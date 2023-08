De hitte ontlopen? ‘Belgische kust zou populaire bestemming kunnen worden’, denkt TUI

Voor vele vakantiegangers was het afgelopen maand zweten en zwoegen in het zuiden van Europa. Het kwik steeg regelmatig boven de 40 graden in Italië en Griekenland. Toeristische attracties, zoals de Akropolis in Athene, sloten zelfs even de deuren door de hitte. Touroperator TUI denkt dat reizigers door de klimaatopwarming steeds vaker in de lente en herfst zullen reizen. Dat zegt het bedrijf bij de voorstelling van de derdekwartaalresultaten.

“Er zullen veranderingen zijn”, zegt TUI-CEO Sebastian Ebel. Zo zal de touroperator tot november reizen naar Griekenland blijven aanbieden. TUI verwacht ook dat mensen steeds vaker voor alternatieve bestemmingen zullen kiezen, “zoals Scandinavië, België en Nederland”. Zo zou de Belgische of Poolse kust weldra een toeristische trekpleister kunnen worden, zegt de CEO aan BBC.

Al verwacht de touroperator wel dat de traditionele Zuid-Europese zomervakantiebestemmingen populair zullen blijven bij veel vakantiegangers. “Is het een bedreiging voor onze activiteiten aan de Middellandse Zee? Nee, het geeft ons meer groeimogelijkheden”, zegt Ebel.

TUI zegt dat de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos het bedrijf 25 miljoen euro gekost hebben. Duizenden toeristen werden eind juli geëvacueerd als gevolg van de hevige bosbranden op Rhodos en andere Griekse eilanden. TUI heeft toen 8.000 reizigers van het eiland geëvacueerd.