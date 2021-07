De gothic-advocate van Ridouan Taghi die wordt bewonderd en gevreesd: ‘Mij deed ze denken aan The Addams Family’

Sinds woensdag staat er een kort bericht op de website van het advocatenkantoor Weski uit Rotterdam. Dat Inez Weski en haar kantoorgenoten geschokt zijn over de aanslag op Peter R. de Vries. Dat ze hopen dat hij zal overleven. En dat ze ook hebben gezien dat de media volop speculeert over de verantwoordelijke(n). “Daarbij wordt zonder enige objectieve onderbouwing gewezen naar cliënt Ridouan Taghi”, schrijft ze. Het is onduidelijk of meester Weski die tussenkomst zal factureren aan Taghi. Als ze het doet, is haar tarief geen geheim: 400 euro per uur. Exclusief BTW. Dat zegt ze er altijd graag bij op de keren dat ze wél een interview geeft.

Eredivisie

Inez Weski ís een fenomeen en draait al jaren mee in de eredivisie van de Nederlandse advocatuur. Op een proces over een mislukte moordaanslag daagde ze ooit op met een pleidooi van 197 pagina’s. Ze had twee volle dagen nodig om alles voor te lezen. Vorige zomer nog was Inez Weski een van de meest besproken geïnterviewden in VPRO’s Zomergasten. Niet door wat ze zei, maar juist door wat ze niét zei. Weski weigerde in te gaan op vragen naar haar privéleven. “Wat heeft dat met mijn werk te maken?” De presentatrice bleef maar trekken en sleuren. ‘Of haar ouders misschien ook advocaten waren geweest?’ Weski hapte niet. Ze wilde niet eens vertellen wat ze haar kleinkinderen voorleest. Weski haat het om alles persoonlijk te maken. “Hedendaags exhibitionisme”, noemt ze het. “Je kunt niet zappen of iemand laat zijn binnenste zien. Brrrr.”

The Addams family

Dus is ze - ondanks een carrière van meer dan veertig jaar - nog grotendeels een gesloten boek. Wat wel bekend is over haar: ze werd in 1955 geboren als jongste uit een gezin van vijf in een intellectueel milieu, waarin veel werd gepraat over kunst en filosofie. Ze rookt niet, drinkt niet en slikt niet. Ze heeft twee kinderen en vijf katten. Ze was ook een aantal jaren juryvoorzitter van het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Haar lievelingskleur is zwart. Zo reed ze lang met een zwarte Porsche en zelfs haar fluwelen gordijnen op kantoor zijn zwart. Het past bij haar raadselachtige verschijning. Met haar koolzwarte ogen en sluik naar achteren gekamd zwart haar is ze een vreemde eend in de bijt. Inez Weski is groot van gestalte en draagt ook altijd - jawel - zwart en grote ringen met draken- en doodskoppen aan haar vingers. Een pitbull in toga, noemen ze haar in Nederland. Sporadisch duikt ze op in België. Zoals op het proces-Aquino in 2017, een zaak over drugstransporten met een waarde van 72 miljoen euro. Ze verkeerde er met advocaten als Sven Mary, Jef Vermassen, Hans Rieder en Walter Van Steenbrugge in mooi gezelschap. Samen met die laatste verdedigde ze toen een van de kopstukken en een randfiguur. “Ik heb goed met Inez Weski kunnen samenwerken”, blikt Walter Van Steenbrugge terug. Van een perfecte tandem wil hij echter niet spreken. “We hebben een totaal verschillende stijl en waren dus eerder twee aparte fietsen. Weski benadert het recht veel klinischer dan wij Belgen. Ze pleitte uiteindelijk zoals ze eruit zag: merkwaardig. Mij deed ze een beetje denken aan The Addams Family.”

Godzilla

Tijdens het proces-Aquino in Hasselt zei ze in een interview met deze krant dat ze niet wakker ligt van wat mensen over haar denken. Toch had ze die ochtend opzettelijk nog een aantal ringen uitgedaan. “Speciaal om de Belgen niet te veel schrik aan te jagen. Zie dat ze flauwvallen”, schaterlachte ze. En lachen kan ze. Weski vindt humor belangrijk. “Net als muziek, kunst en het recht.” Haar bijnaam - the gothic-advocate - begrijpt ze naar eigen zeggen niet. “Gothic, is dat niet iets van na mijn tijd? Ik heb er ook nog nooit een cd’tje van gehad. Maar het stoort me niet. Ik vind dat mensen moeten doen wat hun plezier brengt, zolang ze niemand maar iets opdringen”, zei ze. De advocate voegde er nog fijntjes aan toe dat ze vreest dat ze zelfs met een zak over haar hoofd nóg zou opvallen. Tijdens dat interview noemde ze haar zoon Guy al lachend “de zoon van Godzilla” (fictief monsterachtig wezen, nvdr). Vandaag is Guy Weski 39 jaar. Zijn moeder vertelde ons vlakaf dat ze zijn precieze leeftijd niet kende. “Omdat wij de fase van verjaardagen vieren voorbij zijn. Wat moeten we nog vieren? De tijd dat we een brommer kregen of met de auto mochten rijden was leuk, maar ligt ver achter ons.”

Archeologe

Eigenlijk wilde Inez Weski archeologe worden. Of filosofe. Maar in navolging van haar twee jaar oudere zus Miriam studeerde ze rechten. Twee jaar na haar studie begon ze in het kantoor van Miriam. ‘De zusjes Weski’ werden ze in het begin genoemd. Vandaag werkt ook Inez’ zoon Guy Weski er. Net als zijn moeder is ook hij gespecialiseerd in strafrecht. Inez Weski zegt dat ze alleen roemrijke zaken aanneemt. “Er moet een uitdaging aan zijn.” Die uitdaging schuilt doorgaans in complexe, vaak grensoverschrijdende dossiers die niet zelden voor veel maatschappelijke deining zorgen. Zo stond ze onder andere de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven bij die veroordeeld werd voor illegale wapenhandel in Liberia en Guinee. Ook de oud-Surinaamse president Desi Bouterse (drugs) en August de Lange B (diamantroof Schiphol) horen tot haar bont cliënteel. En dus ook Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het veelbesproken Marengo-proces. Taghi was de meestgezochte crimineel van Nederland toen hij eind 2019 in Dubai werd opgepakt. Justitie beschouwt de drugsbaron als de opdrachtgever van een reeks liquidaties, pogingen en voorbereidingen daartoe.

Connectie

Journalist Peter R. de Vries maakte zelf ooit bekend dat hij op een dodenlijst van Taghi stond. Die ontkende dat. Toch wezen Nederlandse media de voorbije dagen op een opvallende connectie tussen de aanslag op De Vries en Ridouan Taghi. Eén van de twee opgepakte verdachten is namelijk een volle neef van een veroordeeld lid van een criminele bende die gelinkt wordt aan de beruchte drugsbaron Ridouan Taghi. Door dat ‘nieuws’ liet Weski zich toch opnieuw verleiden om nog eens op de knopjes van haar gsm te drukken. “Helaas wacht men hier kennelijk niet op een onderzoek en een rechter”, sms’te ze donderdagavond laat. Op de website van het Algemeen Dagblad stond gisteren vlakaf dat de politie zich in het onderzoek naar de opdrachtgever voor de aanslag op de Vries steeds meer focust op vertrouwelingen van Taghi.

Bij de verdachten die Inez Weski bijstaat, zitten vaak personen die meer dan de schijn tegen hebben, van wie de schuld al bij voorbaat lijkt vast te staan. “De onnozele kijker volgt het verhaal”, zei ze daar eerder over. “Zo werkt nu eenmaal de menselijke biologie. Mensen gaan mee in de beeldvorming. Dan hebben de speurders niet veel meer nodig om een zaak te maken. Men neemt een aantal afgeluisterde gesprekken, maakt daar een selectie uit en creëert daarmee een monster, dat publiekelijk vernietigd moet worden. In elk geval rechtvaardigt criminaliteit niet dat de politie zelf de wet met voeten treedt.” Haar handelsmerk: graven als een archeoloog in metersdikke dossiers naar ongerijmdheden en tegenstrijdigheden.

Cliënt kiest

Naar eigen zeggen vraagt Inez Weski een cliënt nooit of hij schuldig is. “Want dan wek je de indruk dat als dat het geval is, je hem niet zo goed zult bijstaan of bepaalde verweren niet meer gaat voeren. Het is de cliënt die moet kiezen wat hij wil zeggen.” Schijnbaar kiest de opgesloten Taghi - die overigens nog een blanco strafblad zou hebben - er voorlopig voor om heel weinig te zeggen. Behalve dan dus “dat voor de moordaanslag op Peter R. de Vries zonder enige objectieve onderbouwing gewezen wordt naar Ridouan Taghi”.