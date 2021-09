De kans is groot dat u veel te vaak de was doet: ‘Soms is zonlicht beter dan wassen’

De kans is groot dat u te veel wasjes draait. Volgens sommige schattingen is 90 procent van de kleren in onze wasmand nog niet vuil genoeg. Maar hoelang draagt u een T-shirt of jeansbroek dan het best?

Terwijl steeds meer modeontwerpers de strijd aanbinden met fast fashion en consumenten kiezen voor een duurzame garderobe, wordt de milieu-impact van onze was- en droogmachines nog vaak over het hoofd gezien. Zo kunnen er bij een enkele wasbeurt tot 700.000 microplasticvezels vrijkomen, waarvan de meeste in de oceaan terechtkomen.

We wassen onze kleren om twee redenen: omdat ze vuil zijn of omdat ze stinken. “Maar veel van de kledij die we gedragen hebben, voldoet niet aan die twee criteria”, zegt microbioloog Chris Callewaert (UGent), die zichzelf ‘Dokter Oksel’ noemt. “We leven te hygiënisch.” Minder wassen is dus de boodschap.

Wegwijs in de wasmand: hoe vaak wassen?

Ondergoed: na één dag. Toch hoeft u uw ondergoed niet per se elke dag te verversen, vooral als u losser ondergoed draagt. “Eigenlijk kan je van deze regel afwijken als je je daar comfortabel bij voelt en geen last hebt van geurtjes”, zegt Callewaert.

Sportkledij: na één dag. Sportkledij is vaak synthetisch en is daardoor vaak gevoeliger voor geurtjes. “Polyester-kledij gaat snel geurmoleculen opbouwen en ook het microbioom is wat anders”, legt Callewaert uit. “Daarom is het wel goed om je kleren na elke sportbeurt te wassen. Als je geen last hebt van geurtjes kan je je sportkleren wel meerdere keren aantrekken zonder te wassen.”

T-shirts en topjes: na twee tot vijf dagen. “Als je geen last hebt van lijfgeur – en zo zijn er veel – dan kan je dat gerust verschillende dagen dragen, maar dit hangt af van persoon tot persoon”, zegt Callewaert. “Zelf draag ik T-shirts meerdere dagen.”

Beha’s: na drie tot vijf dagen. “Ik draag niet elke dag een schone beha. En ik steek niets in de wasmachine gewoon omdat het gedragen is”, zei modeontwerpster Stella McCartney enkele jaren geleden. En inderdaad, beha’s kunnen zonder probleem meerdere dagen worden gedragen. Ze zijn immers niet zo gevoelig voor geuropbouw als bijvoorbeeld ondergoed.

Pyjama’s: na een week. Pyjama’s zijn doorgaans van katoen, een stof die volgens experts minder last heeft van geuropbouw. Een pyjama kunt u dus met een gerust hart een week dragen.

Wollen truien: na twee weken of langer. Truien nemen in het algemeen minder okselgeuren en -bacteriën op. “Vooral wol is interessant omdat dat in de meeste gevallen niet leidt tot geurtjes, ook al gaan er heel veel bacteriën overleven in die truien”, verklaart Callewaert. “Wollen truien kunnen gerust weken meegaan zonder dat ze beginnen te ruiken.”

Jeansbroek: na een maand of zelfs nooit. Chip Bergh, de CEO van Levi’s, beweerde ooit dat hij zijn jeansbroek nooit waste en raadde iedereen aan hetzelfde te doen. “Dat klopt waarschijnlijk”, beaamt Callewaert. “In het tv-programma Ook getest op mensen waste de presentator ooit de ene kant van zijn jeansbroek een maand lang niet, de andere kant wel. Toen ik dat kwam evalueren, kon ik absoluut geen geurverschil merken. Heel straf.”

Chip Bergh, de CEO van Levi’s, beweert dat hij zijn jeansbroek nooit wast. Beeld AP

Voorts ontkracht Callewaert de hardnekkige mythe dat u uw jeansbroek het best in de diepvries steekt tegen ongewenste geurtjes. “Dat gaat niet helpen omdat je alles bevriest, zowel de geurmoleculen als de bacteriën. Als je je broek er weer uithaalt, zijn die er nog.” Wel raadt hij aan om je jeansbroek gewoon buiten te hangen. “Zonlicht zorgt voor de afbraak van geurmoleculen. Dat is soms zelfs beter dan gewoon te wassen.”

En wat dan met persoonlijke verschillen?

Iedereen heeft een uniek microbioom en geurpatroon, waardoor de ene een T-shirt al na één dag in de wasmand moet werpen en de andere pas na drie dagen last krijgt van geurtjes.

“Er zijn mensen die nooit last hebben van geurtjes en mensen die daar altijd last van hebben”, zegt ook Callewaert. “De geur is het voornaamste probleem dat we hebben: het is niet zo dat er ziektekiemen op onze kledij zitten. Dat onze kleren een geurtje hebben is het ergste wat ons kan overkomen. Als het dat maar is.”