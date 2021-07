‘De jongens waren echt verlegen’: hoe een Vlaamse acteur werd ontmaskerd als mogelijke pedofiel

Een acteur uit jeugdprogramma’s, tv-series en kinderfilms is vorige week opgepakt in een onderzoek naar vermeend kindermisbruik. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Het gerecht kwam de 51-jarige man op het spoor na een undercoveronderzoek van de Nederlandse journalist Sven van der Meulen in samenwerking met Het Laatste Nieuws. In een gesprek dat werd opgenomen met een verborgen camera beweerde de Vlaamse acteur seks te hebben gehad met minderjarige jongens, en hij ging daarna ook in op een uitnodiging om een 10-jarige jongen te ontmoeten in een hotelkamer. Uiteraard was het jongetje daar niet echt, maar de acteur was wél op de afspraak. Volgens onze informatie ontkent de acteur nu tegenover de politie, en zegt hij dat zijn uitspraken “grootspraak” waren.

Sven van der Meulen startte een onderzoek op Bullchat: een publiek toegankelijk online platform dat bedoeld is als chat- en datingsite voor homo’s, maar waarop ook pedofielen actief zouden zijn. Om uit te zoeken of dat klopt, maakte van der Meulen ongeveer een jaar geleden een profiel aan op de chatsite, en raakte hij virtueel aan de praat met de Vlaamse acteur.

“Een paar jongens van 14 jaar heb ik al gehad. Een stuk of vijf, zes, denk ik. Dat was fijn. (…) Maar 14 is al oud, natuurlijk. Ik val eigenlijk vooral op jongens die nog in de puberteit moeten komen. 11 of 12 jaar, misschien zelfs 10. Of kindjes van 5 of 6, da’s ook wel geil natuurlijk.”

Aan het woord is een 51-jarige Vlaamse acteur. De voorbije twintig jaar speelde hij grote en kleine rollen in tientallen producties van Studio 100, VTM, VRT en Disney. Vorige week vrijdag werd de man opgepakt in een onderzoek naar vermeend kindermisbruik, dat het parket van Antwerpen opende na een undercoveroperatie van deze krant. De uitspraak hierboven dateert van drie weken geleden. Bij een kop koffie in de lobby van een Antwerps hotel schepte de acteur toen een uur lang op over zijn seksuele ervaringen met kinderen. Hij vertelde hoe hij seks gehad zou hebben met jongens van amper 14, hoe hij al meermaals naar een naaktstrand trok om daar families met jonge kinderen te begluren en hoe hij zijn eigen kinderen zou uitwisselen met ‘gelijkgestemden’, mocht hij ooit vader worden.

Naar huis gelokt

Dat de acteur dat allemaal zo openlijk vertelde, kwam omdat hij dacht dat hij tegenover een pedofiel zat, met net dezelfde verlangens als hij. Maar in werkelijkheid sprak hij met Sven van der Meulen: een Nederlandse journalist bij onderzoekscollectief ‘Vrije Vogels’, die hem filmde met een verborgen camera. De journalist kwam de acteur toevallig op het spoor tijdens een onderzoek naar kindermisbruik op het internet dat hij samen met ‘Het Laatste Nieuws’ voerde.

Op een openbare chatsite deed de journalist zich voor als pedofiel, en op die manier raakte hij virtueel aan de praat met de Vlaamse acteur. Die vertelde dat hij zelf op “jong” valt en graag in contact wou komen met andere mannen, “om samen op kinderen te kunnen geilen”. Van der Meulen won zijn vertrouwen, de twee belden en whatsappten het voorbije jaar regelmatig, en spraken uiteindelijk ook af.

Dat gebeurde op zaterdag 10 juli, in Antwerpen. Pas tijdens dat gesprek vertelde de man dat hij acteur is, en vooral meespeelt in series voor kinderen. Hij zei ook dat die bekendheid bij kinderen hem helpt bij het benaderen van zijn slachtoffers. “Sommigen kennen mij, ja. Dat maakt het misschien wel makkelijker.”

Beeld Het Laatste Nieuws/Vrije Vogels

Tijdens de ontmoeting vertelde hij honderduit over zijn ‘veroveringen’, hoe hij 14-jarige jongens die hij online had leren kennen naar zijn huis lokte en seks met hen had. Van sommige van zijn slachtoffers bewaarde hij naar eigen zeggen de onderbroek, als trofee. Van anderen nam hij ook foto’s. Brave foto’s, zo zegt hij zelf. “Van hun gezicht. Of van de onderkant. Maar de seksuele handelingen zelf fotografeerde ik niet. Die herinneringen zitten hiér (wijst naar zijn hoofd, red.), opgeslagen op mijn eigen harde schijf. Ik wil dat soort dingen niet bijhouden op mijn computer, dat is te gevaarlijk. Stel dat die beelden ooit worden gevonden. Dat wil je niet, hé?”

Naaktstrand

Hij was duidelijk erg voorzichtig en benadrukte tijdens het gesprek in de hotellobby dat hij nog nooit een kind tot seks heeft gedwongen: “Zij wilden het zelf ook.” Toch beschreef hij amper een paar minuten later al hoe zijn slachtoffers stuk voor stuk bang waren — al noemt hij het zelf niet ‘bang’, maar ‘verlegen’. “Die jongens zegden bijna niks. Ik probeerde nochtans altijd een gesprek met hen aan te knopen. Dan vroeg ik hen hoe het ging op school, en of ze binnenkort examens hadden, dat soort dingen. Maar er kwam bijna niks uit, ze waren echt heel verlegen.”

Tijdens gesprekken met Van der Meulen had de man het ook over zijn fantasieën. Zo droomt hij naar eigen zeggen van nóg jongere kinderen dan de 14-jarigen met wie hij al seks gehad zou hebben. “Jongetjes van 5 of 6 zijn ook wel heel geil. Die kunnen minder, natuurlijk. Maar ik zou het echt het einde vinden om bij een heel jong kindje even in zijn broekje te voelen, te strelen, dat soort dingen. Of hij bij mij.” De acteur gaf ook toe dat hij al meermaals naar een naaktstrand is gegaan, om daar families met kleine kinderen te begluren. “Dan zit ik te kijken hoe die kindjes spelen.”

Zelf heeft de man geen kinderen, maar hij wil er wel. Niet omdat hij vadergevoelens heeft, maar om ze te misbruiken én te delen met anderen. “Mocht ik kinderen hebben, zou ik dat wel proberen, denk ik, mijn zoon of dochter met ‘gelijkgestemden’ uitwisselen. (...) Ik zou hen ook aanraken, zeker op jonge leeftijd. Samen in bad, samen douchen, lekker overal aankomen. En hen ook lekker aan mij laten komen, overal.”

Onderzoeksjournalist Sven van der Meulen. Beeld Het Laatste Nieuws / Vrije Vogels

Waarheid, durven of doen

Om na te gaan of de man alleen aan het opscheppen was, of effectief de waarheid sprak en dus écht kinderen wil misbruiken, nam journalist Van der Meulen de proef op de som. “Ik vertelde dat ik de volgende dag een jongen van 10 jaar kon ‘regelen’ voor hem, met wie we het dan samen ‘gezellig konden maken’ in een hotelkamer in Antwerpen.”

Een uitnodiging waarop de acteur inging. Hij kwam meteen ook met een paar ‘trucjes’ op de proppen, om het kind uit de kleren te krijgen. “Misschien kunnen we dan met die jongen een spelletje spelen? ‘Waarheid, durven of doen?’, bijvoorbeeld. Als het dan de beurt is aan de jongen, dan vragen we hem: ‘Durf jij hier in je onderbroekje voor ons te gaan zitten?’ En als die jongen dan in zijn onderbroek zit en het is aan mij, dan kan jij aan mij vragen: ‘Durf jij nu een kusje te geven op zijn onderbroekje?’ Dan zijn we vertrokken, als een spelletje, zonder dat we hem rechtuit moeten vragen om zich uit te kleden.”

“Er was natuurlijk helemaal geen kind aanwezig in die hotelkamer”, zegt Van der Meulen. “Maar als de man op het afgesproken tijdstip op de kamerdeur zou komen kloppen, wisten we met zekerheid dat het niet alleen grootspraak was, maar dat hij écht in staat is om een kind te misbruiken. Hij kwam wel degelijk opdagen. Op 11 juli, op het afgesproken uur, klopte hij op de deur, om meteen teleurgesteld af te druipen toen duidelijk werd dat er helemaal geen jongen in de kamer zat te wachten.”

Beeld Het Laatste Nieuws / Vrije Vogels

Huiszoeking

Omdat de man aan de deur van de hotelkamer stond en dus duidelijk van plan was om in te gaan op een afspraakje met een kind van 10, besliste de onderzoeksjournalist om alle informatie over te dragen aan het gerecht. Dat gebeurde op 19 juli. Het parket van Antwerpen heeft daarop een gerechtelijk onderzoek geopend naar vermeend kindermisbruik en de mogelijke verkrachting van een minderjarige.

Vorige week vrijdag werd de acteur opgepakt en werd bij hem een huiszoeking uitgevoerd. Daarbij zijn een aantal zaken in beslag genomen. De man is uitgebreid verhoord, en volgens onze informatie ontkent hij alles. Hij zou wel toegeven dat alle bovenstaande uitspraken van hem zijn, maar beweert dat het allemaal “grootspraak” was. Voor zover bekend werd ook nog nooit een klacht tegen hem ingediend. De onderzoeksrechter besliste de man voorlopig niet aan te houden, en wacht het onderzoek af van de zaken die bij de huiszoeking in beslag zijn genomen. Zo zullen onder meer zijn gsm en computer worden uitgelezen. Dat onderzoek kan nog enkele weken in beslag nemen.

‘Het Laatste Nieuws’ probeerde gisteren ook naar eigen zeggen meermaals om de acteur zelf te contacteren voor een reactie, maar hij reageerde niet op onze oproepen.