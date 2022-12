De laatste Tasmaanse tijger is teruggevonden

Tot een oude catalogus onthulde waar de resten van de laatste Tasmaanse tijger zich bevonden: in een kast op de educatie-afdeling. Daar werden huid en botten teruggevonden. De huid was nog steeds prima geconserveerd. De opgezette Tasmaanse tijger zat in een reizende tentoonstelling uit de vorige eeuw, maar medewerkers van het museum dachten dat die van een oudere Tasmaanse buidelwolf was.

De laatste Tasmaanse tijger is nu tentoongesteld in een museum in Hobart. Daar zal het meer dan tachtig jaar geleden gestorven dier waarschijnlijk een bezoekje krijgen van wetenschappers van de Universiteit van Melbourne en het Texaanse bedrijf Colossal. Zij kondigde onlangs aan de Tasmaanse tijger weer met gentechnologie in het laboratorium tot leven te willen wekken. De gevonden resten bevatten mogelijk waardevol DNA-materiaal dat kan worden gebruikt bij de terugkeer van het uitgestorven dier.

Het verlies van de Tasmaanse tijger, een hondachtig buideldier met strepen, is een schandvlek in de Australische geschiedenis. Al meer dan tachtig jaar wordt er naarstig gezocht naar nog levende exemplaren ergens diep in de wildernis van Tasmanië. Hij zou zijn vaak gezien, maar bewijs dat hij nog leeft is nooit gevonden. Er rest alleen een zwart-wit-filmpje van een minuut van het laatste gekooide dier, dat onlangs is ingekleurd.