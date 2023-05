‘De kinderen van mijn vrienden zijn al oud genoeg om te komen babysitten’: vrouwen worden vaker moeder na hun 40ste

Het aantal vrouwen dat op of na hun veertigste nog moeder wordt, is de voorbije 30 jaar meer dan verviervoudigd. Met de leeftijd van de moeder stijgt echter ook het risico op problemen. ‘Een zwangerschap is een zware belasting en een ouder lichaam ziet daar meer van af.’

De Amerikaanse actrice Hilary Swank zette onlangs op 48-jarige leeftijd een tweeling op de wereld. Ze treedt daarmee in de voetsporen van Paris Hilton, Janet Jackson, Eva Longoria en een lang lijstje celebrity’s die na hun 40ste nog moeder werden.

Ook gewone stervelingen krijgen steeds later kinderen. Bij ruim 1 op de 5 Belgische geboortes (21 procent) in 2021 was de moeder 35 jaar of ouder, blijkt uit cijfers van het Belgisch Statistiekbureau. In 4,2 procent van de gevallen was de moeder 40 jaar of ouder. Dat is respectievelijk bijna drie en ruim vier keer zo veel als in 1992. Toen was 7,2 procent van de moeders 35 of ouder, en amper 0,9 procent 40 of ouder.

Met die cijfers zit ons land – om in de sfeer te blijven – in de buik van het Europese peloton. Dat blijkt uit een rapport van Euro-Peristat. Vooral zuiderse landen steken erbovenuit: in Portugal, Italië en Spanje is respectievelijk 33, 34 en 40 procent van de moeders 35 of ouder.

“Het is een trend die we in heel Europa zien”, zegt Régine Goemaes, directeur van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE). “Dat vrouwen langer studeren en meer belang hechten aan een carrière speelt daarbij vermoedelijk een rol.”

Vrouwen die op latere leeftijd een kind krijgen hebben vaker een hogere socio-economische status, zijn hoger opgeleid, en hebben er vaak voor gekozen het moederschap uit te stellen, blijkt uit de analyse door Euro-Peristat.

Maar op latere leeftijd kinderen krijgen is uiteraard niet altijd een bewuste keuze. “Ik was al 37 toen ik mijn huidige partner leerde kennen”, zegt Els Bonte (44), die haar zoontje op haar 40ste kreeg. “Ik had eigenlijk de knop al omgedraaid en mij bij een leven zonder kinderen neergelegd. Mijn ouders hadden ook al mijn kinderspullen al weggegeven (lacht). Maar mijn partner wou graag kinderen en dus zijn we daar vrij snel over beginnen na te denken.”

Els Bonte twijfelde eerst, en niet allen om medische redenen. “Als mijn kind 20 is, zal ik 60 zijn”, zegt ze. “Ik vroeg mij af of dat wel zo’n goed idee was. Anderzijds: op je veertigste sta je er doorgaans financieel beter voor, en heb je meer mentale rust gevonden. Dat vind ik wel een voordeel.”

Meer risico op complicaties

“Op latere leeftijd kinderen krijgen doet het risico op een aantal problemen toenemen”, weet Goemaes. Het risico op een kind met chromosomale afwijkingen zoals het syndroom van Down is hoger, net als het risico op een miskraam. Dat komt doordat vrouwen al hun eicellen al van bij de geboorte meekrijgen, en het risico of foutjes tijdens de celdeling toeneemt bij oudere eicellen.

“Oudere vrouwen lopen ook een hoger risico op zwangerschapsvergiftiging, wat zowel voor het kind als de moeder zelf gevaarlijk kan zijn”, zegt gynaecologe Isabelle Dehaene (UZ Gent). “Dat komt doordat de placenta bij hen vaker minder goed werkt.” Dat risico is hoger bij vrouwen die na hun veertigste hun eerste kind krijgen, dan wanneer het om een tweede of derde kind gaat.

Iets meer dan 8 procent van de moeders van 40 of ouder krijgt tijdens de zwangerschap last van te hoge bloeddruk, tegenover 3,8 procent in de groep van 20 tot en met 34, blijkt uit de statistieken van het SPE. Bijna 20 procent kampt met zwangerschapsdiabetes, tegenover 7 procent van de jongere vrouwen. Vrouwen die aan zwangerschapsdiabetes lijden, lopen nadien ook meer risico op ‘gewone’ diabetes.

“Een zwangerschap is een enorme belasting voor het lichaam, en dan vooral voor het hart- en vaatsysteem”, zegt emeritus hoogleraar verloskunde Hendrik Cammu (UZ Brussel). “Het slagvolume van het hart neemt bijvoorbeeld met 20 à 30 procent toe, dat is niet niks. Een ouder lichaam ziet daar meer van af.”

Beeld Thomas Sweertvaegher

“Ik was heel hard met die risico’s bezig”, herinnert Bonte zich. “Maar mijn gynaecoloog stelde mij gerust – een beetje tegen mijn verwachtingen in – omdat ik gezond leef. Toch heb ik vol spanning gewacht op de uitslag van de NIPT (prenatale test die onder meer het syndroom van Down opspoort, DDC ).”

Ook Cammu nuanceert. “Neem twee vrouwen, van 30 en 40, die even gezond leven, en het risico op problemen zal bij de oudere vrouw iets groter zijn. Leeftijd is dus een risicofactor op zich. Maar bij een gezond levende vrouw van 40 kunnen de risico’s lager liggen dan bij een ongezond levende jonge vrouw.”

Sofie Devriendt (46), die als sportleerkracht werkte en op haar 40ste moeder werd, herkent zich daarin. “Mijn zwangerschap verliep probleemloos en een uur na de bevalling liep ik al opnieuw rond”, zegt Devriendt. “Een belangrijk verschil is wel dat je, als je wat ouder bent, minder goed om kan met het slaaptekort. Een voordeel is dan weer dat al mijn vrienden al kinderen hebben die oud genoeg zijn om te komen babysitten (lacht).”

Cammu pleit ervoor om, voor zover je dat natuurlijk in de hand hebt, de leeftijd waarop je aan kinderen begint toch niet te lang uit te stellen. “We moeten de medische risico’s niet overdrijven”, zegt Cammu. “Maar het lijkt mij niet zo evident om een puber in huis te hebben als je zelf de menopauze ingaat. De oude tegelwijsheid ‘een slimme meid krijgt haar kind op tijd’, is daarom volgens mij zo gek nog niet.”