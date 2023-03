De grootste geïsoleerde stam in het Amazonegebied verkeert in een crisis: ‘Het bos heeft vier jaar lang moeten bloeden’

Illegale mijnbouw heeft een humanitaire crisis veroorzaakt voor de inheemse Yanomami-stam. De nieuwe Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva probeert nu paal en perk te stellen aan deze destructieve activiteit.

De illegale tinmijn bevindt zich zo afgelegen in het Amazonewoud dat de enorme kloof drie jaar lang grotendeels werd genegeerd. Daarom vluchten de mijnwerkers onmiddellijk het bos in wanneer plots drie helikopters onaangekondigd overvliegen.

Tegen de tijd dat de Braziliaanse speciale milieutroepen zijn uitgerukt, zijn de mijnwerkers uit het zicht verdwenen, maar de twee grote pompen van de mijn trillen nog steeds in de modder. De federale agenten beginnen de machines te overgieten met diesel.

Op het ogenblik dat ze op het punt staan ze in brand te steken, komen een twintigtal inheemse bewoners uit het bos gerend, met bogen en pijlen groter dan zijzelf. Ze behoren tot de Yanomami-stam; de mijnwerkers hebben hun land – en hun volk – jarenlang vernietigd.

Wanneer de Yanomami arriveren, beseffen ze echter dat deze nieuwe bezoekers er zijn om te helpen. De agenten ontmantelen de mijn en beloven de Yanomami dat ze de voorraden van de mijnwerkers aan hen zullen geven. “Mijnwerkers zijn geen vrienden, nee”, zegt de enige Yanomami-man die een beetje Portugees spreekt, terwijl andere mannen rond hem staan.

Een explosieve groei van de illegale mijnbouw in dit uitgestrekte deel van het Amazonegebied heeft een humanitaire crisis veroorzaakt voor de Yanomami. Zo worden hun voedselvoorraden afgenomen, wordt malaria verspreid en worden leden van de stam in sommige gevallen bedreigd met geweld.

De mijnwerkers gebruiken kwik om goud van modder te scheiden en uit recente analyses blijkt dat de Yanomami-rivieren een kwikgehalte hebben dat 8.600 procent hoger ligt dan wat als veilig wordt beschouwd. Kwikvergiftiging kan geboorteafwijkingen en neurologische schade veroorzaken.

De kindersterfte onder de 31.000 Yanomami in Brazilië overtreft nu die van door oorlog en hongersnood getroffen landen: volgens gegevens van de regering sterft een op de tien kinderen. In de rest van het land is dat een op de honderd. Veel van die sterfgevallen zijn vermijdbaar en worden veroorzaakt door ondervoeding, malaria, longontsteking en andere ziekten.

“Veel diarree, overgeven”, zegt de Yanomami-man bij de mijn. Hij wil zijn naam niet noemen. “Geen gezondheid, geen hulp, niets.”

Maar nu heeft de nieuwe linkse president Luiz Inácio Lula da Silva van het redden van de Yanomami zijn topprioriteit gemaakt in zijn streven om de vernietiging van het Amazonegebied een halt toe te roepen. De regering kondigde in januari de noodtoestand af en heeft ernstig ondervoede mensen uit de dorpen gehaald, een controlepost opgezet bij een belangrijke waterweg naar het gebied en actieve mijnen opgespoord en vernietigd.

Een twintigtal Yanomami komen uit het regenwoud tevoorschijn wanneer leden van de Braziliaanse speciale milieutroepen arriveren om illegale mijnbouwapparatuur te vernietigen. Beeld NYT / VICTOR MORIYAMA

Hoewel de mijnwerkers reeds in 2016 in het gebied arriveerden, brak de crisis pas echt uit onder de rechtse toenmalige president Jair Bolsonaro. Die snoeide na zijn verkiezing in 2018 in het personeel en de financiering van de agentschappen die het bos moeten beschermen. Het illegaal ontgonnen gebied in de weelderige Yanomami-regio verviervoudigde tijdens zijn ambtstermijn volgens satellietgegevens tot zo’n 30 vierkante kilometer.

“Aan de ene kant ben je blij omdat je opnieuw milieudelicten bestrijdt”, vertelt Felipe Finger, hoofd van de Braziliaanse speciale milieutroepen, die de operatie bij de tinmijn leidde. “Aan de andere kant is het triest omdat het bos vier jaar lang heeft moeten bloeden – en het heeft veel gebloed.”

De regering vecht tegen een letterlijke goudkoorts. Duizenden mensen zijn het land binnengedrongen op zoek naar goud en andere edelmetalen; een productieve graaflocatie levert ongeveer vijf kilogram puur goud per week op, wat overeenkomt met ongeveer 275.000 euro op de lokale zwarte markt. Onderzoekers schatten dat er honderden actieve mijnen zijn in het gebied van de Yanomami.

De Yanomami in de mijn hebben nog nooit van Lula of Bolsonaro gehoord, maar het is duidelijk dat de mijnwerkers ontberingen hebben gebracht. “De mensen hebben honger”, aldus de Yanomami-man, terwijl Finger de rommelende pompen in brand steekt.

Elon Musk

Vlakbij doorzoeken andere agenten het onderkomen van de mijnwerkers, een houten hut met een koelkast, een fornuis en twee satellietschotels van het Braziliaanse staatstelecombedrijf. (Onlangs hebben agenten andere mijnwerkers ontdekt die toestellen gebruikten van Starlink, de satellietinternetdienst van Elon Musk.) In de hut vinden ze een mijnwerker die te lang is blijven rondhangen.

De man blijkt Edmilson Dias te heten. Hij zegt dat hij al twee maanden in de mijn werkt, dat hij aanvankelijk per helikopter naar de locatie kwam en dat zijn loon zo’n 900 euro per week bedraagt. Hij zit op een boomstronk, zijn handen achter zijn rug, twee gecamoufleerde agenten met lange geweren aan zijn zijde.

Toch blijft hij zich opstandig gedragen. “Om eerlijk te zijn, als ik hier weg ben, dan ga ik gewoon naar een andere mijn”, zegt de man, eraan toevoegend dat het te lucratief is om te stoppen. Het geval onderstreept dat de strijd van de regering en de Yanomami tegen de mijnwerkers nog maar net begonnen is. “Mijnbouw is een koorts”, zegt de man nog. “Je kunt er geen einde aan maken.”

Leden van de Braziliaanse speciale milieutroepen team houden Edmilson Dias, een illegale mijnwerker, aan. Beeld NYT / VICTOR MORIYAMA

‘Erger dan ooit’

In plaats van maanden tellen de Yanomami manen en in plaats van jaren houden ze de oogsten van de perzikpalmvrucht bij. Er zijn aanwijzingen dat ze al duizenden oogsten lang in het Amazonegebied leven. En in tegenstelling tot veel andere inheemse groepen vertoont hun levenswijze nog enige gelijkenis met die van hun voorouders.

In 370 afgelegen bosdorpen delen meerdere families grote koepelvormige hutten, maar verzorgen ze hun eigen percelen met cassave, bananen en papaja. De mannen jagen en de vrouwen doen aan landbouw. En ze hebben weinig contact met de buitenwereld.

Hun eerste duurzame contact met witte mensen, Amerikaanse missionarissen, vond plaats in de jaren zestig. Kort daarna arriveerden meer Brazilianen, dieper het Amazonegebied in gedreven door nieuwe wegen en een honger naar goud. Met het contact kwamen nieuwe ziekten en duizenden Yanomami stierven.

Het werd nog erger in de jaren tachtig toen de goudkoorts nog meer ziekte en geweld met zich meebracht. Als reactie hierop beschermde de Braziliaanse regering in 1992 ongeveer 37.000 vierkante kilometer bos langs de grens met Venezuela voor de Yanomami, waardoor het grootste gebied voor inheemse bewoners van Brazilië ontstond, met een oppervlakte groter dan die van Portugal.

Apathie

Maar in 2018, toen Bolsonaro zich kandidaat stelde voor het presidentschap, doken opnieuw goudzoekers op, gedreven door de stijgende goudprijzen. De illegale mijnbouw nam een hoge vlucht en de regering van Bolsonaro keek grotendeels toe.

“In de afgelopen vier jaar hebben we apathie gezien, misschien met opzet”, zegt Alisson Marugal, een federale aanklager die onderzoek doet naar de manier waarop de regering Bolsonaro omging met het Yanomami-gebied. “Ze verzuimden te handelen, in het besef dat ze een humanitaire crisis lieten gebeuren.”

Marugals kantoor beschuldigt Bolsonaro’s regering ervan de inheemse gezondheidszorg te hebben verzwakt, waardoor de crisis verergerde. Gezondheidsmedewerkers werden soms verhinderd voedsel te kopen voor de Yanomami, stelde zijn kantoor in een klacht in november 2021. De regering had eerder besloten dat er 23 artsen voor de Yanomami moesten komen, maar eind 2021 waren dat er 12.

Bolsonaro heeft gezegd dat zijn regering 20 operaties heeft uitgevoerd om inheemse groepen te helpen, waardoor 449.000 mensen zijn geholpen. “Nooit heeft een regering zo veel aandacht en middelen besteed aan de inheemse bevolking als Jair Bolsonaro”, schreef hij in januari op Twitter.

Vandaag is de benarde situatie van veel Yanomami-kinderen onmiskenbaar: ze lijden honger. Hun skeletten zijn zichtbaar door hun huid heen, hun gezichten uitgeput en hun buiken opgezwollen, duidelijke tekenen van ondervoeding. Uit een recent overheidsonderzoek bleek dat 80 procent van de Yanomami-kinderen kleiner dan gemiddeld is en dat de helft ondergewicht heeft. Paulo Basta, een overheidsarts die de Yanomami al 25 jaar bestudeert, zegt dat de ondervoeding onder Yanomami-kinderen “erger is dan ooit”.

Tijdens Bolsonaro’s regeerperiode stierven 570 Yanomami-kinderen aan vermijdbare oorzaken zoals ondervoeding, diarree, longontsteking en malaria. In de vier jaar daarvoor waren dat er 441, zo blijkt uit gegevens van de Braziliaanse milieunieuwssite Sumaúma. (De regering heeft geen consistente, nauwkeurige gegevens bijgehouden.)

Felipe Finger, hoofd van de Braziliaanse speciale milieutroepen, verbrandt een waterpomp op een illegale mijnbouwsite. Beeld NYT / VICTOR MORIYAMA

Wetenschappers en onderzoekers zeggen dat de gezondheidscrisis een duidelijke oorzaak heeft. De mijnbouw rooit bomen, verstoort waterwegen en verandert het landschap, schrikt prooidieren af en schaadt gewassen. Het stilstaande water in de mijnen vormt een letterlijke kweekvijver voor muggen, die malaria helpen verspreiden die de mijnwerkers meebrengen uit de steden. De ziekte was ooit grotendeels uitgeroeid onder de Yanomami. Maar de laatste jaren heeft vrijwel elk lid van de stam het gehad. En dan is er nog het kwik dat in de grond en de rivieren sijpelt.

In een kinderziekenhuis in Boa Vista, een stad buiten het Yanomami-gebied, verdringen Yanomami-gezinnen zich in een kamer met twaalf hangmatten aan het plafond. Sommige kinderen worden behandeld voor ernstige ondervoeding, andere voor malaria.

Een jonge moeder in een hangmat geeft borstvoeding aan haar acht maanden oude dochter die slechts 2,7 kilogram weegt. Het meisje kreeg een bloedtransfusie en een voedingssonde. De oogsten in het dorp zijn mislukt, zegt haar vader. “Het is moeilijk om de gewassen te laten ontkiemen”, geeft een vertaler zijn woorden door. “Hij zegt dat hij niet weet waarom.”

Goudindustrie

In een nabijgelegen restaurant reikt Eric Silva over een tafel met een brok massief goud van bijna een kwart kilogram. Silva is een goudhandelaar en heeft vandaag een stuk goud gekocht voor zo’n 9.200 euro. De regering, zo zegt hij, zal de jacht op zulke rijkdom nooit kunnen stoppen. “Het is een cultureel iets”, aldus Silva. “Sinds de stichting van Brazilië wordt er erts gewonnen.”

Silva werkte 22 jaar als mijnwerker, totdat de regering zijn machines verbrandde, wat hem zo’n 105.000 euro kostte. Maar nu heeft hij zichzelf heruitgevonden en koopt en verkoopt hij ongeveer vier kilogram goud per maand, wat hem op de zwarte markt om en bij de 210.000 euro oplevert.

“Ik verkoop het aan wie dan ook die de beste prijs betaalt”, zegt hij. “Ik heb goud verkocht aan Amerikanen, aan Fransen. Ik weet niet waar ze het heen brengen, maar ik weet dat ik het verkoop.”

Goudhandelaar Eric Silva toont zijn waar in Boa Vista. Beeld NYT / VICTOR MORIYAMA

Terwijl de Yanomami sterven, bloeit de goudindustrie. Alle mijnbouw is illegaal in Roraima, de staat die een groot deel van het Yanomami-gebied omvat, maar de straten van Boa Vista zijn bezaaid met goudwinkels.

Bij het begin van de overheidsactie tegen mijnwerkers in januari schatten ambtenaren dat er wel 20.000 mensen verbonden waren aan de illegale mijnbouw in de Yanomami-regio, waaronder mijnwerkers, koks, piloten en prostituees. Tijdens de goudkoorts in Brazilië 30 jaar geleden kostte het de regering jaren om het te laten ophouden.

Fingers speciale troepen leiden nu de strijd om illegale mijnwerkers van het inheemse land te verdrijven. Tijdens een andere recente tocht door het bos vonden ze een pas verlaten goudmijn en een actieve mijn waar kas­si­te­riet, het belangrijkste erts om tin van te maken, werd gedolven. Bij beide was het hoofddoel van de agenten de dure machines te vernietigen.

Nu, op de goudmijnsite, zijn ze ook op zoek naar kwik, en bij de mijnwerkershut vindt Finger het efffectief. Hij komt boos tevoorschijn met een klein flesje glimmende vloeistof in zijn hand. Dias, de mijnwerker die gevat is, reageert nonchalant: “Dat is niet veel, meneer.”

De agenten dragen de Yanomami, die de hele tijd hebben toegekeken, op om te helpen de hut te ontruimen. Ze stapelen zakken meel, rijst en bonen naast kleren, kussens en kookgerei. Daarna dragen ze alles, inclusief een grote luidspreker, terug naar hun hutten.

Illegale mijnen in het dichte regenwoud. Beeld NYT / VICTOR MORIYAMA

De agenten steken de hut in brand, gaan aan boord van hun helikopters en vertrekken. Dias blijft achter, zonder voorraden.

Tijdens de vlucht stijgen rookspiralen op van onderen. Het wordt snel duidelijk dat de mijn deel uitmaakt van een veel langere reeks vernielingen: de ene put na de andere doemt op. Aan alle zijden zijn de kuilen omringd door dichte bebossing, dat op sommige plaatsen echter gekapt is om plaats te maken voor een schuilplaats van de Yanomami.