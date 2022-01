De lange autorit van Dave De Kock, voor hij kleuter Dean dumpte tussen de rotsblokken in zee

Was Dean Verberckmoes nog in leven toen Dave De Kock met hem naar Nederland trok, of was de jongen toen al overleden? Dat is de cruciale vraag waarover de speurders zich buigen, en het ziet er steeds meer naar uit dat het laatste scenario het meest waarschijnlijke is – en de kleuter dus al in België om het leven is gebracht. Want tot op vandaag is er niemand die de kleine Dean nog levend heeft gezien nadat De Kock met hem de grens overstak. Daarom gaf de Nederlandse politie gisteren een gedetailleerd overzicht vrij van het traject dat Dave De Kock tussen vrijdagavond en zaterdagnamiddag aflegde. Ze roepen iedereen die langs dat traject woont op om de beelden van hun bewakingscamera’s te bekijken, in de hoop dat Dean daarop te zien is.

Wanneer Dave De Kock precies met de jongen vertrok, is onduidelijk. Zijn vriendin Romy W. vertelde aan de oma van Dean dat ze vorige vrijdag ruzie had gemaakt met De Kock, naar eigen zeggen “omdat zij zich niet snel genoeg aankleedde”. Daarop zou haar vriend, mét Dean, naar buiten zijn gestormd en zijn weggereden in zijn grijze Peugeot 206. Om hoe laat precies, daarover heerst onduidelijkheid.

Wat intussen wel vaststaat, is dat De Kock om middernacht de grens overstak met Nederland. Die ligt op tien minuten rijden van zijn appartement in Sint-Gillis-Waas. Door de Westerscheldetunnel ging het vervolgens richting Koudekerke, waar hij om 0.27 uur arriveerde in de Tramstraat. Wellicht huurde De Kock daar toen een kamer. Bijna meteen daarna reed hij door naar Vlissingen, waar hij om 1.09 uur halt hield in de Kasteelstraat. Een van de eerste dingen die De Kock daar deed, was zijn profielfoto op Facebook veranderen.

Om 1.13 uur plaatste hij een foto online waarop hij zijn vriendin Romy zoent met een kerstmuts op zijn hoofd. “Forever I love you”, schreef hij erbij. Romy reageerde met een hartje. De ruzie leek dus bijgelegd – of Romy loog, en er was helemaal nooit ruzie geweest. Enkele minuten na de foto te hebben gepost, reed De Kock terug naar Koudekerke, waar hij de nacht doorbracht. Opmerkelijk: de man die hem daar een kamer verhuurde, zei eerder deze week al dat de Belg alleen arriveerde, en Dean niet bij zich had. Meer nog: tijdens het volledige verblijf van De Kock in Koudekerke, heeft de man hem nooit in het gezelschap van een kind gezien.

De volgende ochtend vertrok De Kock al vroeg, om 6.02 uur, met de auto vanuit Koudekerke naar Middelburg. Daar arriveerde hij vijf minuten later in de Langevieleweg, waar hij bleef tot de middag. Van daaruit stuurde hij nog een sms’je naar de mama van Dean, die op dat moment al doodongerust was omdat haar zoon nooit was teruggekeerd van zijn logeerpartijtje bij De Kock. Hij stuurde naar de vrouw dat ze “geduld moest hebben” en loog dat hij met een platte band in Hasselt stond en aan het wachten was op een takelwagen. In werkelijkheid vertrok hij om 12.08 uur vanuit Middelburg terug naar Koudekerke, waar hij anderhalf uur later, om 13.42 uur, opnieuw in zijn Peugeot stapte en de N288 opreed. Net buiten Koudekerke verdween het gsm-signaal van De Kock, maar uit politieonderzoek blijkt dat de man op dat moment op weg was naar het 25 kilometer verder gelegen eiland Neeltje Jans, mét Dean.

De politie doorzocht onder meer de woning van de vriend van Dave De Kock in Koudekerke, die hij zaterdag nog een bezoekje bracht. Hij woont boven een café op het Dorpsplein, en volgens hem gedroeg De Kock zich als een "relaxte gozer", ook al had hij net daarvoor het lichaam van Dean gedumpt. Beeld Provicom

De Kock reed naar het parkeerterrein van het Topshuis, waar hij het lichaam van de kleuter dumpte tussen de rotsblokken in zee – bijna 24 uur voor de mama van de jongen aangifte zou doen van zijn verdwijning. Of Dean al overleden was bij aankomst op Neeltje Jans, of ter plaatse gedood is, is onduidelijk. Wel zeker is dat Dave De Kock later die namiddag nog gezien werd op het Dorpsplein in Koudekerke, waar hij een vriend bezocht: een ex-gedetineerde met wie hij samen in de gevangenis zat. Van een zwaar gemoed om de dood van Dean leek De Kock geen last te hebben, want zijn vriend verklaarde achteraf dat de Belg zich gedroeg als “een relaxte gozer”.

Om 15.54 uur dook het gsm-signaal van De Kock weer op. Hij zat dan opnieuw in de auto, en reed via Zierikzee de provincie Zeeland uit, mogelijk onderweg naar het bijna 100 kilometer verder gelegen Gorinchem. Daar werd zijn auto maandagnamiddag gevonden op het parkeerterrein van een autosloper, terwijl De Kock zelf 14 kilometer verderop gearresteerd werd in Meerkerk.

De Peugeot 206 van Dave De Kock werd maandagnamiddag teruggevonden op de parking van een autosloper in Gorinchem. Beeld Nederlandse politie

Dat de Nederlandse politie de details van de urenlange autorit van Dave De Kock door Nederland vrijgeeft, en oproept om camerabeelden rond het traject met hen te delen, is opmerkelijk. De speurders zeggen zelf dat ze niet weten of Dean al die tijd bij hem was, en dat hun onderzoek “zich richt op de aanwezigheid van het jongetje in de auto, of bij de verdachte”. Dat zou betekenen dat ze op dit moment nog altijd geen zekerheid hebben over het tijdstip van overlijden van Dean, en dat de autopsie daarover geen uitsluitsel heeft kunnen geven. Die werd woensdag uitgevoerd in Den Haag. “Maar in het belang van het lopend onderzoek kan er nog niet gecommuniceerd worden over de bevindingen van de wetsdokter”, klonk het gisteren bij het parket Oost-Vlaanderen.

Gisteren verscheen Dave De Kock voor de officier van justitie in Amsterdam. Die heeft hem aangehouden en in overleveringsdetentie geplaatst, waarmee de procedure om hem aan ons land over te leveren is gestart. Maar De Kock verzet zich tegen een overlevering aan België, waardoor het nu aan de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam is om te beslissen over de overlevering. Dat kan tot zestig dagen duren, en zolang blijft De Kock in overleveringsdetentie.

Romy W. (links) en haar vriend Dave De Kock (midden) zijn allebei aangehouden op verdenking van moord op en betrokkenheid bij de dood van Dean Verberckmoes (4). Beeld RV

Vandaag verschijnt zijn vriendin Romy W. voor de raadkamer in Dendermonde. Die moet beslissen of zij aangehouden blijft. Zij wordt verdacht van de ontvoering van en de moord op Dean.

Heeft u camerabeelden, die corresponderen met deze tijdstippen? Bel dan met de Nederlandse politie op 0900-8844, of bezorg ze via het Nederlandse WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Anoniem bellen via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) kan ook.