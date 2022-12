De kracht van de portefeuille: 9 bestuurders en 1 trainer betaalden om niet voor de rechter te komen

De kracht van de portefeuille. Het is iets waar het federale parket zich al in had verdiept in het Belgische voetbaldossier rond zwart geld: de zaak Propere handen. Het parket had in september de verwijzing naar de strafrechter gevraagd van 56 verdachten. Intussen gaat het om 55 verdachten, voormalig Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht overleed in februari. Het federaal parket zat ondertussen niet stil en gaf de reeks verdachten de kans om hun portefeuille te laten spreken via een minnelijke schikking.

Minstens tien verdachten zijn daarop ingegaan. Het gaat om voorzitter Bart Verhaeghe en manager Vincent Mannaert van Club Brugge, manager Michel Louwagie van AA Gent, manager Matthias Leterme van KV Kortrijk, oud-bestuursleden Herbert Houben, Patrick Janssens, Herman Nijs en Filip Aerden van Racing Genk en oud-bestuurslid Paul Van Der Schueren van OH Leuven. Daarnaast zou ook Mehdi Bayat, algemeen directeur van Charleroi, in onderhandeling zijn om een minnelijke schikking te treffen.

Schriftvervalsing

Het duo van Club wordt beschuldigd van schriftvervalsing bij de transfer van aanvaller Krépin Diatta en voor een gedeeltelijk zwarte betaling (375.000 euro) bij de ontslagvergoeding van Georges Leekens. Manager Michel Louwagie van AA Gent zou fraude hebben gepleegd voor contracten met Mogi Bayat. Onder meer bij het eerste contract met Hein Vanhaezebrouck zou schriftvervalsing zijn gepleegd. De oud-bestuursleden Herbert Houben, Patrick Janssens, Herman Nijs en Filip Aerden van Racing Genk worden vervolgd voor betalingen in het zwart (453.000 euro) aan ex-trainer Peter Maes.

Oud-bestuurslid Paul Van Der Schueren van OH Leuven en manager Matthias Leterme van KV Kortrijk worden eveneens vervolgd voor schriftvervalsing. Tot slot is er ook keepertrainer Erwin Lemmens die voor de Belgische voetbalbond werkt. De voetbalbond zou hem via een Cypriotische vennootschap van gewezen makelaar Dejan Veljkovic deels in het zwart hebben betaald. Lemmens maakte zijn ‘deal’ met het federale parket al begin november bekend. Zo kon hij toch met de Rode Duivels naar Qatar vertrekken.

Strafregister

Volgens het federale parket hebben deze tien verdachten zich allemaal schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte bij het afsluiten van transfers of bij het opstellen van valse facturen om makelaars of trainers gedeeltelijk in het zwart te betalen. Op schriftvervalsing staan celstraffen van vijf tot tien jaar. Die strafvervolging vervalt echter als de verdachten akkoord gaan met een minnelijke schikking.

Daarvoor moesten de verdachten hun verantwoordelijkheid bij de feiten erkennen en een boete betalen. De boete wordt bepaald door het federale parket. Ook de schulden aan benadeelden, in dit geval de fiscus die belastingen misliep door de vervalste contracten, moeten afgelost zijn. In hun strafregister zal wel melding worden gemaakt van de minnelijke schikking. Het federale parket legde de minnelijke schikking donderdag ter goedkeuring voor aan de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen. Op 22 december spreekt de rechter zich uit over de deals - een pure formaliteit.

Pro League

De betrokkenen houden intussen de lippen stijf op elkaar. Verrassend is het niet, het is strafbaar om over dergelijke geheime schikkingen te communiceren. De vraag blijft wel of de Pro League of de KBVB tuchtsancties zal treffen. “Voor ons is het essentieel dat de waarheid aan het licht komt”, meldt de Pro League in een reactie. “De Pro League kiest ervoor om alle disciplinaire sancties in de handen te leggen van onafhankelijke rechters in de schoot van de Belgische voetbalbond. Het bondsparket, dat vorderingen instelt, zal beoordelen of eventuele inbreuken tegen het bondsreglement ook disciplinair worden moeten vervolgd.”

De vraag is ook of Herbert Houben - die actief is als notaris - kan aanblijven na deze deal. “Wanneer een notaris betrokken is bij een strafonderzoek kunnen de provinciale kamers van het notariaat vragen om een schorsing van de notaris in kwestie”, zegt Jan Sap, directeur-generaal van Fednot, de federatie van het notariaat. Vaak wordt gewacht tot de vraag tot het gerechtelijk onderzoek achter de rug is. “Het is nadien aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om een eventuele schorsing uit te spreken. In dit geval is er nog geen vraag om schorsing gekomen, maar de provinciale kamer in Limburg volgt het alleszins op.”

‘Ik sprak de waarheid’

Dejan Veljkovic heeft intussen ook gereageerd op het nieuws. “Dit is het bewijs dat ik de waarheid heb gesproken”, klinkt het. Veljkovic sloot drie jaar geleden al een deal met het federaal parket. Hij kreeg het statuut van spijtoptant. In ruil voor volledige bekentenissen kon hij rekenen op strafvermindering (vijf jaar en 80.000 euro boete, alles met uitstel). Vanuit Qatar gaf advocaat Kris Luyckx, die Veljkovic begeleidde in zijn traject van spijtoptant, de volgende reactie. “Mijn cliënt wil niet reageren op individuele gevallen maar is verheugd dat met deze minnelijke schikkingen is aangetoond dat hij niet alleen de verantwoordelijkheid draagt voor het corrupte systeem dat jarenlang bestaan heeft in het Belgische voetbal.”