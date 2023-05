‘De leraar had het maar beter moeten uitleggen’: ‘suggestieve’ vragen van Vlaamse toetsen oogsten kritiek

De Vlaamse toetsen hebben maar net hun eerste testweek achter de rug, of er is al felle kritiek op hun inhoud. Twee vragen die polsen naar de relatie tussen leerlingen en leerkrachten zouden te ‘suggestief’ zijn. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de onderwijsvakbonden eisen dat die geschrapt worden.

Het was Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) die de kat de bel aanbond op Twitter. “Via de Vlaamse toetsen checken we of leerlingen de eindtermen voor wiskunde en Nederlands halen. Belangrijk om kwaliteit van onderwijs te checken. Daarnaast kregen leerlingen van het vierde leerjaar ook onderstaande vragen. Dit kan echt niet!”

In gele fluo markeerde Vandromme vervolgens twee stellingen: ‘Als ik het niet goed doe voor een toets is dat de fout van de leraar die het maar beter had moeten uitleggen’ en ‘De meeste leraren weten niet goed waarover ze praten’. De stellingen maken deel uit van een bredere leerlingenvragenlijst die is toegevoegd aan de Vlaamse toetsen. Dat zijn toetsen die alle Vlaamse leerlingen vanaf 2024 op vier tijdstippen in hun schoolloopbaan moeten afleggen. Deze maand worden de toetsen zelf al een eerste keer ‘getest' bij 21.000 leerlingen van zo'n 700 scholen. Afgelopen week waren leerlingen uit het vierde leerjaar aan de beurt, volgende week is het aan het tweede jaar van het secundair onderwijs.

In het decreet voor de Vlaamse toetsen is afgesproken dat de onderzoekers mogen peilen naar de motivatie, ervaring met het onderwijsaanbod, huiswerk en studiekeuze van leerlingen om zo de bredere context achter de resultaten te begrijpen. “Maar dat is niet hetzelfde als de relatie tussen leerkrachten en leerlingen bevragen", zegt Vandromme. Coalitiepartner Open Vld treedt Vandromme bij. “Vlaamse toets of opiniepeiling bij tienjarigen?”, vroeg parlementslid Gwendolyn Rutten zich af op Twitter. “De afspraken en het decreet zijn héél duidelijk: dit hoort niet bij Vlaamse toetsen.”



Wantrouwen

Daarnaast is ook de bewoording van de stellingen volgens sommigen nogal suggestief. Onderwijsvakbond COC spreekt over “een zwarte dag voor de leraar”. Volgens de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve bevestigen de vragen een wantrouwen in de professionaliteit van leerkrachten. Hij eist dat de stuurgroep van de Vlaamse toetsen zo snel mogelijk bij elkaar komt en de vragen in tussentijd geschrapt worden.

Ook Nancy Libert van onderwijsvakbond ACOD wil dat de vragen uit de lijst verdwijnen. “Op deze manier dreigt er een ranking van leerkrachten. Bovendien vraag ik me af of er nog vragen in zitten die niet door de beugel kunnen. De wetenschappers van het Steunpunt (Centrale Toetsen in Onderwijs, KVD) hebben veel te verantwoorden.”

Het Steunpunt verduidelijkt in een persbericht dat het doel van de vragen is om na te gaan hoe leerlingen naar toetsen kijken. “Zo wordt gepeild naar de mate waarin ze een tegenvallend toetsresultaat toeschrijven aan oorzaken buiten zichzelf en naar de mate waarin ze op zoek gaan naar hulp. Uit onderzoek blijkt immers dat het hulpzoekend gedrag van leerlingen positief samenhangt met hun leerresultaten. De vragen zijn dus zeker geen middel om leerkrachten te evalueren. Het Steunpunt erkent dat sommige vragen verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden wanneer de wetenschappelijke achtergrond of de context niet gekend is.”

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) benadrukt dat hij vertrouwen heeft in de wetenschappers van het Steunpunt. “Maar vanzelfsprekend is deze kalibratie net bedoeld om te bepalen welke vragen uiteindelijk behouden blijven.” Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zegt erop te vertrouwen dat de vragenlijst wetenschappelijk onderbouwd is en resultaten oplevert die nodig zijn om de centrale toetsen goed te interpreteren.