beeld AP

Iedere dag liegen

Van de schijn van openheid is er ondertussen helemaal geen sprake meer. Alles wat Peskov vertelt, hangt met leugens aaneen. In november 2021 ontkende hij nog stellig dat de Russen plannen smeedden voor een invasie van Oekraïne en een maand vóór het zover was, deed hij berichten daarover nog af als “Amerikaans gestook”. Later beweerde hij dat Rusland geen burgers treft en steden als Marioepol door Oekraïne zelf zijn verwoest. En op 13 september ontkende hij plannen voor een grootscheepse mobilisatie, terwijl die amper een week later door Poetin zelf werd aangekondigd.

De vijf kinderen van Dmitri Peskov: Nadezjda (°2014), Nikolaj (°1990), Mika (°2004), Jelizaveta (°1998) en Deni (°2008). Beeld Instagram

Het lijkt Peskov niet te deren dat hij iedere dag moet liegen en soms zelfs andere Russische overheidsdiensten tegenspreekt. Zo gaf het ministerie van Defensie in januari van dit jaar toe dat het verantwoordelijk was voor een aanval op een flatgebouw in het Oekraïense Dnipro, waarbij meer dan veertig mensen — onder wie zes kinderen — stierven. Waarna Peskov zei dat het Russische leger nooit of te nimmer woonhuizen viseert en het flatgebouw waarschijnlijk door een treffer van de Oekraïense luchtafweer was ingestort.

Dmitri Peskov met zijn oudste zoon Nikolaj en een foto waarop die laatste als soldaat in Oekraïne te zien zou zijn. Beeld RV

Zoon bij Wagner-groep

Zijn leugens dienen niet alleen om Poetin in te dekken, maar ook om zijn eigen reputatie hoog te houden. Zo liet hij Wagner-baas Jevgeni Prigozjin enkele maanden geleden verkondigen dat zijn oudste zoon in Oekraïne heeft gevochten met die groep. Maar ondertussen reed de Tesla van Nikolaj (33) wel in Moskou rond. In september vorig jaar had een journalist zich voorgedaan als militaire recruteur en Nikolaj gebeld om hem onder de wapens te roepen. Waarop die geantwoord had dat hij de zoon van Peskov is en de kwestie wel zou regelen “op een hoger niveau”.

Dmitri Peskov met zijn dochter Jelizaveta op een foto die zij in 2021 op Instagram postte. Beeld Instagram

Ook zijn oudste dochter Jelizaveta (25) heeft Peskov al in verlegenheid gebracht. Liza, zoals ze zichzelf meestal noemt, woonde tot voor kort in Parijs en pakt graag uit met westerse luxe. Dat ze die zou moeten missen, stond haar blijkbaar niet aan. Kort na de invasie verschenen de woorden “nee aan de oorlog” op haar Instagram — al werden die ook gauw weer gewist. En toen het Westen na haar vader en diens huidige vrouw ook Liza en haar oudste broer aan sancties onderwierp, verklaarde ze op Telegram fier op haar Russische afkomst te zijn.

Dmitri Peskov en zijn huidige echtgenote, gewezen schaatskampioene Tatjana Navka. Beeld AP/AFP

Peperduur horloge

In totaal heeft Peskov vijf kinderen bij drie verschillende vrouwen. Zijn huidige wederhelft is Tatjana Navka (48), een gewezen wereldkampioene in het kunstschaatsen. Ze bezit bedrijven en vastgoed met een waarde van minstens tien miljoen euro. Toen Peskov tijdens hun huwelijk in 2015 werd gespot met een horloge dat meer had gekost dan hij ooit verdiend zou hebben als Kremlin-woordvoerder, verklaarde hij dat zijn aanstaande dat voor hem had gekocht.