‘De kentering is ingezet’: pedagogen Pedro De Bruyckere en Tim Surma optimistisch bij start schooljaar

Het was een druilerige start van het nieuwe schooljaar. Maar volgens pedagogen Pedro De Bruyckere en Tim Surma komt de zon stilaan weer piepen. Zolang scholen kennis maar uit de taboesfeer houden. ‘Kennis overdragen is meer dan 50 minuten zitten en zwijgen.’

Wat is jullie gemoed bij de start van het schooljaar?

De Bruyckere: “Veel problemen van vorig schooljaar zijn er nog altijd. Het is nu al duidelijk dat het lerarentekort waarschijnlijk erger zal zijn dan andere jaren. Wat de onderwijskwaliteit betreft: in december komen de resultaten van het nieuwe PISA-onderzoek uit (internationaal vergelijkend onderzoek naar wiskunde-, natuurwetenschappen- en leesvaardigheid bij leerlingen, KVD). Ik verwacht daar geen goed nieuws van.”

Surma: “Ik denk ook niet dat we op het vlak van leerprestaties snel grote wonderen mogen verwachten.”

De Bruyckere: “Maar de volgende minister van Onderwijs krijgt de eerste twee jaar van de nieuwe legislatuur wel rust op het vlak van resultaten. Voor het volgende grote onderzoek naar leerprestaties is het hoopvol en bang afwachten tot december 2026.”

Is er dan geen sprankeltje hoop voor de onderwijskwaliteit?

De Bruyckere: “Ik ben optimistisch dat er een kentering is ingezet. (kijkt naar Surma) Ik heb dat bij jou ook al gemerkt.”

Surma: “Ik ben daar echt van overtuigd.”

De Bruyckere: “Maar we kunnen die kentering nu nog niet zien.”

Waarom zijn jullie zo optimistisch?

Surma: “Mijn positief realisme komt grotendeels door het feit dat we de dingen in het veld echt zien bewegen. In scholen merk ik toch alvast een bepaalde sense of urgency. Leraren, die ik trouwens zelf nooit verwijt verantwoordelijk te zijn voor die niveaudaling as such, zetten steeds meer in op inhoud en straffe didactiek. Ze begrijpen dat er een aantal, soms eenvoudige, dingen moeten veranderen zodat onze leerlingen het weer beter doen.”

De Bruyckere: “Ik merk dat niet enkel bij leraren en scholen. De voorbije twee jaar, dat zie je ook aan de reacties op het boek van (onderwijsspecialist) Dirk Van Damme, is het belang van kennis over het hele spectrum van politieke partijen algemeen aanvaard.”

Fantastisch nieuws, toch?

De Bruyckere: “Let op, de overtuiging is er, maar nu komt de belangrijkste vraag: welke kennis wil je concreet aanleren?”

Surma: “We zullen nu veel werk hebben om te bepalen wat we beschouwen onder kennis. Er bestaan veel misvattingen over. Als ik of andere medewerkers van mijn centrum naar een school gaan en zeggen dat kennis belangrijk is, dan zie je sommige leraars opstaan...”

De Bruyckere: “Die denken dat dat puur feiten vanbuiten leren is.”

Surma: “Exact. Dat is het uiteraard ook voor een stukje. Maar sommigen zien zichzelf dan weer ex cathedra vijftig minuten aan een stuk vertellen, waarbij de leerlingen moeten stilzitten, zwijgen, blokken. Dat is niet de boodschap die wij willen meegeven.”

Welke boodschap dan wel?

Surma: “We zijn veel te lang relativistisch geweest over kennis, ‘want leerlingen kunnen de feiten wel gewoon opzoeken’. In plaats daarvan willen wij dat kinderen gestructureerd en systematisch rijke kennisschema’s opbouwen. Zodanig dat als je spreekt over Versailles, er in hun hoofd automatisch een aantal dingen oplichten zoals Frankrijk en Lodewijk. Onder het mom van vaardigheden zoals kritisch leren denken is dat onbewust verguisd geraakt. Terwijl ik denk dat je eerst iets over de Zonnekoning moet weten alvorens je er kritiek op kan leveren.”

De Bruyckere: “In dat opzicht worden die nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs een hele, hele boeiende oefening. Als je een curriculum vastlegt, antwoord je sowieso op de vragen: wat vinden we als samenleving belangrijk en wat heb je nodig om dagelijks te functioneren? Voor het basisonderwijs komt daar nu nog een derde interessante vraag bij: welk referentiekader heb je nodig zodat je later gemakkelijk zelf nieuwe informatie kan oppikken? Daar weten we eerlijk gezegd onderzoeksmatig weinig over.”

Voor minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is het antwoord alvast duidelijk: Nederlands en wiskunde.

Surma: “Er is een te groot aandeel ongeletterdheid in onze maatschappij. Dat klopt. Maar vreemd genoeg wordt dat niet per se gecounterd door meer te investeren in louter Nederlands. Wel door te investeren in algemene kennisrijke curricula met veel doordacht opgebouwde, wereldse kennis. Dan moeten we wel het lef hebben om een aantal zaken als gemeenschappelijke kennis te bestempelen. Ik hoorde nu dat in de minimumdoelen geschiedenis voor het secundair niet meer expliciet de Holocaust staat, maar wel ‘veranderende territoriale invulling’. Iedere weldenkende leerkracht heeft het dan natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog, maar in theorie open je hiermee de deur voor absolute willekeur en leg je de macht over inhoud bij uitgeverijen.”

Als kennis zo belangrijk is, waarom is het dan naar de achtergrond verdwenen?

Surma: “Het is vechten tegen vooroordelen. Kennis werd heel vaak vanuit een conservatieve bril bekeken. Alsof dat alleen thuishoort in strenge, katholieke colleges. Maar kennis is juist een emancipatorische machine voor wie van thuis niet veel meekrijgt.”

De Bruyckere: “Neem bijvoorbeeld het kleuteronderwijs. Zodra je het idee oppert om daar kennis binnen te brengen, hoor je al snel: mogen kinderen dan niet meer spelen? Terwijl we weten dat dat echt een goede plek is om op een speelse, maar gestructureerde manier woordenschat aan te brengen.”

Surma: “We willen niet de boeman uithangen en zeggen dat kleuters niet meer mogen spelen. Het gaat om dat evenwicht bewaren. Om dat te kunnen doen, heb je ook bijvoorbeeld nood aan voldoende verzorgers die kleuterleerkrachten bijstaan voor andere opvoedingstaken. Maar dat extra personeel is niet zomaar voorhanden. Voor mij is dat een van de grootste uitdagingen veroorzaakt door het lerarentekort.”

Leerkrachten vertellen wat werkt en wat niet: is dat het doel van Leerpunt, het kenniscentrum dat de Vlaamse overheid zopas oprichtte?

De Bruyckere: “Het is subtieler. Wij gaan hen de bijsluiter geven. Je weet dat er bij sommige medicijnen bijwerkingen zijn, en dat je sommige medicijnen niet mag gebruiken omdat die op jou geen effect hebben. Elke keer dat iemand zegt wat werkt in het onderwijs, is die per definitie incorrect. Want het gaat over wat kan werken, en wat heeft meer kans om te werken. Het is soms gemakkelijker om te zeggen: de kans dat dat werkt, is heel klein. In feite was die mythes doorprikken, waar ik me al jaren mee bezig houd, het laaghangend fruit.”

Het valt op dat jullie wetenschappelijke inzichten ook altijd zo concreet mogelijk naar de klas proberen vertalen. Doen jullie dat bewust?

De Bruyckere: “Ik hou van fundamentele, theoretische discussies, maar vind het even belangrijk dat er mensen zijn om die te vertalen naar het meer concrete. Daarom probeer ik ook meer te duiden dan een mening te geven. Ik heb die keuze op een bepaald ogenblik bewust gemaakt. Ook vanuit de inschatting dat de mening van De Bruyckere niet zo belangrijk is. Dat is geen valse bescheidenheid. Maar ik vind de taak van wetenschapscommunicatie, wat wij alle twee doen, belangrijk an sich.”

Surma: “Bij mij is dat communicatieve aspect destijds heel organisch gegroeid. Gaandeweg zijn mijn team en ik dat wel heel doordacht beginnen doen en gigantisch veel scholen beginnen bereiken.”

Missen jullie het zelf om voor de klas te staan?

De Bruyckere: “Dat is de reden dat ik niet voltijds werk in Leerpunt. Ik weiger om geen les te geven. Al kan het om mijn onafhankelijkheid te bewaren nu alleen in Nederland. Ik doe heel graag onderzoek, maar eigenlijk ben ik ook maar een lesgever die toevallig ook directeur is geworden en onderzoek doet.”

Surma: “Idem. Tot vier jaar geleden gaf ik nog les, maar het groeiende centrum waar ik nu in zit, kan ik helaas niet maar halftijds begeleiden. Ga ik ooit terug naar de klas? Ik denk het wel. Ik mis lesgeven. Wat ik niet mis, is vasthangen aan lesuren.”

Overleggen jullie soms ook met elkaar?

De Bruyckere: “We hebben niet zoals bepaalde virologen een whatsappgroep met alle onderwijskundigen. (Aan Tim) Neen toch, hé?”

Surma: “Nee, totaal niet.”

De Bruyckere: “Of we zijn er alle twee uit geweerd.” (lacht)

Surma: “We appen soms wel naar elkaar. Maar dat is eerder organisch, niet structureel.”

De Bruyckere: “Maar over die whatsappgroep: je brengt ons wel op ideeën.”

Pedro De Bruyckere (48) - Schreef tal van boeken over onderwijsmythes en effectieve pedagogiek. - Tot voor kort docent aan de Arteveldehogeschool en nog steeds docent aan de Universiteit van Utrecht. - Staat aan het hoofd van Leerpunt, het pas opgerichte kenniscentrum dat wetenschappelijke inzichten moet vertalen naar de klasvloer.