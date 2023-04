De kleine, ambachtelijke bierbrouwer blijkt toch minder duurzaam

Is het biertje van de kleine brouwerij om de hoek duurzamer dan die van grote ketens? Je zou denken van wel, maar de werkelijkheid is anders. ‘Hoe meer bier je kunt brouwen, hoe kleiner de impact.’

Is dit een 1 april-grap of meent de Duitse brouwer het serieus? Collega’s zijn er niet over uit, na de aankondiging van de Neuzeller Klosterbrauerei om bier in poedervorm te gaan maken, enkele weken geleden. Waarom zware flessen met 90 procent water over de wereld sturen – vrij milieubelastend – als je ook alleen de biersmaak kan verschepen?

“Het is geen grap”, verzekert Stefan Fritsche van de Duitse brouwerij aan de telefoon. “Het idee komt echt vanuit milieumotieven.” Fritsche maakte eerder ludieke bieren, zoals anti-aging-bier, die hij naar verre continenten stuurt. “Bier in poedervorm zou tien keer minder ruimte innemen in een vrachtauto.” En het poederbier smaakt volgens de Duitser gewoon naar normaal bier, alleen de prik en alcohol moet hij de komende maanden nog toevoegen. “De bierwereld kan zo miljoenen tonnen CO 2 besparen.”

Het ‘droge bier’ van de Neuzeller Klosterbrauerei

Hoe serieus de Duitser is, blijft de vraag – in het gesprek vergelijkt hij zichzelf met Elon Musk en Gallileo, die ook innovaties bedachten waar lacherig over werd gedaan maar die de wereld veranderden. Duidelijk is wel dat bierbrouwers steeds meer bezig zijn met milieu en klimaat.

Hoe groot is de voetafdruk van bier?

Hoe kies je in de supermarkt of in het café een echt milieuvriendelijk biertje? Zoals elk product heeft bier een ecologische voetafdruk. Er is landbouw voor nodig, het brouwen kost energie, het bier moet getransporteerd worden en het zit in een verpakking.

“Vergeleken met dierlijke voedingsmiddelen zoals vlees hebben veel dranken een relatief lage impact per kilogram of liter", zegt onderzoeker Reina Vellinga van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Maar omdat er gemiddeld 21 liter bier per jaar per Nederlander wordt gedronken, is de totale impact van al dat bier toch aanzienlijk.”

Per portie is de impact van bier vergelijkbaar met plantaardige voedingsmiddelen, zoals fruit, groente of graanproducten. Tofu is veel beter voor het klimaat dan kip of rundvlees (met 0,4 kilo CO 2 -equivalent per portie tegenover 1 en 3), maar bier heeft een nog lagere impact, namelijk van 0,2 kilo CO2e per fles. Dat is ook minder dan wijn of sinaasappelsap (0,3 kilo CO 2 e per glas) of halfvolle melk (0,4 kilo CO 2 e per glas).

Tussen verschillende biertjes zitten wel degelijk flinke verschillen. Met de verpakking – fles, blik of fust – kan het grootste verschil worden gemaakt. “Verreweg het duurzaamst is bier in statiegeldflesjes”, zegt Paulien van der Geest van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Kleine brouwerijen gebruiken deze flesjes minder vaak, omdat spoelmachines voor hen te duur of te groot zijn. Statiegeldflesjes kunnen zo’n twintig keer worden omgespoeld en hergebruikt.

Blikjes hebben een hogere klimaatimpact, ook nu er statiegeld op zit. “Het statiegeld werkt vooral tegen zwerfafval, blik wordt al vrij goed gerecycled.” Blik is weliswaar lichter en kan meer volume per lading vervoeren, maar het omsmelten op hoge temperaturen leidt alsnog tot zo’n vier keer meer impact dan een statiegeldfles, schat Heineken.

Het slechtste voor het klimaat is de wegwerpfles, die je vaak bij kleine brouwerijen of van ver geïmporteerd bier ziet. Volgens Milieu Centraal hebben vijf statiegeldbiertjes dezelfde impact als één wegwerpflesje uit Zuid-Europa. En wie in een Thais restaurant moet kiezen tussen Bavaria of Singha-pils, is met de Belgische optie veel duurzamer uit.

Is een kleine ambachtelijke brouwer ook duurzamer?

Hoe zit het met kleine brouwerijen? Lokaal bier voelt ‘ambachtelijker’ en ‘duurzamer’, maar in het geval van bier klopt dat niet, en hebben juist de industriebrouwsels een lage impact.

Ten eerste vanwege de statiegeldflesjes. Ten tweede omdat bierbrouwen op grote schaal efficiënter en met minder energie kan dan op kleine schaal. Dat erkent ook Frederik Kampman Lowlander, een Nederlandse brouwer. “Als je kijkt naar waterverbruik per liter, en CO2-uitstoot per liter, geldt hoe groter je brouwt, en hoe meer continu, hoe kleiner je impact is.”

Stel je een grote tank voor die continu draait, 24 uur per dag en zeven dagen per week, tegenover een kleine die steeds aan en uit gaat en moet opwarmen en afkoelen, voor kleine beetjes bier. Grote brouwerijen kunnen soms met zo’n drie liter water één liter bier brouwen, kleintjes hebben vaak het dubbele nodig. Je bent dus duurzamer uit met een kratje Grolsch of Hertog Jan dan met 24 lokale speciaalbiertjes.

Wel onderscheiden kleine brouwerijen zich op andere vlakken, zoals het werken met lokale of biologische producten. Brouwerij Instock maakt bier van ‘gered’ brood en aardappels: Bammetjes Bier en Pieper Bier. Lowlander brouwt met reststromen sinaasappel en citroen uit de horeca. Ook doneert het bedrijf 1 procent van zijn omzet aan klimaat- en natuurdoelen, en heeft het doorwrochte plannen om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Lowlander begint als eerste kleine brouwer een proef om met statiegeldflesjes te gaan werken. Bird Brewery wil juist volledig overstappen van wegwerpflesjes naar statiegeldblikjes. “Het risico is dat we klanten kwijtraken vanwege het stigma van bier in blik, maar dat durven we te nemen”, zegt mede-oprichter Ralph van Bemmel.

Hergebruik van uit bier gehaald alcohol

Maakt het dan nog uit of je een pilsje, en IPA, een witbier of een 0,0 drinkt? Ja, maar dit is moeilijk in harde cijfers uit te drukken. Volgens Milieu Centraal heeft witbier een lagere impact dan pils, omdat het deels met tarwe in plaats van gerst gebrouwen is. IPA en andere pale ales hebben dan weer een hogere impact, omdat er veel meer hop voor nodig is.

De herkomst maakt ook uit: een IPA gebrouwen met gerst uit Amerika heeft een hogere impact dan eentje gebrouwen met Limburgs gerst. 0,0-bier kan een iets hogere impact hebben, vanwege het proces om alcohol uit het bier te halen. Maar bijvoorbeeld Heineken gebruikt die alcohol opnieuw als brandstof in de brouwerij, of verkoopt dit door als restproduct.

Kunnen cafébezoekers in het eeuwige debat van tapbier versus flesbier ook een klimaatargument in de strijd gooien? Ja: bier uit een fust of ondergrondse tank heeft een nóg lagere impact dan een statiegeldflesje. Dit geldt niet altijd voor tapbier van kleine brouwerijen, omdat die vanwege lagere aanschafkosten soms met plastic wegwerpfusten werken.

Los van welk bier je drinkt, heeft Vellinga van het RIVM nog een algemene tip voor wie graag duurzaam drinkt, zowel qua gezondheid als klimaat. “Drink met mate.” Mensen eten niet snel acht porties kip, maar werken op een avondje uit soms meerdere (speciaal)biertjes weg. “Dat geeft ook meerdere keren die ecologische voetafdruk, waardoor die milieu-impact van bier bij sommige mensen toch kan aantikken.”