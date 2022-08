‘De kans dat je een grizzly tegenkomt, is reëel’: deze Belg fietst 4.500 kilometer van Canada naar Mexico

Een offroad fietsroute van maar liefst 4.500 kilometer van Zuid-Canada tot aan de Mexicaanse grens. Het lijkt gekkenwerk, maar het laat communicatie-expert Marc Fauconnier (61) niet tegenhouden. Vanaf volgende week dinsdag waagt hij zich aan The Great Divide. ‘Ik zie het als een soort meditatie van twee maanden.’

Niet iedereen waagt zich zomaar aan The Great Divide. Waarom doet u dit?

“Daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste fiets ik doodgraag. Ik rijd met alles dat twee wielen heeft, van een mountainbike tot een koersfiets. Fietsen is mijn enige en dus ook grootste hobby. Wat ook een rol speelt, is dat de route in Amerika is. Als kind groeide ik op met verhalen over cowboys en indianen. De route gaat van Canada tot de Mexicaanse grens, dat komt zowat overeen met het Wilde Westen. Het is dan wel niet met een paard zoals Winnetou, maar wel met een stalen ros.

“Een laatste en misschien wel de belangrijkste reden was simpelweg om eens ‘iets zots’ te doen. Na 35 jaar hard werken, heb ik weleens zin om twee volledige maanden weg te zijn. Ik wil loskomen van de dagdagelijkse ‘sleur’, al kan ik het geen sleur noemen. Ik zie het als een soort meditatie van twee maanden waarin ik volledig overgeleverd ben aan de natuur en mijn fiets.”

Wat is het verschil met de Tour Divide, ‘de ultieme lijdensweg voor ultrafietsers’?

“De Tour is een wedstrijd, The Great Divide is de route. Elk jaar in juni organiseert men de Tour om om ter snelst The Great Divide te fietsen. Ik kies ervoor om het op mijn gemak te doen en te kunnen genieten van het landschap. Ik ben bezadigd en oud genoeg om niet meer zo competitief te zijn.”

Hoe hebt u zich voorbereid?

“Er zijn veel fietsers met strakke trainingen, maar daar doe ik niet aan mee. Ik fiets gewoon als ik zin heb. Wel heb ik dit jaar beduidend meer gefietst, uiteraard met The Great Divide in het achterhoofd. Normaal fiets ik elk jaar zo’n 10.000 kilometer. Nu heb ik de eerste zeven maanden al 10.000 kilometer gefietst en fiets ik zo’n 4 à 5 keer per week.

“Ik denk trouwens dat het eerder om vastberadenheid gaat dan om training. Dat heb ik wel. Ik ben vastberaden genoeg om dit uit te rijden en geef niet snel op.”

Marc Fauconnier. Beeld RV

Wat zal de grootste uitdaging zijn?

“Ik ben maar voor één ding bang en dat is voor beren. Dat is niet meteen een uitdaging, maar wel een potentieel gevaar. De kans dat je tijdens zo’n rit een grizzly tegenkomt, is reëel. Twee jaar geleden stierf een fietser na een aanval van een beer. Ik ga me zo goed mogelijk voorbereiden op een mogelijke ontmoeting. In Canada moet je altijd een busje pepperspray bij je hebben.”

Zal er ook tijdens de rit tijd zijn voor ontspanning?

“Er zijn een paar rustdagen, na zes dagen fietsen krijgen we er eentje. Ik denk niet dat ik op zo’n rustdag meteen een grote wandeling zal maken. Ik zal eerder genieten van de omgeving met een pakje friet. We zijn ook met een groep van dertig fietsers. Het is een zeer internationaal gezelschap en ik denk dat die dagen van rust een goed moment zullen zijn om elkaar te leren kennen.”

Op 6 oktober, 52 dagen later, zal u de rit beëindigen. Is het dan tijd om door Mexico te trekken of gaat u meteen weer huiswaarts?

“Dan rep ik mij naar huis voor mijn gezin. Ik zal hen twee maanden hebben moeten missen, en zij mij hopelijk ook. Na de rit pik ik mijn leven weer met evenveel plezier op. Mijn vrouw vraagt ook vaak of ik nog andere gekke avonturen in gedachten heb. Dat denk ik niet. Ik sluit niet uit dat ik in de toekomst nog iets soortgelijks doe, maar het is zeker niet mijn bedoeling om steeds een stapje verder te gaan.”

De vertrekdatum nadert. Bent u er klaar voor?

“Zaterdag spring ik op het vliegtuig. De tocht zelf begint dinsdag 16 augustus. Op fysiek vlak ben ik wel klaar, denk ik. Mijn spullen zijn nog niet gepakt, maar liggen thuis wel al netjes uitgestald. Ik heb ook een lijst van vier pagina’s waarop staat wat ik mee moet nemen. Van tenten tot reservebanden en -kettingen.”