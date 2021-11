De Lijn is verliezer van Vlaams klimaatplan: tot helft van ritten gaat naar privébedrijven

Als reiziger merk je het niet, maar op dit moment worden vier op de tien kilometers van De Lijn al afgelegd door private onderaannemingen. Hun chauffeurs dragen dezelfde uniformen als het personeel van De Lijn en op hun bussen prijkt hetzelfde logo. Alleen zijn de zelfstandige transportbedrijven wel productiever en flexibeler dan het overheidsbedrijf.

“We gaan hun aandeel nu opschalen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Tot 49 procent van de afgelegde kilometers mogen we sowieso gaan. Bovendien laat de Europese regelgeving ook toe om daar boven te gaan, zolang we daar een grondige motivatie voor hebben.”

De Lijn vergroent te traag, vindt de regering. “Een jaar geleden hebben we 100 miljoen euro ter beschikking gesteld om 60 groene bussen aan te kopen. Pas volgende week zal de raad van bestuur – hopelijk – het licht op groen zetten”, zegt Peeters. Op dit moment heeft De Lijn 2.400 bussen rondrijden, waarvan veel fossiele modellen van 16 à 20 jaar oud. Daaronder ook 600 hybride bussen, die massaal worden ingezet in de lage-emissiezones van stadskernen. Maar de achterstand is groot.

Aanvaring

“Nederland heeft op dit moment al 1.300 elektrische bussen rondrijden, wij nog maar 13”, zegt Peeters. “Intussen zijn er pachters, zoals Multiobus in Tienen, die De Lijn al hebben ingehaald.” Door hen meer kilometers te laten rijden hoopt de regering hen te overtuigen sneller over te stappen op groene bussen. Een elektrische bus kost ongeveer 500.000 euro, een gewone 300.000. Er komt ook een ondersteuningsfonds met minstens 65 miljoen euro.

Voor De Lijn betekent dit opnieuw een vermindering van haar taken, nadat ze eerder ook al een groot deel van het plattelandsvervoer moest afstaan en binnenkort een proefproject met privéconcurrentie ondergaat. “De Lijn zal zich veel meer focussen op trams, sporen en stelplaatsen. De pachters zullen zoveel mogelijk kilometers rijden”, zo duidt Peeters de nieuwe rolverdeling. De Lijn blijft ook wel de interne operator, zeg maar coördinator, van het vervoer.

De beslissing is opmerkelijk, want dit voorjaar had de topvrouw van De Lijn, Ann Schoubs, nog een aanvaring met Peeters over de aankoop van elektrische bussen. De minister eiste dat De Lijn tegen 2025 volledig emissievrij zou rijden in de stadskernen, maar Schoubs zei toen openlijk in het parlement dat die doelstelling onhaalbaar was. De minister stuurde meermaals brieven naar de top van De Lijn om hen tot actie aan te zetten.

“Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om De Lijn te straffen”, zegt Peeters daarover. “We willen gewoon zo snel mogelijk vooruitgang boeken.” Schoubs wenst voorlopig niet te reageren.