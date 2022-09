De imposante gastenlijst voor de begrafenis is veelzeggend, ook door wie er níet op staan

Premiers, presidenten en koningen reizen dit weekend massaal naar Londen voor de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth. Bij de begrafenis op maandag in de Westminster Abbey, een ruim duizend jaar oude gotische kerk in de Britse hoofdstad, worden zo’n tweeduizend buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders verwacht.

De prominenten zullen bij de uitvaart waarschijnlijk weinig over politiek praten, daar is het de gelegenheid niet voor. Maar de ceremonie is voor de kersverse Britse premier Liz Truss wel een kans om zich internationaal te profileren en hier en daar wat plooien glad strijken, zoals met de Franse president Emmanuel Macron, van wie zij onlangs de vriendschap in twijfel trok.

Tot de verwachte gasten behoren andere Europese vorsten, zoals voor ons land koning Filip en koningin Mathilde, en het Nederlandse vorstenpaar Willem-Alexander en Máxima. Ook de Amerikaanse president Joe Biden en first lady Jill zullen van de partij zijn, evenals de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako, en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Ook delegaties van het Gemenebest zullen er zijn. De Australische premier Anthony Albanese neemt de leiders van zeker vier eilandstaten in de Stille Oceaan mee in zijn regeringsjet.

Sommigen in de ban

Tot ergernis van sommige Britse parlementariërs is ook een uitnodiging gestuurd aan de Chinese regering. Volgens Britse media zal waarschijnlijk de Chinese vicepresident Wang Qishan naar de uitvaart komen.

Nadrukkelijk níet uitgenodigd zijn de Russische president Vladimir Poetin en zijn Wit-Russische tegenhanger Aleksandr Loekasjenko. Reden hiervoor is de Russische invasie begin dit jaar in Oekraïne. Londen en Moskou hebben sinds die inval nauwelijks nog een diplomatieke relatie. De Wit-Russische leider Loekasjenko is een bondgenoot van Poetin en heeft zijn grondgebied door de Russen laten gebruiken als springplank voor de invasie.

Ook niet uitgenodigd zijn de leiders van Myanmar, Afghanistan, Syrië en Venezuela. De Britse regering heeft de diplomatieke betrekkingen met Myanmar sterk teruggeschroefd na een legercoup daar begin 2021. En de Britse ambassade in Kaboel werd vorig jaar na de machtsovername door de Taliban verplaatst naar de Golfstaat Qatar. Met Syrië en Venezuela heeft het Verenigd Koninkrijk helemaal geen diplomatieke relatie.

Lager niveau

Twee andere landen waarvan de autocratische machthebbers in het Westen worden verafschuwd, Nicaragua en Noord-Korea, zijn slechts uitgenodigd op ambassadeursniveau. Ook de Iraanse regering, waartegen al jaren sancties lopen vanwege haar atoomprogramma, zal hooguit worden vertegenwoordigd door een ambassadeur.

Intussen hebben sommige leiders er zelf voor gekozen om zich, met permissie van de Britten, door een lagere functionaris te laten vertegenwoordigen. Zo vaardigt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn buitenlandminister Mevlüt Çavusoglu af. En ook de hoogbejaarde Saudische koning Salman bin Abdulaziz al-Saud zal naar verwachting niet zelf naar Londen afreizen. In plaats van hem komt mogelijk de Saudische kroonprins Mohammad bin Salman, de man die er door Amerika van wordt beschuldigd dat hij de kritische columnist Jamal Khashoggi liet vermoorden.

Vrees voor terreuraanslagen Om verkeersopstoppingen en veiligheidsrisico’s te vermijden, zal de grote meerderheid van de hoge gasten groepsgewijs met bussen naar Westminster Abbey worden gebracht. Slechts enkelen mogen met een eigen voertuig komen. Zo zal de Amerikaanse president Biden worden vervoerd in zijn eigen zwaar gepantserde limousine, bijgenaamd The Beast. Wat de beveiligingsoperatie voor de Britse politie extra ingewikkeld maakt, is dat er - naast de hoogwaardigheidsbekleders - vele honderdduizenden toeschouwers worden verwacht. “De menigten zelf zullen een doelwit zijn voor terroristen”, aldus oud-politiecommissaris Parm Sandhu afgelopen week op de BBC-radio. “De uitvaart is zelf ook een doelwit.” De politie heeft daarom iedereen opgeroepen om waakzaam te zijn, af te gaan op instinct en verdachte zaken te melden. Ook worden duizenden extra agenten ingezet, deels uit andere delen van het land, en worden militairen ingeschakeld. Op sommige daken in de regeringswijk Westminster waren de laatste dagen al gewapende mensen met verrekijkers te zien. Volgens Britse media gaat de politie het gebied rond de kerk minutieus inspecteren. Zo zullen putten worden geopend, gecontroleerd en verzegeld. Ook wordt er gepatrouilleerd met speurhonden voor explosieven, en worden her en der extra beveiligingscamera’s opgehangen. De binnenlandse veiligheidsdienst MI5 houdt potentiële terroristen bovendien extra in de gaten en commando’s van de Special Air Service (SAS), een elite-eenheid van het Britse leger, zullen klaarstaan om in actie te komen.