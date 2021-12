De laatste stand van zaken over Omikron in België: begin januari beginnen cijfers snel te stijgen

Almaar meer studies wijzen erop dat de omikronvariant minder vaak mensen ziek maakt dan eerdere varianten. Maar dat betekent niet dat we ons in de handen kunnen wrijven. ‘Ook qua hospitalisaties moeten we rekening houden met een golf die explosiever is dan wat we al gehad hebben.’

Hoe zit het met de verspreiding van omikron?

De omikronvariant is nu goed voor 62 tot 69 procent van de coronabesmettingen in ons land, leert de recentste analyse van klinisch bioloog Emmanuel André (KU Leuven). Al gaat dat natuurlijk over een analyse van virusstalen van enkele dagen oud. “Wat de situatie van vandaag betreft, schatten we dat omikron al verantwoordelijk is voor 77 procent van de bevestigde besmettingen”, zegt biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven).

Vertaalt zich dat ook al in de besmettingscijfers?

Het weekgemiddelde van het aantal besmettingen gaat nog steeds in dalende lijn. Tussen 18 en 24 december werden dagelijks gemiddeld 6.471 besmettingen vastgesteld, een kwart minder dan de week ervoor. Maar als we naar de dagcijfers kijken, zien we dat het aantal besmettingen tussen 21 en 23 december weer begon te stijgen. “De cijfers van het kerstweekend zijn lager. Maar dan werd er ook minder getest, dus dat is geen betrouwbare indicatie. Als we kijken naar de cijfers van het federaal testplatform, dan zien we dat het aantal positieve stalen weer gestegen is”, zegt André.

In het Brussels gewest is het gemiddeld aantal besmettingen tussen 18 en 25 december al gestegen. “Dat zagen we ook in het Verenigd Koninkrijk, in Denemarken en bij eerdere golven: de stijging begint altijd in de hoofdstad”, zegt André.

Als we hier hetzelfde verloop krijgen als in Denemarken of het Verenigd Koninkrijk, dan zal het aantal besmettingen in heel België begin januari beginnen te stijgen - en snel ook. “Qua aantal besmettingen gaan we sowieso de deltagolf overschrijden”, denkt Wenseleers. Al helpen de strenge maatregelen op dit moment om die stijging iets te vertragen.

Is omikron nu minder ziekmakend?

Daar lijkt het steeds meer op. De Britse gezondheidsdienst UKHSA komt bijvoorbeeld tot de conclusie dat mensen die besmet worden met omikron 40 procent minder risico lopen op een ziekenhuisopname dan wie delta oploopt. Ook een Schotse studie schat de kans op ziekenhuisopname 60 procent lager bij omikron, een Zuid-Afrikaanse studie zelfs 80 procent lager.

Die resultaten liggen in lijn met andere onderzoeken die blootleggen hoe omikron zich gedraagt in ons lichaam. Zo toonden onderzoekers uit Hongkong dat omikron zich maar liefst zeventig keer zo snel vermenigvuldigt als de deltavariant in menselijke cellen van de bronchiën, de luchtwegvertakkingen meteen onder de luchtpijp. In de diepere longcellen vermenigvuldigt de variant zich dan weer tien keer trager.

Dat kan een verklaring zijn waarom de variant wel besmettelijker is, maar minder vaak zwaar ziek maakt. Zo zien ze in het Verenigd Koninkrijk dat mensen die met omikron in het ziekenhuis belanden minder vaak beademd moeten worden en dat de gemiddelde verblijfsduur gedaald is tot drie dagen.

Toch blijft het opletten voor voorbarige conclusies. “De studies die tot nu toe verschenen, gaan vooral over besmettingen bij jonge mensen”, zegt moleculair bioloog Nico Callewaert (VIB-centrum van de UGent). “Bij een nieuwe coronagolf gedragen mensen met een zwakkere immuniteit zich extra voorzichtig, maar vroeg of laat komen ook zij in contact met het virus. Het is dus nog de vraag hoe omikron zich zal gedragen bij ouderen en mensen met een zwakkere immuniteit.”

Is de komst van omikron dan goed nieuws?

Dat is een ander verhaal. De individuele kans op zware ziekte mag bij omikron dan wel lager liggen, door zijn hogere besmettelijkheid kan de virusvariant wel veel meer mensen aansteken. Op die manier kunnen alsnog meer mensen in het ziekenhuis belanden.

“Zelfs als de kans op zware ziekte bij omikron de helft minder is, maar het aantal besmettingen verdubbelt om de drie dagen, dan is dat in drie dagen ingehaald”, zegt Wenseleers. “Ook qua hospitalisaties moeten we dus rekening houden met een golf die explosiever is dan wat we al gehad hebben.” Bovendien is de kans groot dat heel wat zorgverleners de komende weken uitvallen door corona, wat eveneens de druk op de zorgsector zal vergroten.

Toch zijn er ook gunstige signalen. Zo lijkt bij omikron de generatietijd, de tijd tussen het moment waarop iemand besmet raakt en vervolgens iemand anders aansteekt, korter te zijn. “Daardoor klimt het aantal besmettingen razendsnel. Maar dat maakt ook dat je de golf sneller kunt indijken met maatregelen dan bij andere varianten.” Zo lijkt in Zuid-Afrika het ergste alweer voorbij.

Moeten we onze teststrategie herzien?

Hoe sneller een virus besmettelijk wordt, hoe sneller er getest moet worden. En dat is geen goed nieuws voor onze PCR-tests. “Tegen de tijd dat je een PCR-test hebt ingeboekt, hebt laten afnemen en je je resultaat hebt, kun je al heel wat mensen besmet hebben”, zegt viroloog Johan Neyts (KU Leuven).

Een zelftest afnemen als je je ouders of grootouders ontmoet, wordt de komende weken dus nog belangrijker. “Al weten we dat je in de eerste dagen negatief kunt testen bij een zelftest, zelfs als je al besmettelijk bent”, zegt Emmanuel André. “Een magic bullet is er helaas niet tegen dit virus.”