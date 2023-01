‘De lat mag gerust hoger liggen’: Vlaamse regering bestudeert overheveling taken VDAB naar steden en gemeenten

Meer mensen aan het werk krijgen, dat is het motto van de regering-Jambon. Op dit moment heeft ruim 76 procent van de 20- tot 64-jarigen in Vlaanderen een job. Dat betekent dat we nog 4 procent tekortkomen om de doelstelling te halen die in het Vlaamse regeerakkoord werd opgenomen: een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Maar hoe krijgen we dat laatste gat dichtgereden?

Als het van minister van Lokale Besturen Bart Somers (Open Vld) afhangt, rekenen we op de steden en de gemeenten. Op zijn vraag zal de Vlaamse regering onderzoeken of de taken van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB niet overgeheveld kunnen worden naar de lokale besturen, zo bericht De Tijd. Ook Denemarken en Nederland, die beiden een hogere werkzaamheidsgraad hebben dan Vlaanderen, werken met zo’n lokaal systeem.

Het belangrijkste argument is dat gemeenten dichter bij hun inwoners en lokale bedrijven staan, waardoor ze vraag en aanbod beter op elkaar zouden kunnen afstemmen. “Lokale besturen weten vaak heel goed hoe je die begeleiding kunt organiseren”, aldus het kabinet-Somers. Op dit moment zijn steden en gemeenten al bevoegd voor de activering van de circa 38.000 mensen die via het OCMW een leefloon ontvangen.

Focus op inactieven

De nieuwe aanpak sluit aan bij een belangrijke verschuiving van het doelpubliek. Vlaanderen telde nooit zo weinig werkzoekenden als nu: ongeveer 178.000 mensen. In een jaar tijd is dit aantal met 8 procent gedaald. De grootste verbeteringsmarge zit nu vooral bij de groep inactieven die níét op zoek zijn naar een baan, zoals ontmoedigde werklozen, langdurig zieken en mensen met een leefloon.

Volgens Somers kan het helpen als de activering van die mensen in dezelfde hand wordt gelegd als de bevoegdheden over de kinderopvang en het sociale woonbeleid. Zo telt Vlaanderen behoorlijk wat huismannen en -vrouwen die bij gebrek aan kinderopvang beslissen om thuis te blijven. Een stad of gemeente zou het aantal inactieven onder haar inwoners kunnen proberen terug te schroeven door de toegang tot betaalbare kinderopvang te garanderen.

Op zich vallen er nog meer argumenten te verzinnen waarom lokale besturen de taken van de VDAB kunnen overnemen. Vooral kortgeschoolden zijn doorgaans minder mobiel en beschikken bijvoorbeeld minder vaak over een eigen wagen, waardoor een lokale werkgever aantrekkelijker lijkt.

Bovendien zwelt de kritiek op de VDAB al een tijdje aan. Dat de Vlaamse arbeidsdienst er ondanks een recordaantal vacatures de voorbije jaren niet in sloeg om meer mensen aan het werk te krijgen, was volgens sommigen het bewijs dat de dienst vierkant draaide. De VDAB zou te laks optreden en kansen laten liggen. Maar of dat ook een argument is om haar bevoegdheden af te nemen en over te hevelen naar lokale besturen?

Verkokering

Vlaanderen is Denemarken of Nederland niet. Beide landen hebben in vergelijking met ons veel grotere gemeenten, die dus ook meer slagkracht hebben om werklozen en inactieven op te volgen. “We zien nu al dat gemeenten in Vlaanderen met zeer wisselend succes leefloners activeren. Sommige slagen er goed in om mensen weer op de arbeidsmarkt te krijgen, anderen helemaal niet. Dan lijkt het me vreemd daar nog meer bevoegdheden te gaan leggen”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent).

In het regeerakkoord wordt VDAB een centrale rol toegedicht in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. De dienst moet het overzicht houden van wie werkt en niet werkt. Volgens Baert zou de VDAB dan ook een meer sturende rol op zich moeten nemen, en niet andersom. “Zoals ik de plannen nu zie, lijkt het me een beetje de wereld op zijn kop. Ook al omdat ze het gevaar op verkokering inhouden. Niet iedereen zoekt namelijk een job in de eigen gemeente.”

Hoe de hervorming praktisch zal worden uitgewerkt, blijft voorlopig voer voor discussie. Zal een ambtenaar van de gemeente bijvoorbeeld van deur tot deur gaan? En moeten er nieuwe intercommunale structuren worden opgericht? Allemaal vragen waarop het onderzoek antwoorden moet bieden. Zo is het ook nog niet duidelijk of en welke rol VDAB na een eventuele hervorming zou spelen. Wellicht zal er altijd een soort overkoepelend dataplatform moeten blijven bestaan.

VDAB-woordvoerder Joke Van Bommel zegt eerst de resultaten van de studie te willen afwachten: “Als er dan werkpunten voor ons naar boven komen, staan we daarvoor open.” Ze benadrukt dat de dienst nu al samenwerkingsakkoorden heeft met driekwart van de lokale gemeenten om een beleid op maat te voeren. Ook het integreren van IT-systemen en het uitschrijven van aanbestedingen zouden volgens VDAB minder efficiënt verlopen.

Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad, is wel gewonnen voor het voorstel van Somers: “Het is niet zo dat de VDAB het slecht doet, maar de lat mag gerust hoger liggen. Grote steden zoals Antwerpen hebben al ervaring op dat terrein.” Hij erkent dat kleine gemeenten nu zoiets moeilijk alleen kunnen aanpakken. “Maar stel dat uit pilootprojecten blijkt dat dit systeem goed werkt, kan dat alleen maar een aanmoediging zijn voor gemeenten om te fuseren.”