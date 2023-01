De huizenprijzen zijn nergens in Europa zo gekelderd als in Zweden

De vastgoedmarkt in ons land begint stilaan af te koelen, maar in Zweden zit de woningmarkt in een heuse dip. Een Zweeds huis brengt nu bijna eenvijfde minder op dan een jaar geleden. Op makelaarskantoor Fantastic Frank in Stockholm moeten ze veel harder werken om het geld te laten rollen.

De Zweedse makelaar Nermin Kuljanin heeft zijn oortjes in en knalt met zijn vingers op het toetsenbord. Het uitzicht op het water in het centrum van Stockholm is prachtig, maar Kuljanin heeft er geen oog voor. ‘Ik moet nu twee keer zo hard werken als voorheen om mijn inkomen op peil te houden’, zegt de 38-jarige Zweed, die op commissiebasis werkt voor makelaarskantoor Fantastic Frank. ‘Het duurt twee of drie keer zo lang voordat een woning wordt verkocht en ik moet veel meer doen om kopers en verkopers bij elkaar te brengen.’

Wie zich zorgen maakt over de huizenmarkt bij ons moet eens naar Zweden kijken. Na jaren van prijsstijgingen kelderden de prijzen daar het afgelopen jaar met gemiddeld 17 procent. Daarmee gaat Zweden aan kop in Europa.

De vrije val treft Zweden die hun huis moeten verkopen, maar ook makelaars als Kuljanin, die geen vast salaris hebben. ‘Ik doe dit al meer dan tien jaar en vertrouw op mijn netwerk en ervaring’, zegt hij. ‘Maar ik zie veel jonge collega’s stoppen.’

Uit een interieurblad

Jarenlang was het hosanna op de huizenmarkt in Zweden. Vooral tijdens de coronaperiode schoten de prijzen omhoog, omdat veel Zweden thuis gingen werken. Door de bijzonder lage rente konden veel kopers hogere hypotheken afsluiten, wat de prijs nog eens extra opdreef. ‘Het was een kwestie van op je telefoon de biedingen in de gaten houden’, zegt Kuljanin.

Sven Wallén, directeur van Fantastic Frank: ‘De mensen die nu in de problemen komen, hadden eigenlijk te weinig marge in hun inkomen.’ Beeld Ylva Sundgren voor de Volkskrant

Begin vorig jaar kwam de kentering. De omzet van Fantastic Frank daalde met bijna 30 procent, zegt directeur Sven Wallén (58). Zijn kantoor is een van de bekendste van Stockholm en onderscheidt zich door veel geld en energie te steken in de presentatie van woningen – waarvoor het ook een relatief hoog tarief rekent. ‘We waren de eerste in Zweden die fotografen uit de mode-industrie en stylisten inzette. We willen dat de huizen van onze klanten eruitzien alsof ze zo uit een interieurblad komen’, zegt Wallén in zijn ruime kantoor, waar een schaal verse druiven op tafel staat en ingelijste foto’s quasi-spontaan tegen de muur zijn gezet.

Maar terwijl zijn verkopers nu moeten ploeteren om genoeg te verdienen, hoeft niemand medelijden te hebben met Wallén en zijn drie compagnons. In de afgelopen vier jaar exporteerden de vier hun concept naar het buitenland. Er zijn nu veertien Fantastic Frank-filialen in zeven landen, waaronder Duitsland en Denemarken. Niet overal is het crisis, ziet Wallén. ‘In Lissabon is de markt gek, Dubai groeit als een dolle.’

Het was te makkelijk

Maar in Zweden is de stemming op de markt vergelijkbaar met het weer buiten, het miezert. Volgens Wallén betaalt Zweden nu deze prijs omdat het te makkelijk was om een huis te kopen, waardoor de prijs jarenlang te hoog werd opgedreven. Zo werd het pas in 2017 verplicht een deel van je lening af te lossen. Maar ook onder de nieuwe regels hoeven kopers in totaal slechts de helft van de leensom af te lossen. Stefan Ingves, oud-gouverneur van de Zweedse Riksbank waarschuwde deze week in een interview dat de private schuldenberg een gevaar vormt voor de economie.

De wachttijd voor een huurwoning in Stockholm ligt op twintig jaar. ‘Jonge mensen komen nu bijna niet meer aan een woning.’ Beeld Getty Images

Bijkomend probleem is dat Zweden doorgaans kiezen voor een variabele rente. Dat leverde de afgelopen jaren gunstige tarieven op, maar de keerzijde is dat de hogere rentetarieven van nu zich snel vertalen in hogere kosten voor huiseigenaren. En dat is bovenop de gestegen energieprijzen en de inflatie van rond de 10 procent. ‘We hebben meer obstakels nodig voor het kopen van een huis’, zegt Wallén. ‘De mensen die nu in de problemen komen, hadden dus eigenlijk te weinig marge in hun inkomen. Dat is niet gezond.’

Mats Bergman, hoogleraar economie aan de Södertörn University in Stockholm, heeft een andere verklaring voor de uitzonderlijke Zweedse prijsval. Hij wijst erop dat Zweden relatief weinig last had van de economische crisis in 2008. Die bracht de woningmarkt in veel Europese landen in een langdurige dip. ‘De huizenmarkt beleefde hier slechts een dipje en de prijzen stegen daarna gewoon verder zoals ze dat al sinds begin jaren negentig deden.’ De coronaperiode vormde een breuk met deze geleidelijke groei. ‘De prijs is nu ongeveer gedaald naar het niveau van voor corona. Dus je kunt zeggen dat de situatie is genormaliseerd.’

Verlamd van de schrik

Zijn verwachting is dat de huizenmarkt na dertig jaar van prijsstijgingen zal stabiliseren. ‘Op de lange termijn zouden de prijzen zelfs moeten dalen, omdat we in Zweden geen tekort aan bouwgrond hebben. Maar goed, de beroemde econoom Keynes zei het al: op de lange termijn zijn we allemaal dood, dus ik weet het ook niet zeker.’

Wallén is optimistischer. Hij verwacht al in de lente meer werk. ‘Nu is iedereen even verlamd van de schrik. Op hemnet, onze Funda, staat alleen rotzooi. Maar ik weet dat het weer zal aantrekken. Waarom? Mensen gaan dood, mensen scheiden en krijgen kinderen. Mensen hebben altijd dringende redenen om te verhuizen.’

Volgens Wallén is er aan vraag geen gebrek. ‘Van alle Europese landen groeit de bevolking hier het hardst. Door immigratie, maar ook omdat Zweden veel kinderen krijgen. Zweden is het perfecte land om kinderen groot te brengen.’ De oplossing zit ’m volgens hem in meer huurwoningen. Een teken aan de wand is dat de wachttijd voor een huurwoning in Stockholm op twintig jaar ligt. ‘Jonge mensen komen nu bijna niet meer aan een woning. Ze zijn volledig afhankelijk van de hulp van hun ouders.’