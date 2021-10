De jongen die het spel van het jaar bedacht: ‘De beker krijgt een mooie plaats op mijn bureau’

Hoe kwam je op het idee voor dit gezelschapsspel?

Maxim: “Ik zat op mijn kamer en moest de maaltafels oefenen voor school, maar dat was heel saai. Ik dacht: waarom maken ze dat niet wat leuker? Dan heb ik mijn oefenkaartjes van school gepakt en heb ik er een spel mee bedacht. Ik testte de spelregels uit met mijn mama. Na enkele weken heb ik mijn ouders gevraagd of we er geen echt spel van konden maken, om te geven aan mijn klasgenoten en om te verkopen.”

Hoe heb je dan die kaartjes ontworpen?

“Ik wou iets met dieren doen, omdat die een leuker gevoel geven dan mensen. Mijn tante is grafisch ontwerper en zij was enthousiast. Ik heb haar de spelregels uitgelegd en gevraagd om er de dieren op te zetten die ik het leukst vind: een rode panda, een leeuw, een olifant en een koala. Haar eerste ontwerp was echt superleuk.”

Was het meteen een succes of heb je eraan moeten sleutelen?

“Eigenlijk was het meteen bingo. We wilden het eerst uittesten op enkele scholen. Mijn papa had een oproep geplaatst in een Facebook-groep voor leerkrachten. In een week hadden we bijna 600 leerkrachten die het spel wilden testen. Er was zelfs een leraar uit Curaçao bij. Ik heb dan ontdekt dat het niet zo simpel is om het eventjes naar Curaçao te brengen.”

Hoe werkt het?

“Het zijn honderd kaarten met op elke kaart een maaltafel. Je kan kiezen met hoeveel kaarten je speelt, bijvoorbeeld enkel de maaltafels die je op dat moment moet kennen op school. Alle kinderen krijgen evenveel kaarten. Moeilijke kaarten hebben drie sterren, mediumkaarten twee en de gemakkelijkste maaltafels krijgen één ster.

“De oplossing staat op de achterkant van de kaart. Als een van de spelers een kaart leest zien de andere kinderen dus de oplossing. Bij een fout moet de kaart onder aan de eigen stapel en dan mag je een nieuwe nemen. De speler die eindigt met de meeste sterren wint.”

Wat vonden je vrienden op school ervan?

“Door corona hebben we de eerste test in mijn klas met een beetje vertraging moeten doen, maar ze vonden het leuk. Ze kunnen nu beter maaltafels leren, dus de leraar is ook blij.

“We hebben dan de eerste duizend exemplaren van MaXimaal besteld in juli vorig jaar en die waren meteen verkocht. Grote winkels zoals Dreamland en Fun waren geïnteresseerd en ook heel veel scholen. Dan moesten we nieuwe bestellen. Tegen kerst hadden we 5.000 spelletjes verkocht en nu zitten we bijna aan 20.000.”

Droom je nu al van een nieuw spelletje?

“Ja, ik denk aan een nieuw spelletje, een min-en-plusspel. Maar we hebben ook al een variant met deeltafels uitgewerkt. Die ligt al in de winkels. En MaXimaal is intussen vertaald in het Frans.”

Ben je blij met de prijs die je hebt gewonnen?

“Heel blij! Mijn klasgenoten weten nog van niks, maar ik ga het hen morgen vertellen. Ik heb een beker gekregen en die krijgt een mooie plaats op mijn bureau. Zo’n beker is toch specialer dan een beker die je kan winnen op een voetbaltoernooi, vind ik. Hij is groter. En iedereen komt het te weten via de pers.”

Hoe hebben jullie het gevierd?

“We hebben net McDonald’s gegeten bij mijn tante. En nu heb ik voetbaltraining.”