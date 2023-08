De helft van de Belgen heeft meer dan 229.000 euro, en daarmee zijn we de rijksten ter wereld. Hoe komt dat?

Belgen zijn de rijkste burgers ter wereld: met bijna 250.000 dollar of 229.000 euro ligt het mediaan vermogen nergens zo hoog als hier. Dat blijkt uit een toonaangevend rapport.

Eigenlijk zijn Belgen best rijk. Dat is de voornaamste conclusie uit de laatste editie van het toonaangevende Global Wealth Report van de Zwitserse bank Credit Suisse, die dit jaar overgenomen werd door concurrent UBS.

De auteurs van dat rapport berekenen elk jaar het gemiddelde én het mediaan vermogen voor zowat alle landen in de wereld. Belangrijke kanttekening is dat kleine landen als Luxemburg en Monaco uit de berekening vallen omdat ze volgens de bank het beeld te veel zouden vertekenen.

Het gemiddelde vermogen ligt in België op 352.810 dollar (323.384 euro), goed voor de elfde plaats in de wereld. Het gemiddelde vermogen staat gelijk aan het totale vermogen van een land, gedeeld door alle volwassenen. Omdat gemiddelden nogal vertekend kunnen worden door extreme waarden – een multimiljardair trekt dat gemiddelde sterker op dan iemand zonder huis en met een leefloon – kijken de auteurs ook naar het mediaan vermogen. Dat splitst de bevolking op in twee gelijke groepen. Concreet toegepast op ons land: de helft van de Belgen bezit meer dan bijna 250.000 dollar (zo'n 229.000 euro), de andere helft minder.

Ook al daalde ons mediaan vermogen met 7.860 dollar ten opzichte van vorig jaar, we sprongen voor het eerst over Australië. Economen Peter Vanden Houte (ING) en Tom Simonts (KBC) wijzen daarvoor op het belang van wisselkoersen in de berekening. “Dat heeft vooral te maken met de Australische dollar die verzwakt is ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waarmee de auteurs rekenen”, zegt Simonts.

Anderzijds is het niet gek dat Belgen zo’n hoog mediaan vermogen hebben. “Kijken we naar de bevraging over financiën en consumptie bij huishoudens (HFCS) die de Europese Centrale Bank (ECB) nu al viermaal heeft afgenomen, dan zien we daar heel gelijkaardige resultaten”, zegt Vanden Houte. Er zijn dan wel enkele verschillen – er wordt gerekend in euro’s en niet dollars, per huishouden en niet per volwassene – het resultaat is min of meer hetzelfde. Na Luxemburg en Malta, waar Credit Suisse geen rekening mee houdt, blijken Belgische gezinnen eveneens de rijkste van Europa te zijn.

Baksteen in de maag

Dat heeft een aantal oorzaken die allemaal op elkaar inwerken: de automatische loonindexering, de baksteen in de maag van Belgen, en ons grote spaarpotje. Zo heeft zeker het voorbije jaar de indexering heel wat Belgen beschermd tegen de hoge inflatie.

Voorts is vastgoed een grote verklaring voor het hoge vermogen van Belgen. Credit Suisse rekent onder vermogen alle cash, beleggingen en vastgoed, minus schulden. Ongeveer 70 procent van alle Belgen heeft een huis of appartement. Dat is simpelweg meer dan in veel andere landen. Houden we enkel rekening met mediaan netto inkomen, dan gaan in Europa zes landen (Zwitserland, Luxemburg, Denemarken, Nederland, Ierland en Oostenrijk) ons vooraf. “Kijken we naar vastgoed, dan zien we dat heel wat Belgen van de hoge inflatie profiteerden”, zegt Simonts. “Hypothecaire leningen bleven nominaal hetzelfde maar werden door inflatie uitgehold. Tegelijk is de waarde van vastgoed de voorbije tien jaar sterk gestegen.”

“Door middel van de woonbonus (een fiscale gunstmaatregel die in 2020 afgeschaft werd, PG) stimuleerde de overheid burgers nog eens om een woning te kopen”, zegt Arne Maes, econoom bij BNP Paribas. “En ook culturele factoren spelen mee: bij Belgen zit de reflex om te sparen er echt ingebakken bijvoorbeeld.”

Overheidsfinanciën

De kanttekening die elke econoom daarbij maakt: het zijn burgers die zo’n spaarpotje aanleggen, niet onze overheid. “Als we over welvaart en vermogen spreken, moeten we ook de gezondheid van de overheidsfinanciën meenemen”, zegt Vanden Houte. “Men zegt dikwijls dat België rijke inwoners heeft, maar een arme staat. Meer zelfs: volgens sommige economen zijn de twee communicerende vaten, namelijk dat burgers een appeltje voor de dorst aanleggen omdat ze het gevoel hebben dat de overheid dat niet voor hen doet.”

Met 143.890 dollar mediaan vermogen prijkt Noorwegen bijvoorbeeld een pak lager dan België op de ranglijst. Maar dat is zonder rekening te houden met de hoge overheidspensioenen, de overheidsinkomsten uit gas en het nationale vermogensfonds waar elke Noor een aandeel in heeft.

Tot slot valt op hoe het gemiddelde en het mediaan vermogen van ons land dichter bij elkaar liggen dan in heel wat andere landen. Staatsschuld of niet, de overheid en onze sociale zekerheid spelen daarin een belangrijke rol. “Een belangrijke maatstaf daarin is het verschil in de gini-coëfficiënt (een maatstaf om ongelijkheid uit te drukken, PG) voor en na overheidsingrijpen”, zegt Maes. “Hoe dichter die coëfficiënt tegen nul ligt, hoe lager de ongelijkheid. Volgens de laatste precoronacijfers, uit 2019, zorgde het overheidsingrijpen in België voor een daling van de coëfficiënt met 0,23, tot 0,26. Enkel Finland doet beter met een daling van 0,24.”

“Ondanks alle kanttekeningen die we hierbij kunnen maken, met onze uitgebouwde welvaartsstaat en hoge belastingen wordt rijkdom in België gelijker verdeeld dan in andere landen”, zegt Vanden Houte.