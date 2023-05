De grootste vijand van het Oekraïense tegenoffensief: de diepe, zwarte voorjaarsmodder

De ongewoon natte grond is een obstakel dat voor het Oekraïense leger, ondanks al zijn vindingrijkheid, moeilijk te overwinnen blijkt. De voorbereiding van het langverwachte tegenoffensief wordt daardoor bemoeilijkt.

De troepen van de Oekraïense 43ste Afzonderlijke Artilleriebrigade hebben zowat alles wat ze nodig hebben om het verwachte lente-tegenoffensief te beginnen. Ze zijn goed uitgerust, hebben voldoende munitie en zijn nu in het bezit van enkele geavanceerde zelfrijdende houwitsers van Duitse makelij, die hun oude Sovjetartillerie hebben vervangen.

Voorlopig komen ze echter nauwelijks vooruit. Wat hen tegenhoudt zijn niet de hevige Russische aanvallen, maar een heel andere, al even hardnekkige vijand: de kleverige Centraal-Oekraïnse modder.

“Zolang het weer niet verbetert, komt er geen tegenoffensief”, zegt Serhii, een luitenant van de brigade. “De voertuigen zullen vast komen te zitten en wat doen we dan, als het schieten begint?”

De voorjaarsmodder is diep en zwart, lijkt qua consistentie op een mengsel van koekjesdeeg en nat cement, en vormt een groot obstakel voor het Oekraïense leger, ondanks al zijn vindingrijkheid. De modder verstopt wapens en de laarzen van de soldaten blijven erin vastzitten, wielen en rupsbanden kunnen er weliswaar in draaien, maar trekken de militaire voertuigen daarbij alleen maar dieper het slijk in.

Serhii besloot alle exemplaren van de nieuwe Panzerhaubitze 2000 van het terrein te halen, uit angst dat de 60 ton wegende houwitsers niet zouden kunnen ontsnappen als ze onder vuur zouden komen te liggen. Vorige week moest er een weggesleept worden toen die vast kwam te zitten in de modder. En in het weekend moesten troepen op de achterste positie van de eenheid in het zuidoosten van Oekraïne, in de regio Zaporizja, een zwaar aangekoekte laag modder van rupsbanden en pantserplaten afschrapen.

‘Ongewone lente’

Oekraïne staat onder druk om een tegenoffensief te beginnen teneinde een patstelling te vermijden die tot het einde van het jaar of nog langer zou kunnen duren. Als er geen vooruitgang wordt geboekt, in de vorm van heroverde gebieden of ernstige schade aan de Russische troepen, kan dat het moreel schaden en het geduld van de westerse steunverleners van Oekraïne op de proef stellen.

Een modderige weg langs de frontlinie in de zuidelijke regio Zaporizja. Beeld DAVID GUTTENFELDER / NYT

Men acht het waarschijnlijk dat de regio Zaporizja, die uitgestrekte landbouwgronden herbergt en aan de Zee van Azov ligt, het terrein zal vormen voor de grote Oekraïense opmars. Momenteel wordt het gebied voor zowat de helft door Russische troepen bezet. Maar van alle variabelen waarmee de Oekraïense commandanten rekening moeten, is het weer misschien wel de meest onvoorspelbare.

Oekraïne rekent erop dat de hitte in het late voorjaar en de zomer de grond zal drogen tot stevig plaveisel, wat ideaal is voor de zware tanks en artilleriestukken die centraal zullen staan in het tegenoffensief. Maar wanneer dat zal gebeuren kan niemand voorspellen. De voorjaarsregens zijn dit jaar veel heviger geweest dan normaal; de zware stortbuien van de afgelopen weken in Zaporizja hebben het slagveld veranderd in een gelatineuze soep.

“Dit is een ongewone lente geweest”, aldus een commandant van de brigade. “Er is nog nooit zoveel regen gevallen.” Hij draagt de roepnaam Koebik; net als andere Oekraïense commandanten vraagt hij om veiligheidsredenen om zijn volledige naam te gebruiken.

Gevoelige elektronica

De 43ste Brigade ontving de zware Panzers in de winter uit Duitsland en Nederland. Na enkele weken training in Duitsland moest de brigade de afgelopen maanden wennen aan het geavanceerde artilleriesysteem op de slagvelden in deze regio.

De Duitse houwitser is in vele opzichten superieur aan het Peony-artilleriesysteem uit de Sovjettijd dat hij verving. Het wapen zit vol toeters en bellen, zoals een elektronisch richtsysteem en een automatische laadfunctie, waardoor soldaten snel een salvo granaten kunnen afvuren in minder dan de helft van de tijd die het oude systeem nodig had om er slechts één te lanceren.

De Panzer is ook veiliger. Soldaten rijden in een gepantserde capsule, die volgens hen reeds heeft bewezen directe treffers van mortieren en indirect vuur van een reeks artilleriegranaten te kunnen doorstaan. De Peony, die de Russische strijdkrachten ook bezitten, had geen pantser en bij het gebruik ervan werden de soldaten dus blootgesteld aan alle mogelijke projectielen die de Russische troepen op hen afvuurden. Rusland beschikt zelf over gemoderniseerde versies van zelfrijdende houwitsers uit de Sovjettijd, maar de Oekraïense troepen zeggen dat ze het vaker moeten opnemen tegen oudere systemen, met name meervoudige raketwerpers zoals Grads.

Russisch geschut loopt ook wel eens vast, maar door zijn metalen, klauwachtige rupsbanden presteert de Peony eigenlijk beter in modderige omstandigheden. De aan de Oekraïense eenheid geleverde Panzers hebben rubberen rupsbanden die beter zijn voor vlakke, harde oppervlakken, aldus de troepen.

Onder de juiste omstandigheden is de Panzer snel en wendbaar; hij stelt soldaten in staat een paar schoten te lossen en zich dan uit de voeten te maken voordat de Russische kant terug kan vuren. Een houwitsercommandant die de roepnaam Bojtsjik gebruikt, stelt dat het “als het verschil tussen een Zjigoeli en een Mercedes” is, verwijzend naar een goedkope auto uit het Sovjettijdperk.

Maar de houwitser is ook delicaat. De gevoelige elektronica verdraagt geen vocht of vuil. De soldaten moeten speciale laarzen of slippers aantrekken als ze in de capsule stappen om te voorkomen dat ze die vuilmaken, en elk voertuig heeft zijn eigen stofzuiger. In Duitsland, aldus de soldaten, hadden de houwitsers hun eigen garages met airco waar ze werden opgeslagen als ze niet werden gebruikt; zulke omstandigheden zijn op het Oekraïense slagveld vanzelfsprekend onmogelijk te bewerkstelligen.

Soldaten van de Oekraïense 43ste Afzonderlijke Artilleriebrigade maken de loop schoon van een Panzerhaubitze, een zelfrijdende houwitser van Duitse makelij, in een bos nabij de frontlinie in de Oekraïense regio Zaporizja. Beeld DAVID GUTTENFELDER / NYT

“De Panzer houdt echt van netheid”, zegt Mykola, een jonge artilleriecommandant. Ondertussen tracht hij samen met zijn mannen de loop van hun met modder besmeurde houwitser schoon te maken, gebruikmakend van een lange metalen borstel. “Als je twee volle ladingen munitie afvuurt, moet je vervolgens een dag besteden aan onderhoud”, zo voegt hij eraan toe.

Massaal artillerievuur

Op het slagveld hebben de Panzers tot nu toe goed gepresteerd, ondanks de modderige omstandigheden. De dag voordat ze vanwege het weer naar hun achterbasis werden teruggeroepen, had Mykola’s team twee voltreffers op een Russische tank gemaakt, alsook enkele infanteristen uitgeschakeld.

Russische troepen bestoken gebieden gewoonlijk met massaal artillerievuur in de hoop op die manier iets te raken, zegt Mykola. Zijn team bereikt naar eigen zeggen vaak betere resultaten met minder granaten.

“Natuurlijk wachten we allemaal op het tegenoffensief”, aldus Mykola. “We willen alleen voorwaarts.” Terwijl hij om zich heen kijkt naar de dikke modder geeft Joeri, een van zijn teamgenoten, hem zachtjes een standje: “Maar waar denk je van hieruit te geraken?”