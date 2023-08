De Groenplaats, waar uitwerpselen tot in de premetro druipen: ‘Overal vragen ze geld om naar het toilet te gaan’

Ik vermoed dat u, mochten wij ooit in een spelletje ‘Never have I ever’ verwikkeld raken, niet zou drinken bij de volgende claim: ‘Ik heb nog nooit mijn gevoeg gedaan op de vloer van een kiosk.’ Ik ook niet. Ik kak thuis op een van de twee beschikbare toiletten, of verrassend stipt om tien uur op het werk na een eerste tas koffie. Als het écht écht écht dringt zou ik zelfs overwegen om iets consumeren op een terras aan de Groenplaats.

Iemand deed het dus wel in de kiosk op diezelfde Groenplaats. “Het droop letterlijk naar beneden tot in de premetro”, aldus de Antwerpse politie, die de kiosk vorige week barricadeerde met twee nadarhekken. Acht Boels-toiletten sieren nu het plein, het stadsbestuur besliste om de kiosk vervroegd af te breken. Daarmee is de overlast waar horeca-uitbaters zich al een tijd druk over maakten – toegewezen aan daklozen en verslaafden – weer vakkundig weggepoetst.

Als Kim (32) naar de kiosk kijkt, denkt ze spontaan aan vroeger (en beter). “Toen ik een tiener was, zat ik daar vaak de ganse avond met vrienden.” De laatste twee jaar ook, maar dan als dakloze. Ergens tussenin behaalde ze een diploma en werkte acht jaar in de IT. “Ik heb geleerd hoe rap het leven je de rug toe kan keren”, zegt ze, bijna op waarschuwende toon. Het plekje dat een béétje naar thuis neigde, lijkt ze nu ook kwijt.

Ze steekt het niet weg: dat van het gevoeg klopt. Zij heeft dan wel een plekje in de buurt waar ze terecht kan voor zulks, andere daklozen botsen op minder begrip. Aan de ruiten rondom de Groenplaats hangt veelal de boodschap dat toiletgebruik only for customers is. “Overal vragen ze geld, en dat is nu exact wat wij niet hebben”, zegt Kim. “Waar moet je het dan doen?”

Een uitbater stelt: “Ik heb in het verleden daklozen toegelaten. Meestal ging dat goed, maar soms hing er overal pipi en kaka. Nu laat ik het niet meer toe.” Bij de buren een gelijkaardig verhaal: “Wij hebben het wc onlangs moeten openbreken, want ze staken er hun onderbroeken in. Klanten bleven ook weg omdat ze lawaai en ruzie maken in de buurt.”

Leefbaarheid

Daar kun je begrip voor opbrengen. Niemand jubelt “waar zijn die feces, hier zijn die feces”, geconfronteerd met iemands stoelgang. Niet enkel op de Antwerpse Groenplaats gebeurt het. Afgelopen week sierde een bruine streep het Brusselse Ribaucourt-metrostation. En een collega vertelt hoe hij recentelijk al hink-stap-springend de NMBS-parking moest verlaten.

Ja, dat is overlast. Evengoed is het een symptoom, bizar genoeg van grootsteden die streven naar meer leefbaarheid. Voor wie? Niet voor de havelozen. Hun ruimte krimpt wanneer publieke pleinen ingericht worden naar de wensen van (betalende) terrasjes, als straatmeubilair zo agressief ontworpen is dat je bijna verlangt naar een zitje in een Ryanair-vliegtuig.

Tino Ruyters, directeur van de Antwerpse vzw Free Clinic, weet: “Dit fenomeen is lang niet nieuw. Als je overlast aanpakt, verschuift die gewoon. Want de mensen in een penibele situatie, die verdwijnen niet.”

Aan de basis ligt volgens Ruyters een chronische woonproblematiek. Op de privémarkt botsen steeds meer mensen op hun financiële grens en het aanbod van sociale woningen beent bij lange niet bij. “De stad levert wel inspanningen om opvang te voorzien voor deze groep mensen, maar die inspanningen zijn niet toereikend.”

En dus doen mensen en public wat anderen privé kunnen doen: eten, drinken, slapen, lawaai maken, ruziën, zich ontlasten. Leven eigenlijk, en op een plek als de Groenplaats is dat nu eenmaal net iets leuker dan in een lege uithoek. “Mensen kijken is een van mijn weinige pleziertjes”, zegt Kim.

“Je zou op zo’n moment kunnen luisteren naar de behoeften van die mensen, in plaats van een tactiek te hanteren waarbij je de ruimte minder toegankelijk maakt”, zegt Niek Everts, coördinator van ’t Vlot en voorzitter van het Antwerpse straatoverleg. Ze wijst op een burgerinitiatief van vzw Enchanté, waarbij handelaars ‘hartelijke plekken’ voorzien: je kunt er dan gratis naar het toilet, een glas water drinken, gewoon even zitten en opwarmen, een gesprek voeren.

Maar ook de stad heeft een verantwoordelijkheid, zegt Everts. “In andere grootsteden zie je soms zelfreinigende openbare toiletten, waarom zou dat niet op de Groenplaats kunnen?” Op het plein, vlak langs de metrohalte, stel ik vast: voor steps is er blijkbaar wél een ‘dropzone’.