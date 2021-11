De maatregelen van het Overlegcomité: dit ligt op tafel

Op het Overlegcomité, waar de topministers van ons land zetelen, van 17 november moeten harde noten worden gekraakt. Verstrengingen met betrekking tot het coronavirus lijken onvermijdelijk te worden, nu de cijfers in ons land snel stijgen. Maar tegelijk wil men lockdownmaatregelen, zoals een sluiting van het nachtleven, vermijden. Om 14.30 uur komt het overlegorgaan bijeen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaf gisteren alvast een schot voor de boeg. Hij pleitte voor ‘maatregelen in alle sectoren.’ “Het gaat zeer snel in de ziekenhuizen”, waarschuwde hij.

De recentste cijfers over het coronavirus bevestigen dat. Ons land telt gemiddeld meer dan 10.000 nieuwe besmettingen per dag, en dagelijks worden zo’n 238 mensen opgenomen in het ziekenhuis met corona, een stijging met 20 procent. Er liggen momenteel meer dan 550 coronapatiënten op intensieve zorg, boven de kritieke drempel van 500 dus.

Voorzichtigheid lijkt geboden, ook premier Alexander De Croo (Open Vld) gaf te kennen dat ‘maatregelen in alle domeinen van de samenleving’ nodig zijn. Máár: de premier wil niet dat er bedrijven dicht moeten. Een lockdown komt er dus niet aan.

Maar wat ligt er dan wel op de tafel van het Overlegcomité straks?

Mondmaskers vanaf 9 jaar

De federale regering vond al een consensus over de coronapas: die moet binnen gecombineerd worden met de mondmaskerplicht. En die moet ingaan vanaf negen jaar. Nu geldt de plicht pas vanaf twaalf jaar.

Maar er komt hevige kritiek op die leeftijdsverlaging. In Vlaanderen onder meer van minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Het zijn niet de kinderen die ziek worden en in de ziekenhuizen belanden”, zei Dalle dit weekend al. “Maar men mag niet onderschatten wat die mondmaskerplicht zou betekenen voor jonge kinderen. Het is geen goed idee.”

Ook langs Franstalige zijde is er protest tegen de maatregel. De PS liet al weten er zich ‘categoriek tegen te verzetten’.

Verplicht telewerk

Telewerken wordt weer grotendeels de norm. Vier dagen per week zou dat verplicht worden. Maar ook deze maatregel wordt niet overal op gejuich onthaald.

Onder meer bedrijvenkoepel Voka liet bij monde van topman Hans Maertens verstaan dat vier dagen telewerken ‘onaanvaardbaar’ is. Slechts een minderheid van de besmettingen zou immers op het werk plaatsvinden, klinkt het daar. ‘Slechts één procent’, liet Voka optekenen. Al lijkt dat een wel erg rooskleurige voorstelling van de feiten te zijn.

Een ‘compromis à la belge’ met drie dagen per week verplicht telewerken is momenteel een realistisch scenario.

Nachtleven en horeca

In Nederland is het nachtleven al op slot, bij ons zal het allicht zo’n vaart niet lopen - want de politiek wil dus vermijden dat er sectoren dicht moeten. Maar aan verstrengingen valt niet te ontkomen, ook al lijken die niet té hard pijn te gaan doen. Vroeger sluiten of een beperkt aantal mensen aan tafel zit er niet in.

Vaste plaatsen op café en op restaurant, en een mondmaskerplicht in horecazaken behoren wel tot de mogelijkheden. Net zoals sneltests aan de ingang van nachtclubs.

Sport

Indoor contactsporten zijn momenteel niet toegelaten in ons land. Maar de kans dat de sportsector nog verdere verstrengingen krijgt opgelegd, is klein.

Indoor sporten zoals dans mogen allicht blijven doorgaan, en ook van het sluiten van fitnesszaken lijkt momenteel geen sprake.

Persoonlijke contacten

Bubbels of strikte beperkingen zijn niet in aantocht. Gezien de coronacijfers is het verstandig om ‘zoveel mogelijk’ je contacten te beperken, maar een verplichting om je sociale leven tot een bepaald aantal mensen te beperken ligt niet op tafel.

Vaccinverplichting

De verplichting voor vaccinatie komt er sowieso in de zorgsector. Zorgpersoneel dat tegen 1 april volgend jaar niet gevaccineerd is, hangt zelfs ontslag boven het hoofd.

Er gaan stemmen op om die vaccinplicht voor de hele bevolking in te voeren. Na minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Waalse collega Christie Morreale (PS) wil ook vicepremier Petra De Sutter (Groen) dat er een debat over komt. En de Franstalige socialisten noemen het ‘onlogisch’ dat zorgpersoneel wél, en andere mensen niét verplicht kunnen worden om zich te laten prikken.

Tegengas komt er onder meer van Open Vld, waar premier De Croo meent dat vaccinatie ‘een vrije keuze’ moet zijn. Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is terughoudend: “Dit is geen oplossing op de korte termijn, maar ik wil dit debat zeker en vast aangaan.” Dat laatste deelt ook zijn Brusselse collega Alain Maron (Ecolo) mee.