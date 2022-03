‘De hel op aarde’: beelden tonen hoe Oekraïense stad Marioepol volledig tot puin is herschapen, burgemeester roept op tot volledige evacuatie

Al wekenlang wordt gewaarschuwd dat Marioepol het nieuwe Grozny of Aleppo aan het worden is, een verwijzing naar de Tsjetsjeense hoofdstad en de Syrische stad die in respectievelijk 1999 en 2016 door Rusland tot puin werden gebombardeerd. Al even lang legt Rusland die waarschuwingen en westerse veroordelingen gewoon naast zich neer, en worden de voorspellingen realiteit. Marioepol lijkt daardoor elke dag meer en meer de nieuwe ‘meest verwoeste stad op aarde’ te worden, zoals Grozny in 2003 door de Verenigde Naties werd genoemd.

De enkele weken geleden nog bruisende havenstad met meer dan 400.000 inwoners is vandaag herschapen tot een gigantisch slagveld, die door inwoners omschreven wordt als ‘de hel op aarde’. Er is geen elektriciteit, verwarming, stromend water, riolering, en voedsel en medicijnen zijn er evenmin nog. Volgens de burgemeester van de stad, Vadym Boichenko, die het heeft over een op til zijnde “humanitaire catastrofe”, zijn er nog ongeveer 160.000 inwoners aanwezig. Hij riep vanmorgen op tot een volledige evacuatie.

Evacuaties van onschuldige burgers verlopen al wekenlang bijzonder moeizaam door Russische aanvallen op humanitaire konvooien. Ook vandaag zouden er tientallen bussen klaarstaan om inwoners weg te brengen, maar kunnen inwoners niet veilig vertrekken uit vrees voor Russische “provocaties” en aanvallen. “De Russen spelen een spel met ons”, aldus burgemeester Boichenko.

Er zouden in Marioepol al duizenden doden gevallen zijn, op verschillende plaatsen zijn er geen andere opties dan mensen in massagraven te begraven. Tegelijkertijd komen er steeds meer berichten dat inwoners gedwongen worden gedeporteerd naar Russische kampen, soms tot wel duizenden kilometers ver.

Beeld rv

“Terwijl Marioepol wordt belegerd en gebombardeerd, vechten mensen om te overleven. De humanitaire situatie in de stad is catastrofaal. De Russische strijdkrachten veranderen de stad in stof”, omschrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken de situatie. De Oekraïense leiders beschuldigen het Russische leger bovendien van “onmenselijke tactieken”. Daarbij wijzen ze onder meer naar de “gedeeltelijke of totale blokkade van humanitaire corridors en blokkades van belegerde steden. Bovendien gaat Rusland door met totale raketaanvallen op Oekraïense steden, Marioepol werd met een bommentapijt aangevallen.”

“De Russen hebben geen menselijkheid of beschaving meer. Alleen nog raketten en bommen om Oekraïne zoveel mogelijk van de kaart te vegen”, klinkt het. Volgens de laatste berichten van het Britse ministerie van Defensie wordt er nog altijd hevig strijd geleverd om het centrum van de stad en focust het Russische leger zich nu op de haven.

Beeld REUTERS

Beeld REUTERS

Beeld REUTERS