De grot van Plato in een Parijs operahuis

Tot eind volgend jaar vinden er renovatiewerken plaats aan de Opéra Garnier in Parijs, de thuisbasis van het oudste opera- en balletgezelschap van Frankrijk. Maar dat betekent niet dat er in tussentijd niets te zien is. Momenteel hangt er over de gevel een canvas van de Franse kunstenaar JR, waarin vooral de enorme grot in het midden opvalt. Het is een verwijzing naar de allegorie van Plato, waarin de grot symbool staat voor kennis. Tegelijk is het een knipoog naar de begindagen van opera en ballet, die in het oude Griekenland in grotten ontstonden. De vele stellingen aan de rand wijzen dan weer op continue verandering, zowel bij de eeuwenoude kunstvormen, maar ook aan het operagebouw zelf.