De lunch afrekenen door je gezicht te laten zien: Britse scholen werken met gezichtsherkenning

Dit schrijft de Financial Times. Britse middelbare scholen gebruiken al langer biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, om lunches in rekening te brengen. Gezichtsherkenning ligt extra gevoelig: veel persoonlijker dan een gedetailleerde beschrijving van een gezicht in combinatie met de identiteit worden persoonsgegevens niet. Het besluit van de Schotse scholen leidt dan ook tot weerstand bij privacyvoorvechters.

Bij gezichtsherkenning bepaalt een computer de afstand tussen punten op het gezicht − denk aan de neus en de ogen − en slaat het deze gegevens op in een database. Als een kind, in dit geval, zijn of haar gezicht voor de camera houdt, worden de verhoudingen van het gezicht vergeleken met die in de database. Komen de gegevens van twee gezichten voldoende overeen, dan weet de computer wie de lunch komt afrekenen.

Hierbij zijn de gegevens versleuteld, volgens een lijst met vragen en antwoorden van het raadsgebied North Ayrshire, waar de scholen staan. Dit betekent dat verzonden en opgeslagen data bij een lek niet zomaar zijn uit te lezen. Verder zou 97 procent van de kinderen of hun ouders toestemming hebben gegeven voor het gebruik van de gezichtsherkenning. Wie niet wil, mag op een andere manier de lunch afrekenen.

Dit neemt de zorgen van privacy-activisten niet weg. “Je normaliseert biometrische identiteitscontroles voor iets alledaags. Je hebt niet de technologie die je op vliegvelden ziet nodig om kinderen hun lunch te laten halen”, zei Silkie Carlo van Big Brother Watch bijvoorbeeld tegen de Britse zakenkrant.

In de EU is gebruik van deze technologie toegestaan mits de gebruiker expliciet toestemming geeft, of als er sprake is van een zwaarwegend algemeen belang. Een bordje ophangen om winkelend publiek te laten weten dat met gezichtsherkenning wordt gespeurd naar mensen met een winkelverbod, zoals een Nederlandse supermarkt had gedaan, is bijvoorbeeld niet toegestaan, oordeelde de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens in 2020.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om alle gezichtsherkenning in de publieke ruimte te verbieden, enkele uitzonderingen voor wetshandhavers daargelaten, zoals bij terroristische aanslagen of ontvoeringen. Dit moet onderdeel worden van de wereldwijde regelgeving die specifiek over kunstmatige intelligentie gaat. Twee weken geleden riep het Europees Parlement om strengere regels voor de politie in te stellen dan de Commissie voorstelt en automatische gezichtsherkenning in de openbare ruimte helemaal te verbieden. Een paar maanden daarvoor deed de Europese privacytoezichthouder EDPB een vergelijkbare oproep.