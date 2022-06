De hoofdrolspelers van de festivalzomer: ‘Vandaag Costa Rica, morgen Affligem!’

STIKSTOF

‘Vandaag Costa Rica, morgen Affligem’

Behalve Sylvie Kreusch zal geen act de komende maanden zo alomtegenwoordig zijn als Stikstof. Wanneer u dit leest, hebben de Brusselse rappers hun eerste festival zelfs al achter de rug: Rock Affligem was het startschot van een razend drukke zomer, ook al omdat Zwangere Guy, Vega, Astrofisiks en Jazz Brak alias Jasper De Ridder alweer een nieuwe plaat klaar hebben: Moeras volgt op 17 juni, amper acht maanden na Familie boven alles.

Jazz Brak: “Na de opnames van Familie boven alles hadden we nog twee nummers over. Omdat de werksfeer goed was, hebben we gewoon voortgedaan. We hebben onder meer tien dagen in de studio in Costa Rica gezeten waar Millionaire Sciencing heeft opgenomen, hun comebackplaat uit 2017.

“Het grote verschil is dat Familie boven alles maar één gastrapper had: Sticks van Opgezwolle. Nu hebben we al een single uit met RonnyHuana uit Antwerpen en een met Smahlo en Winne. Een Franstalige Brusselaar en een Nederlander, dus. Op Moeras doet ook een vrouw mee. De familie is serieus uitgebreid.”

Misschien wel het opvallendste festival in jullie zomerschema is Gent Jazz.

Jazz Brak: “Super, hè. Toen ze het voorstelden, was ik ook verbaasd. Al die jazzgroepen, en dan wij als vreemde eend. Het zal des te cooler zijn om te laten zien dat Stikstof méér is dan wild in het rond springen. We hebben ook zachte nummers.”

Herinner je je nog je eerste grote festival met Stikstof?

Jazz Brak: “Couleur Café 2015. We speelden rond middernacht. Een halfuur op voorhand stond de tent al vol vrienden, mensen met wie we het festival de jaren voordien nog samen hadden bezocht. Zodra Astrofisiks en ik opkwamen, vlogen de dranghekken twee meter naar voren.

“Dit jaar spelen we er weer, een thuismatch waar ik echt zin in heb.”

Voelt het anders om jullie nummers over de pijnpunten van Brussel in pakweg Affligem te brengen?

Jazz Brak: “Brussel is tot nader order de hoofdstad van ons land: de meeste mensen kunnen zich wel voorstellen hoe het daar is. En waarom zou een sterk verhaal uit Brussel zich niet ook in Affligem kunnen afspelen?”

Stikstof speelt op Couleur Café (26/6), Rock Werchter (1/7), Gent Jazz (15/7), Dour (17/7) en Pukkelpop (18/8).

AROOJ AFTAB

‘De geur van regen op droge aarde’

Met Vulture Prince maakte Arooj Aftab (°1985) één van de platen van 2021, dit jaar won ze met de song ‘Mohabbat’ al een Grammy, en over een maand staat de in Brooklyn wonende zangeres met Pakistaanse roots in OLT Rivierenhof.

Met welke bezetting mogen we je daar verwachten?

Aftab: “Ik kom met Maeve Gilchrist op harp en Petros Klampanis op staande bas. We zullen in Antwerpen gaan voor de vibe van ons concert op Le Guess Who? in Utrecht, vorig jaar. Was jij er toen bij?”

Nee, maar afgaande op de YouTube-clips wordt het een intense avond in het OLT! Ondertussen pronkt op de website van Verve Records jouw foto tussen die van Antônio Carlos Jobim en Billie Holiday: het beroemde label heeft je onlangs een contract aangeboden.

Aftab: “Wat een eer! Daar ben ik, eerlijk gezegd, meer onder de indruk van dan van die Grammy. Ik was genomineerd in de categorie Best Global Music Performance en dacht: waarom gooien jullie Burna Boy en Angelique Kidjo samen met mijn werk? Maar goed, ik ben geen specialist in diversiteit en inclusie. Bovendien zorgt mijn Grammy er mee voor dat ik welkom ben op Coachella en Primavera Sound. En straks in Antwerpen.”

Welk misverstand over jou zou je graag de wereld uit helpen?

Aftab: “Dat ik traditionele muziek maak. Ik maak jazz en Amerikaanse folk, en we krassen zelfs aan het oppervlak van de pop. We zijn post-álles. En voorts zijn we gewoon artiesten uit New York.”

Arooj Aftab op Le Guess Who?. Beeld Ben Houdijk

In de song ‘Inayaat’ op Vulture Prince komt de moesson ter sprake. Welke herinneringen heb je aan de regentijd in Pakistan?

Aftab: “Ik herinner me de geur die ontstaat wanneer regen op droge aarde valt. De warme stortbuien. De overstromingen.

“Van mijn 11de tot mijn 19de heb ik in de stad Lahore gewoond, waar je veel tuinen met treurwilgen en veel soorten vogels hebt. Als romantische tiener hield ik van de jasmijn, die alleen ’s nachts bloeit. Maar ik werd er ook beschermd tegen de echte wereld. Op straat liepen vooral mannen. Er waren amper voetpaden. Ik werd met de auto van de ene plek naar de andere gebracht. In New York kun je gaan en staan waar je wilt, het is één van de redenen waarom ik er graag woon.”

Zullen we in Antwerpen een flesje Vulture Prince-parfumolie kunnen kopen?

Aftab: “(lacht) Nee, die is helaas hopeloos uitverkocht. De parfumontwerpster die van mijn muziek een geur maakt, werkt louter met organische ingrediënten: dat bemoeilijkt het leveren, zoals je je wellicht kunt voorstellen. Maar we werken aan een nieuwe lading!”

Arooj Aftab speelt op OLT Rivierenhof (15/6).

GOLDBAND

‘De historische hattrick’

De niet onaanzienlijke eer om als allereerste groep in de geschiedenis op Rock Werchter, Pukkelpop én Tomorrowland te staan, in één en dezelfde zomer dan nog, is weggelegd voor een trio zingende ex-stukadoors dat zich – geheel in stijl – genoemd heeft naar een merk van pleistermortel. Het uit De Haag stammende, al net zozeer aan De Jeugd van Tegenwoordig als aan André Rieu refererende Goldband (nieuwste single: ‘Psycho’) kan dan ook bogen op een livereputatie – we blijven in bouwkundige termen – van gewapend beton.

Milo Driessen: “Dat mensen ons live zo goed vinden, hebben we te danken aan het feit dat we gepassioneerd en schaamteloos zijn, en erg bereid om bij elke show weer het onderste uit de kan te halen. Het publiek vóélt dat.”

Boaz Kok: “Vorig jaar in september stonden we op Crammerock in Stekene: dat was misschien wel ons vetste optreden tot nu toe. Het was het enige normale festival waar we dat jaar hebben gespeeld, na anderhalf jaar corona, dus er kwam onwijs veel energie en blijdschap vrij.”

Driessen: “We hebben Doe Maar daar trouwens nog gezien. Hun allerlaatste optreden!”

Kok: “Achteraf ben ik nogal dronken hun kleedkamer binnengestrompeld, waar ik geprobeerd heb om iedereen te knuffelen.”

Karel Gerlach: “Nogal dronken? Compleet teut, zul je bedoelen.”

Die reputatie hebben jullie wel een beetje, hè?

Kok: “(op een toon die vreemd afsteekt bij zijn knalroze gigazonnebril) We proberen te werken aan die beeldvorming.”

Gerlach: “Net voor dit interview hebben we een fikse preek gehad van onze managers, omdat we te vaak over de schreef gaan.”

Kok: “Zondag nog ben ik in haveloze toestand van een trap gelazerd. Niet handig, want nu kan ik amper meer lopen en dansen, terwijl we wel shows hebben.”

Ter compensatie kunnen jullie misschien nog eens een zak pleistergips in het publiek zwieren.

Driessen: “(lacht) Lijkt me niet zo’n goed idee. Al hebben we er ons inderdaad ooit aan bezondigd. Kareltje, vertel jij even?”

Gerlach: “Vóór corona stond er standaard een zak Goldband op onze rider, om als decorstuk te gebruiken. We stonden ooit op te treden voor een studentenvereniging in Amsterdam, toen Milo op een idee kwam: ‘Hé, laten we die zak niet eens door het publiek gaan?’ Boaz had dat verkeerd begrepen: hij is niet de zak maar de inhoud over het publiek beginnen uit te strooien. Het duurde niet lang voordat iedereen in z’n ogen wrijvend de zaal uitliep.”

Kok: “Dat spul gaat pas werken zodra het in aanraking komt met vocht. Komt het in je ogen terecht, of in je longen, of op een biervloer, dan gaat het he-le-maal mis.”

Driessen: “De volgende dag zat mijn inbox vol met verwensingen. Terecht, natuurlijk.”

Kok: “Nou ja, we hebben er wel een les uit geleerd.”

En die is?

Driessen: “Dat we de volgende keer beter Gyproc gebruiken, of MP75. Da’s wat minder heftig.”

Goldband speelt o.a. op Rock Werchter (30/6), Down the Rabbit Hole (1/7), Tomorrowland (22/7), Pukkelpop (18/8) en Lowlands (19/8).

WARMDUSCHER

‘De dochter van een Russische oligarch’

Het Londense Warmduscher staat bekend als ‘de band die buitengegooid wordt op z’n eigen concerten’. Ze hebben een heerlijk idiote vierde plaat uit, At the Hotspot, waarmee ze Dour in groezelige funkrock zullen laten baden.

At the Hotspot gaat over een parallelle wereld waar het altijd feest is, bevolkt door de rare figuren die zanger Clams Baker Jr. tijdens de lockdown bedacht om zijn schrijnende gebrek aan sociaal contact mee te compenseren.

Voor de draad ermee: waar ligt die legendarische hotspot?

Clams Baker Jr.: “In grote steden als Londen en New York heb je openbare hotspots met gratis wifi, ter vervanging van de telefooncellen van weleer. Dat zijn trekpleisters geworden voor zonderlingen allerhande, die er drugs, seks en onzin verkopen. Alles wat leuk is, met andere woorden. (lacht) Maar onze hotspot kun je overal vinden: in een nachtclub, tussen je benen...”

Door corona konden jullie niet met jullie vaste producer Dan Carey werken, ook bekend van Fontaines D.C. en Kylie Minogue. Was dat balen?

Baker: “Uiteraard. Door de lockdown werden onze opnames keer op keer uitgesteld. Vlak voor we eindelijk naar zijn studio konden gaan, belde hij me op: ‘Sorry, ik heb het virus te pakken.’ Toevallig zat ik op dat moment net in een andere studio met Igor Cavalera – we zaten aan één van zijn lawaaierige elektronische projecten te sleutelen. Joe Goddard en Al Doyle van Hot Chip waren er ook: toen zij me zagen tieren en vloeken, hebben ze me gesust: ‘Dude, kalmeer. Wíj zullen jullie plaat wel opnemen.’ (lacht)”

Beeld rv

Al vóór de pandemie hadden de broers Dewaele van Soulwax jullie song ‘Midnight Dipper’ een discoremix aangemeten: hoe hebben jullie hen leren kennen?

Baker: “Op Ibiza, op een feestje van de dochter van een Russische oligarch. Het was in een verschrikkelijk bekakte club te doen, maar we werden er wel geweldig in de watten gelegd. Eten mochten we in een poepchic restaurant – daar hebben de Dewaeles toen nog voor 5.000 euro aan wijn soldaat gemaakt. (lacht) Vervolgens heb ik de boel afgebroken in de club, en sindsdien zijn David en Stephen fans.”

Warmduscher speelt op Dour (14/7).

BIBI SECK

‘Mijn Glitterboekje’

“Of ik klaar ben voor de festivals? Nog niet helemaal”, zegt Bibi Seck wanneer we haar bellen. Ze mag zich haasten, want StuBru’s hofleverancier van funk en warmbloedige house begint dit weekend op CORE in Brussel aan een marathon. Van Best Kept Secret naar Genk On Stage en van Paradise City naar Pukkelpop: Seck zal overal zijn.

Wat moet er mee in je tas voor de festivals?

Bibi Seck: “Een tijdje geleden heb ik een kristal gekocht dat me helpt om mijn creativiteit te laten zien op het podium – ik ben nogal spiritueel aangelegd. Ik heb ook altijd het hartvormige doosje bij me waar mijn USB-sticks in zitten, een cadeautje van mijn mama. En mijn glitterboekje moet ook mee.”

Je glitterboekje?

Seck: “Ja, voor mijn setlist. De dag voor elke show zoek ik mijn dj-booth op, steek ik Palo Santo-stokjes aan om de sfeer wat lichter te maken, en begin ik naar nieuwe muziek te speuren. Ik schrijf alle titels neer in mijn glitterboekje, en maak van die lijst een foto voor op het podium. Tijdens het optreden kan ik nog met dingen schuiven, maar dan zijn mijn gedachten tenminste aan papier toevertrouwd.”

Waarmee hou je rekening als je muziek zoekt?

Seck: “Vooral met het tijdstip en de plaats. Om zes uur ’s avonds op Horst Arts & Music Festival mag je wat harder knallen dan in de vroege middag op Paradise City.

“Nu ja, iederéén speelt energieke sets sinds we weer mogen feesten. Zelf ben ik daar een beetje tegen: het publiek is dan sneller moe en je moet al bijna drugs nemen om het hele festival te overleven. (lacht)”

Beeld rv

Heb je nog tijd om als bezoeker een festival te gaan overleven?

Seck: “Yello (alias Yong Yello, haar wederhelft, red.) en ik spelen allebei op Pukkelpop: daar hopen we wel wat shows mee te kunnen pikken. Gabriels staat hoog op mijn lijstje. En op CORE draai ik de eerste dag, maar de tweede dag wil ik gewoon genieten. Peggy Gou, Asa Moto... Keuze genoeg.”

Hoe ziet jouw perfecte festival eruit?

Seck: “De muziek staat sowieso centraal, met een goeie mix van livemuziek en dj-sets. Een vijver of iets anders met water op het terrein vind ik ook wel tof. En ik zou, zoals op Horst, mensen inschakelen met speciale jasjes die je kunt aanspreken als je op de dansvloer wordt lastiggevallen. Dan voel je je veilig als meisje.”

Heb je zelf al zoiets meegemaakt?

Seck: “Vooral op feestjes en in donkere clubs. Op festivals voel je toch vooral de blijheid van iedereen.”

Bibi Seck speelt op o.a. CORE (27/5), Paradise City (1/7), Boomtown (20/7), Pukkelpop (19/8) en Voodoo Village (10/9).

STROMAE

‘Adieu, korte broek’

Zeven jaar van de aardbol verdwenen en ineens is Stromae weer overal. Hij stelde single ‘Santé’ voor bij Jimmy Fallon en single ‘L’enfer’ in het Franse journaal, en trok met de gelauwerde derde plaat Multitude als headliner naar Coachella in Californië. Next up: Werchter Boutique en Les Ardentes. Wáár is die lijn der verwachtingen?

‘Elke wind die hij liet klonk als een aria van Mozart’, schreef de Humo-recensent in februari over je comebackconcert in Paleis 12.

Stromae: “Ik had op voorhand veel stress, maar al na twee nummers begon ik me ontspannen te voelen. Ik zong ‘Tant que je suis en vie, je suis invaincu’ en de fans juichten me toe: dat deed deugd.”

Naar Paleis 12 nam je robotarmen, een digitale avatar en een mechanische hond mee. Wat zullen de festivals brengen?

Stromae: “Meer van dat! De liveshow van Multitude is grootser dan die van Racine carrée destijds. Ook goed om te weten: ik draag niet langer een korte broek en vlinderdas op het podium – dat kun je als 37-jarige niet meer maken. (grijnst)”

Multitude is in de eerste plaats een popplaat, zonder feesthitje à la ‘Alors on danse’. Ben je de dance beu?

Stromae: “Een beetje. In 2018 ben ik vader geworden, en sindsdien is mijn leven grondig veranderd. Van 9 uur tot 17 uur zit ik in de studio, daarna ga ik naar huis. Ik breng mijn avonden door in de zetel voor de televisie, met mijn zoon en vrouw, in plaats van in de nachtclub.”

Heeft de notoir slopende Racine carrée-tournee, waar je onder meer een burn-out aan overhield, er ook iets mee te maken?

Stromae: “Ik zoek in ieder geval naar een gezond evenwicht, met een kalmer tourschema en minder interviews, zodat ik niet constant doodvermoeid ben. Natuurlijk is het net dankzij die Racine carrée-tournee dat ik voor het eerst in mijn carrière zulke eisen kán stellen.”

Met Multitude zul je door Europa en Noord-Amerika trekken. Afrika sla je over, in tegenstelling tot zeven jaar geleden.

Stromae: “Ik heb Afrika niet afgezworen, en ooit hoop ik bijvoorbeeld ook in Brazilië te kunnen spelen. Maar ik wil overal dezelfde grootschalige show kunnen brengen, met alles erop en eraan, en dat gaat nu eenmaal niet overal even gemakkelijk.

“Wat mijn ambitie in de Verenigde Staten is? Als kind luisterde ik vooral naar Engelstalige muziek. Dat sterkt mijn geloof dat Amerikanen ook voor een Franstalige artiest kunnen vallen. Ik zal in grote zalen staan in Washington, Boston, San Francisco en New York. Zolang er fans komen opdagen, zal ik tevreden zijn.”

Stromae speelt op WerchterBoutique (19/6) en Les Ardentes (10/7).

