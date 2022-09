De leerlingen die niemand wil: ‘Als maatschappij moet je je ervan bewust zijn dat van bepaalde jongeren niet veel zal terechtkomen, wat je ook doet’

Niet elke leerling stapt op 1 september fluitend door de schoolpoort. Voor steeds meer jongeren is de schoolloopbaan één lange calvarietocht, bezaaid met C-attesten, schorsingen en uitsluitingen. Ze worden als hete aardappels van de ene naar de andere school doorgeschoven, tot ze op de bodem van het watervalsysteem belanden.

Vandaag is Ruben* (28) begeleider bij een organisatie die vormingen aanbiedt voor jongeren die op school uit de boot dreigen te vallen. Hij weet maar al te goed hoe die ontspoorde leerlingen zich voelen, want tien jaar geleden was hij er zelf één.

Ruben: “Ik ging niet graag naar school. De basisschool lukte nog wel, maar in de middelbare school liep het al snel mis. Ik startte in een college, in wat toen ‘de moderne’ heette. Halfweg het tweede middelbaar kreeg mijn moeder te horen dat ik een andere school moest zoeken. Veel uitleg heb ik daar nooit over gekregen, maar ik vermoed dat het vanwege mijn punten en mijn gedrag was. Ik was niet onbeleefd of agressief, maar ik deed graag onnozel in de klas: veel babbelen, elkaar omverduwen, een beetje vechten…

“Ik ging handel doen in een atheneum. Daar zat ik in de klas bij een kameraad, maar we hadden geen goede invloed op elkaar. Hij was fysiek agressief, ik verbaal. Zelf heb ik dat nooit zo ervaren, maar mijn ma zei dat we de klas terroriseerden. (lachje) Aan het einde van het schooljaar was ik niet geslaagd en koos ik ervoor om handel te doen in een andere school. Daar slaagde ik in het tweede middelbaar, maar in het derde bleef ik opnieuw zitten.”

Je was toen 16 en moest voor de tweede keer het derde middelbaar doen.

Ruben: “Ik koos voor deeltijds beroepsonderwijs in alweer een andere school. Ik moest maar vier dagen naar school en de vijfde dag ging je zogezegd werken. Dat klonk goed, tot ik daar zat. Met alle respect, maar iedereen aan wie iets scheelde, zat daar. Echt het betere werk: gasten aan de heroïne, meisjes die ik toen compleet geschift vond, maar van wie ik nu besef dat ze misbruikt waren. Ik vond dat heel heftig, en ik vond ook dat ik daar niet thuishoorde.

“Ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn moeder was alleenstaand en wij zaten onderaan in de middenklasse, maar armoede heb ik nooit gekend. Op mijn 6de kreeg ik een stiefpa. We konden niet met elkaar opschieten, maar er was geen mishandeling, geen drugs of alcohol. Mijn vrienden kwamen uit gewone gezinnen. Ik heb altijd een normaal bestaan geleid. En ineens zat ik in een klas met allemaal mensen die geen idéé hadden wat dat was, een normaal bestaan. Ze hadden gewoon veel meer meegemaakt dan ik.”

Hoe kwam het dan dat jij zo snel ontspoorde?

Ruben: “De situatie met mijn stiefpa heeft ongetwijfeld een invloed gehad, maar het is oneerlijk om alles daaraan te wijten. Ik speelde als kind op redelijk hoog niveau voetbal, dat was mijn doel in het leven. Het was thuis niet tof, en op school ook niet, maar ik kon wel vier keer per week naar de club. Op mijn 14de heb ik daar met een maat van school een gsm gepikt, en vloog ik buiten. Ik denk dat mijn leven er anders had uitgezien als dat niet gebeurd was. Ik begon wiet te roken, en vanaf mijn 15de verkocht ik ook softdrugs. Daardoor raakte ik in een neerwaartse spiraal.”

Hoe ben je daar uiteindelijk uit geraakt?

Ruben: “Op een dag zei de leerlingenbegeleider dat ik klaar was voor een POT (persoonlijk ontwikkelingstraject, waarbij in kleine groepen gewerkt wordt met jongeren die op school dreigen uit te vallen, red.). Ik snapte daar werkelijk niks van. In mijn klas zaten gasten die de toiletten in brand staken en heroïne rookten. Na school werden geregeld mensen compleet in elkaar geslagen. Eén van mijn klasgenoten stak enkele jaren later iemand dood voor een sigaret. En ík moest weg? Anderzijds kon het mij niet veel schelen. Het maakte me allemaal niet meer uit.”

En toen zag je plots het licht.

Ruben: “Bij dat POT kwamen de jongens en meisjes bij elkaar die buitengezet waren in het deeltijds beroepsonderwijs, dus dat was echt het beste van het beste. (lachje) Op een dag zat ik te roken op de binnenkoer, tussen allemaal mensen met wie ik niet wilde samenzitten. In het pand waren werken aan de gang, en die werden uitgevoerd door ex-gevangenen. In het gebouw ernaast bevond zich een sociaal restaurant, waar iedereen kwam die niet voor zichzelf kon zorgen: drugsverslaafden, daklozen, mensen die in de miserie zaten. Nu is de cirkel rond, dacht ik. Ineens zag ik voor mij hoe ik zou eindigen: dakloos, in de gevangenis of in de psychiatrie.”

Je besliste om tweedekansonderwijs te gaan volgen.

Ruben: “Ik was toen 17 en had enkel de eerste graad van het middelbaar afgewerkt. Ik ging op kot. Alleen, zonder begeleiding. Met mijn kindergeld erbij had ik zo’n 500 euro, waarvan de helft opging aan huur. Ik werkte als bagagedrager in de luchthaven en als nachtconciërge om alles te kunnen betalen.

“Na vier jaar behaalde ik een getuigschrift jeugd- en gehandicaptenzorg, waarmee ik aan de slag kon als opvoeder. Alleen wilde ik niet in de sociale sector werken. Ik had het ermee gehad, ik wilde gewoon tussen normale mensen zitten. Dus deed ik stomme interimjobs.

“Gaan werken was in het begin een absolute flop. Ik was beleefd, maar ik had geen werkattitude. Ik had jaren op straat geleefd en had geen structuur. Ik werd een paar keer ontslagen, ging enkele maanden reizen. Omdat ik wilde stoppen met wiet roken, verhuisde ik met drie maten die geen drugs gebruikten naar een andere stad. Op een bepaald moment contacteerde mijn vroegere begeleider van het POT me voor een job. Dat is mijn redding geweest.”

Kutkind

Jongeren die schoolmoe of onhandelbaar zijn, of om wat voor reden dan ook niet langer achter de schoolbanken kunnen zitten, worden steeds vaker doorverwezen naar naadloze flexibele trajecten, kortweg NAFT. Zo’n traject kan bestaan uit een korte of lange time-out of een individuele begeleiding, maar ook uit weerbaarheidstraining, klassikale vorming of ondersteuning voor school en leerkrachten. Vandaag bieden in Vlaanderen tientallen vzw’s dergelijke trajecten aan. Dirk De Rijdt, directeur voor Vlaams-Brabant en Brussel bij Arktos vzw, zag hoe de sector de afgelopen jaren explodeerde.

Dirk De Rijdt: “Alleen al sinds corona zijn wij als organisatie bijna verdubbeld in omvang. Jongeren komen van overal, maar vooral uit het beroepsonderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs. Jongens zijn oververtegenwoordigd omdat scholen veel sneller alarm slaan bij externaliserend gedrag: de tafel omvertrappen, schelden, vechten... Meisjes die achteraan in de klas in stilte zitten te lijden, daar hebben scholen minder snel last van.

“De leeftijd zakt steeds verder. In het begin werkte Arktos met jongeren tussen de 15 en 25 jaar, daarna hebben we de leeftijd verlaagd naar 12 jaar en intussen denkt het ministerie erover na om de hele NAFT-sector uit te breiden naar het basisonderwijs. Hoe jonger de leerlingen zijn, hoe complexer het wordt. Een 17-jarige kun je stilaan oriënteren richting arbeidsmarkt of verdere studies, maar als het bij een 12-jarige al hapert, is de weg nog lang. Veel van die jongeren krijgen meerdere C-attesten en zijn op den duur jaren ouder dan de andere leerlingen in hun klas. Of ze worden buitengegooid. Ze vinden hun weg niet in het systeem, en dan braakt dat hen gewoon uit: daardoor wordt de aversie alleen maar groter.”

Zo’n leerling die niet langer past in het systeem is Ryan* (17), die naar het gesprek komt met Neel, zijn begeleider bij Arktos. In zijn vrije tijd is Ryan een begenadigd voetballer, maar in zijn stad mag hij in geen enkele school meer binnen. De problemen begonnen al in de lagere school.

Ryan: “Ik vond school niet boeiend en ik verveelde me. Tijdens de lessen stond ik op en ging ik andere dingen doen, zoals aan het venster staan en naar buiten kijken. Dan werd ik gestraft. De meeste leerkrachten waren voortdurend boos op mij. Alleen in het zesde studiejaar had ik een juf met wie ik een heel goede band had.”

Had je vrienden in de klas?

Ryan: “Ik stond nooit alleen op de speelplaats, dus in principe had ik wel vrienden. Maar ik was altijd heel bazig. Een kutkind, eigenlijk.”

Hoe ging het na de lagere school?

Ryan: “Eerst koos ik voor een technische richting, maar na twee jaar zakte ik af naar het bso omdat ik houtbewerking wilde doen. Ik wilde dakwerker worden, zoals mijn pa. Ik zat in een klas met alleen maar ‘slechte’ leerlingen: junkies die allerlei soorten drugs gebruikten, stoere kinderen. Daar ga je dan in mee. Iedere dag zetten we de klas op stelten: het bakske van de beamer uit het raam gooien, ruziemaken, de gsm van de leerkracht stelen. Ik kreeg voortdurend gedragsbladen. Daar stonden een heleboel regels op en als je je daar niet aan hield, kreeg je een tijdelijke uitsluiting. Zo werd ik zeker twintig keer geschorst. Je ontvangt dan een brief dat je twee weken niet naar school mag. Dat is eigenlijk een soort van vakantie: leerstof krijg je niet, er is geen enkel contact.”

Voelde je je in de steek gelaten?

Ryan: “Dat is geen gevoel, dat is gewoon zo. Op het einde van het vierde middelbaar kreeg ik een C-attest en werd ik definitief uitgesloten. Ik schakelde over naar deeltijds beroepsonderwijs in een andere school. Ik moest maar twee dagen aanwezig zijn, de andere drie dagen moest ik gaan werken. Ik begon daar met goede moed en ik heb twee weken ergens gewerkt, maar dat is dan gestopt.”

Waarom?

Ryan: “Mijn moeder en mijn zus hadden corona, en ik liet mijn werkgever weten dat ik in quarantaine zat. Hij werd meteen boos, en toen heeft mijn moeder een bericht gestuurd dat ik niet meer zou komen omdat hij niet op een normale manier reageerde. Plots zat ik drie dagen per week thuis. Op school deed ik domme dingen: de sleutels van een leerkracht stelen, een ruit inslaan. Ik werd weer een paar keer geschorst, en in april hebben ze me definitief buitengezet vanwege een vechtpartij. Ik mocht geen examens afleggen en zat drie maanden thuis.”

Wat deed je dan de hele tijd?

Ryan: “In de stad rondhangen met andere jongens die waren geschorst of buitengezet. We waren met tien, twintig man. En dan gebeuren de slechte dingen: drugs, vechtpartijen, dommigheden. Mensen zagen ons alleen maar als een bende die overlast creëerde. De lokale media gaven ons een naam, en alles wat fout ging in de stad, was op den duur onze schuld.”

Op een dag kwam je in contact met de vrijetijdswerking van Arktos.

Ryan: “Neel is naar ons toe gekomen. We richtten een voetbalploegje op en zo is dat gegroeid. We hebben intussen al heel veel gedaan. Ik heb het gevoel dat ik weer meetel.”

Neel: “Die gasten zitten vaak met het gevoel dat niemand hen nog als waardevol ziet in de stad. Ik probeer die verbinding te herstellen: we gaan bijvoorbeeld vrijwillig helpen bij de opbouw van een evenement. Dan kom je erachter dat die gasten ongelooflijk veel competenties hebben. Ryan is bijvoorbeeld een leiderstype: hij kan mensen aansturen. Hij voelt ook heel snel aan wat er in een groep leeft. Ik merk ook dat die mannen heel hard kunnen werken. Twaalf uur lang in de brandende zon een evenement opbouwen: geen probleem. Als ze iets doen, gaan ze er volle bak voor. En ze gaan voor elkaar door het vuur.”

Ryan, hoe ga je het nu verder aanpakken?

Ryan: “(zucht) Ik denk erover om te gaan werken, maar ik weet nog niet wat ik ga doen. Het frustreert me dat ik geen diploma heb, maar ik mag in heel veel scholen niet meer binnen omdat ze deel uitmaken van dezelfde scholengroep als de school waar ik buitengegooid ben. Toen ik werd uitgesloten, kreeg ik zelfs een lijst mee met scholen waar ik niet welkom was.”

Welk advies zou je jezelf geven als je de klok vijf jaar kon terugdraaien?

Ryan: “(droog) Gewoon normaal doen. Ik wilde niet luisteren, en ik heb er een hoge prijs voor betaald. Nu denk ik: fuck dat. Had ik gewoon gedaan wat ze vroegen, dan was ik dit jaar afgestudeerd.”

Speedboot

Meneer De Rijdt, hoe krijgt u jongeren als Ryan weer op het rechte pad?

De Rijdt: “(haalt enthousiast een oud fotoboek boven) Mijn collega’s lachen zich een breuk, maar dit vat perfect samen wat we doen. (bladert naar een groep jongeren rond een aftandse metalen sloep) In de eerste jaren van Arktos hadden we een motorfietsenatelier en een decoratie-atelier. Ik zei altijd tegen onze jongeren: je moet groot denken. Onze baseline is niet voor niks: ‘Het kan wél’. Op een bepaald moment komen ze met het idee om een boot te bouwen. Een speedboot, in ware James Bond-stijl. Totaal niet realistisch, maar ík ben niet degene die hun dat gaat vertellen.

“Ze halen de motor uit een afgedankte auto en we gaan bij iemand een oude sloep ophalen. Al snel botsen ze op het eerste probleem: de motor verbinden met de schroef zonder een gat in de romp te boren. De technisch begeleider kon niet helpen, die man had ook nog nooit een boot gebouwd. Komen ze bij mij klagen: ‘Zeg, wat is dat voor een idioot? Die weet dat niet!’ (lacht) In het klassieke onderwijs weet de leerkracht het altijd, hè.

“Op een bepaald moment komt één van de jongeren op het idee om een grasmachine te gebruiken, want daar is de motor ook verbonden met een schroef. Dus die mannen lassen een halve grasmaaier op die boot, en vervolgens gaan we hem testen. Vlak vóór we de boot in de vaart laten zakken, valt mijn frank: dit ding zinkt straks direct naar de bodem, die motor is veel te zwaar. Ambras. ‘Klootzak! Wat is dat hier voor een school? We waren beter in het normaal onderwijs gebleven!’ (lacht smakelijk) Tot er eentje op het idee komt om er een catamaran van te maken met drijvende tonnen. (bladert verder en toont een foto van een kleurrijke, futuristisch ogende boot) Om een lang verhaal kort te maken: ze hebben die boot verder verbeterd, volledig afgewerkt en beschilderd, en uiteindelijk heeft hij zelfs op een kunsttentoonstelling in Amsterdam gestaan.

“Het feit dat wij niks van boten kenden, was net de kracht van dat project. Je geeft jongeren eigenaarschap. Ze krijgen inspraak en verantwoordelijkheid. En vooral: ze worden serieus genomen.”

Jullie aanpak is totaal anders dan die in het klassieke onderwijs.

De Rijdt: “Tja, wie heeft ooit bedacht dat je het best kunt leren door iedereen op een stoel te zetten met zijn gezicht in dezelfde richting? Maar wij zijn geen softies: we verwachten wel iets van onze jongeren. Als je niet gelooft dat een jongere iets kan, schrijf je hem af. We werken heel veel rond weerbaarheid en zelfinzicht. Vaak is dat heel confronterend voor de jongere zelf. We willen dat ze echt nadenken: wat ga ik doen met mijn leven?”

Is het altijd de bedoeling dat jongeren terugkeren naar school?

De Rijdt: “Eigenlijk wel, maar er zijn scholen die zeggen: trek je plan ermee, wij willen hem niet meer terug. We vangen jongeren op, maar we zetten ook hoe langer, hoe meer in op preventieve projecten in de scholen. We geven ook weerbaarheidscursussen aan leerkrachten.”

Wat is dat, een weerbare leerkracht?

De Rijdt: “Je mag geen bang vogeltje zijn, want dat ruiken die gasten. Een weerbare leerkracht staat stevig in zijn schoenen en probeert authentiek te zijn. Zelf heb ik altijd veel kracht gehaald uit mijn kwetsbaarheid. Ik ben niet breed, dus van mijn fysiek moet ik het niet hebben. Soms voelde ik: ik heb ze niet meer in de hand. Dan probeerde ik altijd rustig te reageren: ‘Hé, mannen, dit werkt niet. Maar ik weet het ook even niet.’ Net dát had vaak een positief effect.”

Lockdownvakantie

Ook voor Seppe (19) lag de lat op school te hoog. Hij bleef drie keer zitten, raakte schoolmoe en zakte weg in een depressie. Op zijn 17de stopte hij met school.

Seppe: “Vlak vóór ik stopte, werkte ik mee aan de theaterproductie Dissident, waarin we met zes jongeren ons verhaal brachten over onze moeilijkheden op school. De regisseur nam ook enkele interviews op. Toen ik die beelden een tijd later terugzag, schrok ik ervan hoe fucked-up ik eruitzag. Dat was gewoon pijnlijk om te zien. Het heeft me doen beseffen dat het echt niet goed met me ging en dat ik de laatste jaren op school een depressie had, misschien zelfs al van in de lagere school. Sinds ik gestopt ben met school, gaat het veel beter met mij.”

Waarom had je zo’n hekel aan school?

Seppe: “Het interesseerde me gewoon niet. In de lagere school moesten mijn ouders er voortdurend op toezien dat ik mijn huiswerk maakte. Anders deed ik gewoon niets. Ik was niet stout of zo, ik was altijd de stille jongen die achteraan in de klas poppetjes zat te tekenen.”

De middelbare school bracht geen beterschap.

Seppe: “Ik startte met aso wetenschappen, maar in het tweede jaar kreeg ik een B-attest. Ik ging naar een steinerschool, waar ik tso hout en bouw ging doen. Daar heb ik een heel tof jaar gehad, maar op het einde had ik wel een C-attest omdat ik niks had gedaan. Het jaar nadien heb ik tussen september en maart op vier verschillende scholen gezeten. Ik begon in sociaal-technische wetenschappen. Dat was supersaai. Ik zat er met leerlingen in de klas die twee jaar jonger waren, en de titularis was in mijn ogen een soort kleuterjuf. Op een dag haalde ze een boekje boven over een rups die een appel opeet, en toen dacht ik: ik moet hier weg.

“In november ging ik naar een nieuwe school en schakelde ik over naar een beroepsrichting. Op de allereerste dag vond ik ’s ochtends de weg niet. Iemand van het secretariaat bracht me naar de les mechanica. Toen we binnenkwamen, zag ik hoe de leraar een jongen vasthad bij zijn arm. Hij stond tegen hem te roepen en zette hem tegen de muur. Vervolgens kwam hij superboos op me af, en hij stuurde me meteen de les uit omdat ik mijn gerief niet bij had. Ik ben maar twee weken op die school gebleven.

“Ik ging terug naar de steinerschool. Daar zat ik vooral voor mijn vrienden en voor de sfeer. Ik maakte geen taken, ik studeerde niet voor mijn toetsen, ik had bijna nooit mijn boekentas bij en in de les deed ik ook niets. ’s Avonds ging ik heel laat slapen, soms pas om drie uur. ’s Morgens at ik niet, en ik nam ook zelden eten mee naar school. Alleen heel af en toe een zak chips.

“Na drie maanden zei de leerlingenbegeleider dat ik van school moest veranderen, of een NAFT-project gaan doen. Ik koos voor een andere school, maar een paar weken later brak de coronacrisis uit. We hadden geen onlinelessen, en taken maakte ik niet. Voor mij was dat een vakantie van zeven maanden.”

Je hebt gedurende de hele lockdown geen enkel contact gehad met de school?

Seppe: “Alleen op het einde van het schooljaar, toen ze me vertelden dat ze me geen punten konden geven omdat ik geen enkele taak had gemaakt.”

Wat heb je daarna gedaan?

Seppe: “Ik heb het nog even geprobeerd in het deeltijds onderwijs, maar daarna ben ik naar Zwerfgoed gegaan (een NAFT-project in Gent, red.). Dat is een plaats voor jongeren die even afstand moeten nemen van school. Je kunt er bijvoorbeeld helpen in de moestuin, maar je mag ook je eigen dingen meebrengen, zoals je muziek of je computer. Ik kwam daar echt tot rust. Mijn begeleider Pieter heeft me enorm geholpen. Ik ben bijna een jaar bij Zwerfgoed gebleven, en daarna deed ik de optredens met Dissident. We konden ons verhaal vertellen voor volle zalen. Dat heeft heel veel betekend voor mij.”

Je bent razendsnel op de bodem van het watervalsysteem beland.

Seppe: “Ik hoor vaak dat we hier in België trots mogen zijn op ons schoolsysteem, maar het werkt maar voor 80 procent van de leerlingen. Voor de andere 20 procent werkt het helemaal niet, en daar ben ik bij. De insteek was altijd: hoe kunnen we het hem zo makkelijk mogelijk maken, zodat hij zijn diploma haalt? Maar hoe makkelijker de school, hoe minder mijn motivatie werd. Op een dag deed een leraar er een halfuur over om uit te leggen hoe een schroefmachine werkt. Dan denk ik: wat doe ik hier?”

Wat had een school kunnen doen om jou aan boord te houden?

Seppe: “Moeilijke vraag. Ik vind dat ze veel te weinig hebben gedaan, maar ik besef ook dat het moeilijk was om tot mij door te dringen. Ik heb héél vaak gehoord: je bent een slimme jongen, als je nu maar even op je tanden bijt… Maar ik was al zo láng op mijn tanden aan het bijten. (denkt na) Ik had ook vaak het gevoel dat ze me niet wilden helpen als persoon, maar dat ze vooral wilden dat ik beter zou presteren op school, alsof het alleen daarom draait.”

Je bent intussen 19 en hebt alleen je diploma van de eerste graad. Hoe zie je de toekomst?

Seppe: “Ik probeer daar niet te veel naar te kijken omdat ik er niet zoveel vertrouwen in heb. Ik werk ’s nachts in een sorteercentrum. Dat bevalt me wel, want ik kan voor een deel kiezen wanneer ik werk en ik word wekelijks betaald. Ik speel opnieuw mee in een theaterstuk en zou graag blijven acteren, al weet ik ook wel dat dat niet de gemakkelijkste manier is om geld te verdienen. Verder probeer ik zoveel mogelijk van het leven te genieten.”

Stomme groenten

Jongeren zoals Seppe, die extreem schoolmoe zijn, vragen volgens Dirk De Rijdt om een specifieke aanpak.

De Rijdt: “Die jongeren zijn stilgevallen en moeten opnieuw geprikkeld worden. Wij werken samen met een boerderij waar een moestuin is én een boomhut én een muziekkamer én ze kunnen eten maken én er is een hond. Meestal zijn die mannen compleet allergisch voor instructies, dus ze móéten van ons niks. Maar we zorgen ervoor dat er zóveel gebeurt dat ze toch ergens aansluiting vinden. In het begin is het van: ‘Die muziekkamer is onnozel en fuck you met uw stomme groenten,’ maar op een dag horen ze toch een liedje dat ze kennen, en dan staan ze ineens in het deurgat. Veel scholen hebben het heel moeilijk met die aanpak. Ze onthouden van ons alleen: daar moeten ze niks. Dat klopt, maar er zit wel een plan achter.”

Hoeveel jongeren krijgen jullie uiteindelijk weer in een schools traject?

De Rijdt: “We hebben dat ooit eens becijferd in Halle. In de categorie jongeren waar schooluitval dreigde, behaalde uiteindelijk 80 procent een diploma. Ik kan veel mooie verhalen opdissen, maar we hebben ook kommer en kwel gezien. Ik ben twee keer moeten gaan getuigen in een assisenzaak omdat één van onze ex-jongeren in de beklaagdenbank zat.”

Hebben jullie vaak te maken met geweld?

De Rijdt: “Zelden. We hebben hier al vuurwapens gehad, en natuurlijk grijp je dan meteen in. We hebben ook een afspraak met de politie: als wij bellen, is het om onmiddellijk te komen en actie te ondernemen. Dan is het stadium van het gesprek al voorbij.”

Zijn er jongeren met wie jullie niet verder kunnen?

De Rijdt: “Voor sommige jongeren zijn wij niet het juiste antwoord. We zijn bijvoorbeeld niet opgeleid voor bepaalde psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie. Scholen vragen soms: ‘Dus jullie gooien nooit iemand buiten?’ Toch wel, maar we proberen de deur nooit definitief dicht te doen. Ik had hier eens een jongere die op school was buitengegooid voor drugs en die voor mijn neus een joint opstak. Dat is een moeilijk moment, want die gast test je: als ik hem buitenzet, ben ik geen stap verder, maar als ik niks zeg, loopt hij over me heen. Uiteindelijk heb ik hem weggestuurd, maar hij mocht de dag nadien terugkomen. Zonder joint. Natuurlijk hebben we ook gasten gehad van wie alles afglijdt. We hebben hier al véél trial and error gedaan. (lacht)”

Romantisch beeld

Voormalig enfant terrible Ruben is bescheiden over zijn rol als begeleider.

Ruben: “Als maatschappij moet je je ervan bewust zijn dat er een bepaalde groep jongeren is van wie niet veel zal terechtkomen, wat je ook doet. Ik geloof absoluut in wat we doen, maar het is een illusie om te denken dat wij alles kunnen oplossen. Wij kunnen de jongeren alleen iets aanbieden, en zij beslissen of ze er iets mee doen. Begeleider zijn is een heel moeilijke job. Heel veel mensen beginnen er idealistisch en romantisch aan: het gaat leuk worden en ik ga de mensheid helpen. Die zijn vaak na twee jaar weg.”

Waarom ben jij wel gebleven?

Ruben: “Het eerste jaar was overleven. Je stapt met zeven Marocains de trein op en die gasten breken de coupé af. Daar sta je dan: ‘Mannen, stop, doe dat niet, raap dat op.’ En dan krijg je een opgestoken middelvinger terug. Ik heb faalangst, dus ik vond het heel stresserend om aan die job te beginnen. Ik ben laagopgeleid, hè. Teksten schrijven: ik heb dat nooit gedaan, dus dat was in het begin allemaal van een belabberd niveau. Na verloop van tijd merk je dat je de job wel een beetje onder de knie hebt, dat je überhaupt íéts kunt.”

Velen zullen jou beschouwen als een voorbeeld, als iemand die zich eruit heeft gevochten.

Ruben: “Ja, ik heb het allemaal zelf gedaan, maar het heeft vaak niet veel gescheeld. Ik heb de chance gehad dat ik op het juiste moment het licht zag, en dat ik de weinige kansen die passeerden, heb gegrepen. Het feit dat iemand anders daar niet in slaagt, is soms ook maar een kwestie van pech, of van een kans die net te laat komt.”

Heb je ooit het gevoel: ik kan het allemaal weer verliezen?

Ruben: “Zeker. De weg omhoog gaat heel traag, maar je bent snel terug beneden. Mijn leven wordt wel stabieler naarmate ik ouder word. Vandaag heb ik zelfs mijn rijbewijs gehaald. (glundert) Maar er zitten in Brussel ongetwijfeld mensen op straat die hun zaakjes ooit veel beter op orde hadden dan ik nu. Dus ik denk zeker niet dat mij niks meer kan overkomen. Dat zou naïef zijn.”

