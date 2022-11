De Lijn schrapt trams in Antwerpen: ‘Het is een van de slechtst bereikbare steden van Europa’

In Antwerpen heeft De Lijn maandag de frequentie van de trams verlaagd om het personeelstekort op te vangen. ‘Zo zal er niks komen van een modal shift van de wagen naar het openbaar vervoer, die broodnodig is.’

Met 370 kilometer file was het maandag de drukste ochtendspits van het jaar. En net op die dag werd de frequentie van zes tramlijnen in Antwerpen teruggeschroefd. In de spits passeren ze de volgende maanden maar om de tien in plaats van acht minuten. “We hebben vastgesteld dat het zelfs bij alle twaalf Antwerpse tramlijnen het geval was”, zegt Dirk Wiesé, voorzitter van de werkgroep Antwerpen bij TreinTramBus. “Twee minuten extra lijkt niet zoveel, maar dat is het wel. Die trams zitten op de drukste tijdstippen bomvol. En nu zijn daar nog twintig procent passagiers bijgekomen: aangenaam is anders.”

Volgens mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UGent) worden de mensen zo bijna in de auto geduwd. “Men heeft de mond vol van een modal shift van de auto naar het openbaar vervoer. Maar als puntje bij paaltje komt, is daar weinig van te merken. De Lijn kampt nu met een personeelstekort, maar dat hadden ze toch al van ver kunnen zien aankomen. De Vlaamse overheid zou hier prioriteit aan moeten geven.”

Gevolg is dat weinigen echt de overstap maken. “Negen op de tien mensen in Vlaanderen nemen het openbaar vervoer enkel uit noodzaak omdat ze geen alternatief hebben”, zegt Lauwers nog. “Vergelijk dat met bijvoorbeeld Brussel. Als je daar de tram of de metro neemt, dan zie je heel wat ambtenaren met pak en das en een rugzakje naar kantoor gaan. Daar hebben ze het openbaar vervoer een centrale plaats gegeven en wordt er volop op ingezet.”

‘Model voor de rand van de stad’

Ook de meerderheid zit verveeld met de zaak. Tom Meeuws (Vooruit), schepen van Sociale Zaken in Antwerpen en van 2013 tot 2015 nog regionaal directeur bij De Lijn Antwerpen: “Wij hebben hoogwaardig openbaar vervoer nodig, dat frequent rijdt en waarbij je niet naar uurtabellen moet kijken. Maar ook openbaar vervoer dat proper en chic is, met bijvoorbeeld leren in plaats van stoffen zeteltjes. In Antwerpen zitten we wat het openbaar vervoer betreft in de loden jaren, dat moeten we toegeven.”

Antwerpen was in de vorige eeuw nochtans een echte tramstad. “Maar zowel op de snelwegen als de gewestwegen zien we steeds meer auto’s”, zegt Lauwers. “Ik heb de indruk dat er nu echt een model voor de rand van de stad is gecreëerd, zodat zij met hun lintbebouwing toch nog tot in het hart van de stad kunnen rijden. De mobiliteit is het slachtoffer: Antwerpen is een van de slechtst bereikbare steden van Europa.”

Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) kan zich niet vinden in die kritiek. “Als we in onze stad echt de auto centraal hadden willen stellen, dan hadden we een heel ander beleid gevoerd. We kiezen nu bijvoorbeeld voor de ondertunneling van de Scheldekaaien net om de voetganger en fietser op een vlotte manier naar het water te krijgen.” Critici wijzen er wel op dat dit net meer auto’s naar de stad zal lokken.

Dirk Wiesé (TreinTramBus): 'Wat me vooral frustreert is dat nu bijna alle investeringen in het openbaar vervoer op lange termijn geschrapt zijn.' Beeld Bob Van Mol

“Aan de andere kant moeten we ook wel realistisch blijven en met iedereen rekening houden, ook met de mensen die vanuit de rand van de stad komen en die geen alternatief hebben”, gaat Kennis verder. “Bij alles wat we doen, stellen we trouwens de fietser centraal. Ik zou graag het openbaar vervoer ook een prominentere rol geven, maar dan moeten ze wel hun kwaliteit verhogen.”

Toch vindt Wiesé van TreinTramBus dat ook de stad een en ander zou kunnen doen om het probleem op korte termijn op te lossen. “Trams staan nog altijd heel vaak voor het rode licht terwijl dat in weinig Europese landen nog het geval is. Onze berekeningen hebben aangetoond dat door op de drukste kruispunten de tram altijd groen licht te geven je al snel 10 procent aan personeelskosten kunt besparen. De chauffeurs kunnen zo meer ritten per dag doen. In Antwerpen betekent dat een besparing van miljoenen euro’s.”

“We zijn daar al tien jaar mee bezig”, reageert Kennis. “En er zou nog wel wat aan verbeterd kunnen worden. Maar op zulke drukke kruispunten moet je rekening houden met andere weggebruikers. Ik word ook vaak aan mijn mouw getrokken door de fietsers, die vinden dat ze te lang moeten wachten. Bovendien verwachten we dan wel dat De Lijn over de laatste nieuwe technieken beschikt.”

‘Investeringen op lange termijn geschrapt’

Er zijn dus extra investeringen nodig in het openbaar vervoer, net nu de Vlaamse regering er de afgelopen jaren fors de knip in heeft gezet? “Het is niet altijd een kwestie van meer geld, maar wel van er efficiënter mee om te gaan”, zegt Kennis. “Bij het management van De Lijn zijn vroeger verkeerde keuzes gemaakt. Men moet nu op de juiste manier de centen uitgeven.”

Wiesé reageert genuanceerd. “Ik ben het ermee eens dat er op de exploitatie van De Lijn wel wat bespaard kon worden. Wat me echter vooral frustreert is dat nu bijna alle investeringen in het openbaar vervoer op lange termijn geschrapt zijn. Maar als er extra geld nodig is voor Oosterweel of voor de ondertunneling van de Scheldekaaien, dan kan dat wel meteen gevonden worden. Dat gebrek aan investeringen zorgt ervoor dat je de mensen gewoon wegjaagt. Ik neem zelf heel vaak trein, tram of bus. Maar voor mijn professionele verplaatsingen in het Antwerpse gebruik ik de auto omdat ik anders niet zeker ben of ik wel op tijd op mijn afspraak zal zijn. Het openbaar vervoer in Antwerpen is veel te veel een loterij geworden. Dat moet echt anders.”