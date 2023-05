De mail die de medewerkers van Bpost op het kabinet van De Sutter deed belanden: ‘Blijven ze door Bpost betaald?’

Twee jaar lang stonden twee kabinetsmedewerkers van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) op de loonlijst van Bpost, zelfs toen zij over het beheerscontract van datzelfde bedrijf onderhandelden. In een mail aan het kabinet serveerde toenmalig CEO Dirk Tirez hun namen op een dienblaadje.

Wat is er precies gebeurd?

De krant De Tijd pakte woensdag uit met een nieuw hoofdstuk in het uitdijende schandaal rond Bpost. Twee werknemers van het postbedrijf blijken al sinds het najaar van 2020 op het kabinet van voogdijminister Petra De Sutter (Groen) te werken, terwijl ze nog steeds op de loonlijst van Bpost staan. In deze periode onderhandelden zij in naam van het kabinet met Bpost over het nieuwe beheerscontract tussen de post en de staat, dat van 2022 tot 2026 loopt.

Het opvallende aan dit contract is dat de jaarlijkse dotatie van de federale regering aan Bpost plots met 40 procent werd opgetrokken, tot ruim 125 miljoen euro per jaar. De Sutter verantwoordde die bonus door de dalende inkomsten uit de postzegelverkoop en de stijgende kosten voor het openhouden van postkantoren. Maar volgens De Tijd zou de verhoogde dotatie toen al “als een grote verrassing” onthaald zijn binnen Bpost.

De verstrengeling werpt een nieuw licht op de recente schandalen bij Bpost. Volgens een intern onderzoek zou Bpost de staat jarenlang te veel hebben laten betalen voor zijn diensten, waaronder het afleveren van nummerplaten en het afhandelen van verkeersboetes. Bpost zou tot 50 miljoen euro per jaar te veel hebben aangerekend. Eerder was er sprake van illegale prijsafspraken bij het afsluiten van een contract over de krantenbedeling.

Hoe kwam het duo op het kabinet terecht?

Dat wordt duidelijk in het mailverkeer tussen een kabinetssecretaris en voormalig Bpost-CEO Dirk Tirez, dat De Morgen kon inkijken. Op 15 oktober 2020 stuurde Tirez een e-mail naar het kabinet, waarin hij aangeeft dat De Sutter interesse heeft getoond in de detachering van een aantal experts van Bpost naar het kabinet. Hierop schoof hij zelf vier kandidaten naar voren die volgens een ‘talentenreview’ binnen het bedrijf over het juiste profiel bleken te beschikken. Uit dit viertal kon het kabinet de gewenste medewerkers selecteren. “We laten de keuze aan jullie over, omdat het toch gaat over een vertrouwensfunctie”, schreef Tirez.

Wat opvalt, is dat het kabinet-De Sutter niet goed op de hoogte bleek over hoe de detachering te werk ging. “Blijven de werknemers door Bpost betaald en zorgen wij enkel voor kabinetstoelage en de woon-werkvergoeding? Of gaat dit anders?”, vroeg de secretaris aan Tirez. Hij antwoordde: “De werknemers blijven bediende bij Bpost. Bpost betaalt alle verloning: loon, voordelen, verzekering, wagen, bonus. De kabinetstoelage wordt door het kabinet betaald.”

Het mailverkeer tussen een kabinetssecretaris en voormalig Bpost-CEO Dirk Tirez. Beeld RV

De uitwisseling doet uitschijnen dat er geen druk door De Sutter werd uitgeoefend om de twee kabinetsmedewerkers op de loonlijst van Bpost te houden. Toch is het opmerkelijk hoe Bpost de kandidatenlijst kon sturen. Een week later liet het kabinet Tirez weten welke twee kandidaten het had geselecteerd.

Hoe ongebruikelijk is dit?

Het uitlenen van werknemers aan politieke kabinetten is een typisch Belgische gewoonte. Sinds jaar en dag worden onze kabinetten, die naar internationale standaarden over veel personeel beschikken, gevuld door gedetacheerden. Meestal maken ambtenaren uit de federale administratie tijdelijk de overstap. In hun geval is het logisch dat hun werkgever, onderdeel van de staat, hun wedde blijft uitbetalen.

Maar ook autonome overheidsbedrijven kunnen personeel uitlenen. De regels hiervoor werden vastgelegd in een Koninklijk Besluit uit 2001. Volgens dit KB is het toegelaten dat het bedrijf de wedde van de werknemer blijft uitbetalen. Enkel als het bedrijf expliciet vraagt om de wedde terug te betalen is de minister hiertoe verplicht. Dat lijkt Tirez niet te hebben gedaan. Puur wettelijk lijkt De Sutter dus recht in haar schoenen te staan.

Toch had de groene vicepremier moeten weten dat het risico op belangenvermenging groot was. Sinds 2013 is Bpost een beursgenoteerd bedrijf dat slechts voor 51 procent in handen van de overheid is en zoveel mogelijk commerciële winst nastreeft. Dat Bpost jarenlang te hoge overheidssubsidies opstreek, bevestigt dat de controle op het bedrijf te laks was.

Hoe groot is de schade voor De Sutter?

Behoorlijk groot. Tot nu toe weigerde ze om als enige minister op te draaien voor de problemen bij Bpost omdat zij historisch gegroeid waren. Maar deze flater is wel degelijk haar individuele verantwoordelijkheid. Dat ze drie maanden geleden besliste om het duo vanaf juni op de eigen payroll te zetten toont aan dat ze de ernst van de situatie inzag. Ook al heeft ze het enkel over “een perceptie van belangenvermenging”, geen echte.

Voorlopig lijkt De Sutter hier wel onderuit te geraken, ook al doet de kwestie haar imago en dat van haar partij geen goed. Maar veel zal afhangen van wat er de komende weken nog uitlekt over de werkzaamheden van het Bpost-duo op het kabinet. Kamerlid Michael Freilich (N-VA) eist alvast een onderzoek naar de totstandkoming van het beheerscontract en naar de eventuele bonussen die het duo hiervoor zou hebben opgestreken bij Bpost. “Als dat het geval is, zit de minister met een majeur probleem”, zegt hij. Volgende woensdag moet De Sutter uitleg geven in de Kamer.

N-VA en Open Vld herhalen intussen hun pleidooi voor een totale privatisering van Bpost.