‘De globale opwarming gaat veel sneller dan verwacht’: klimaatwetenschapper Rozemien De Troch

De week van 3 juli tot en met 9 juli werd het volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) op zowat de hele aarde warmer dan ooit, met een gemiddelde wereldtemperatuur die afklokte op 17,18 graden Celsius. Het vorige record dateert van 2016. Zowel toen als nu is het weerfenomeen El Niño actief.

“Die recordtemperaturen zijn verontrustend”, zegt klimatoloog Rozemien De Troch van het Klimaatcentrum in Ukkel. “Toch weiger ik in doemdenken te vervallen. De opwarming zal zich doorzetten, maar de sterkte hangt af van de actie die ondernomen wordt.”

Naar aanleiding van weerrecordmaand juni zei weervrouw Jill Peeters in deze krant: ‘Dit zou overal in ons land voorpaginanieuws moeten zijn.’

De Troch: “Dit overtreft inderdaad alle klimaatmodellen. De globale gemiddelde opwarming gaat veel sneller dan verwacht. Elke tiende van een graad in de wereldwijde opwarming die er gemiddeld bij komt, maakt de omgeving van 140 miljoen mensen extra onleefbaar. Zij worden dan klimaatvluchtelingen, op zoek naar een nieuwe leefbare plek. Het is dus in het belang van iedereen dat er actie tegen de opwarming wordt ondernomen.

“Aan de gevolgen van de klimaatverandering en het extremere weer hangt ook een economisch prijskaartje. Voor Vlaanderen wordt de mogelijke schade vanaf 2050 geraamd op 2,5 miljard tot 7,5 miljard euro per jaar. Dat bedrag ligt veel hoger dan de kosten om ons aan te passen; die worden geraamd op 100 miljoen tot 1.650 miljoen euro per jaar. Als we niet voldoende investeren in aanpassing en het verder reduceren van onze CO 2 -emissies, krijgen we een torenhoge rekening gepresenteerd.”

Breekt het weer op dit moment op alle plekken op aarde records?

“Op zeer veel plekken is het nu heet, zowel boven land als boven zee. In de Noord-Atlantische Oceaan is de opwarming heel sterk. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Zo is er op dit moment een abnormale circulatie in de atmosfeer. Normaal gezien brengen passaatwinden vanuit het oosten koud water mee, alleen zijn die winden nu sterk afgenomen. Ook het Saharastof dat in normalere tijden de temperatuur mildert, wordt dit jaar minder waargenomen.

“90 procent van de opwarming door broeikasgassen die in de atmosfeer wordt waargenomen, wordt ook in de oceanen opgeslagen. Dat is al heel lang bezig. Gelukkig hebben we de temperende oceanen, want anders zou alles nog veel sneller evolueren met nog ingrijpender gevolgen.”

Afwijking gemiddelde temperatuur voor juni 2023 t.o.v periode 1991-2020 -6 4 6 -11 -4 -2 0 2 11 °C BRON C3S/ECMWF Afwijking gemiddelde temperatuur voor juni 2023 t.o.v periode 1991-2020 11 6 4 2 °C 0 -2 -4 -6 BRON C3S/ECMWF -11

Nu krijgen we er het klimaatfenomeen El Niño bovenop?

“El Niño keert ongeveer om de zeven jaar terug. Het laatste bezoek dateert van 2016. Na de opwarming van El Niño volgen altijd een paar jaar van afkoeling door La Niña. Die werkt als een airco voor de oceanen en brengt het koude water in de diepte naar de oppervlakte. La Niña beperkt zo het aantal hittegolven in de oceanen. Maar die airco ligt met de pas gearriveerde El Niño stil. Van El Niño wordt verwacht dat hij een versterkend effect heeft op de opwarmende trend. Maar dat het fenomeen met deze temperatuurrecords uit de startblokken zou schieten, had niemand verwacht.

“El Niño zorgt meestal voor extreme droogte in gebieden in Indonesië en Australië. Aan de westkust van Zuid-Amerika warmt het water van de Stille Oceaan op, waardoor meer convectie ontstaat. Het warme zeewater verdampt, met als gevolg meer regenval en overstromingen.

“Ook al is El Niño een tijdelijk fenomeen, toch heeft hij een versterkend effect op het extreme weer in al zijn vormen. De huidige opwarming in combinatie met El Niño zorgt nu al voor enorme hoeveelheden smeltend Antarctisch zee-ijs. Later dit jaar volgen wellicht nog meer effecten.”

Wordt ons weer van de voorbije jaren het nieuwe normaal? Met lange periodes van extreme droogte, afgewisseld door intense regenval?

“Het lijkt er inderdaad op dat we met dit weerpatroon moeten leren leven. Intussen is het boodschap om de opwarming zoveel mogelijk te beperken. Elke tiende graad extra die we vermijden, zorgt ervoor dat we ons minder moeten aanpassen.”

Een wijnboer in het Zuid-Franse Narbonne vertelde dat door de klimaatverandering zijn wijngaard gedoemd is om binnen een paar jaar te verdwijnen. Collega’s van hem ruilden hun wijnranken al in voor aloë vera.

“Het zuiden van Europa en het gebied rond de Middellandse Zee hebben het inderdaad zwaar te verduren. Qua hitte en droogte liggen daar de hotspots. De klimaatmodellen voorspellen voor onder andere het zuiden van Frankrijk een nog sterkere opwarming.

“Wij leven in ons deel van Europa in geprivilegieerde omstandigheden. We hebben het geld om ons aan te passen aan dat nieuwe normaal. In andere delen van de wereld zijn die middelen er niet. Wij moeten alles op alles blijven zetten om de CO 2 -uitstoot zoveel mogelijk te reduceren.”

Is er paniek onder klimaatwetenschappers?

“Paniek is niet het juiste woord, er is wel sense of urgency. Transitie naar een koolstofvrije samenleving gaat niet van de ene dag op de andere. Het is niet zo dat er niets verandert; er worden veel initiatieven genomen. Bij de heraanleg van wijken in steden wordt rekening gehouden met de te verwachten gevolgen van de klimaatopwarming. Onderzoekers en bedrijven werken samen aan toepassingen die de transitie naar hernieuwbare energie moeten versnellen.

“Als je lichaamstemperatuur een graad te hoog is, ga je naar de dokter. De meeste mensen luisteren naar de diagnose van hun huisarts en nemen de medicijnen die hij voorschrijft. Dat geldt nu ook voor de toestand van onze planeet. De extreme temperaturen zijn een teken aan de wand: het is hoog tijd dat onze beleidsmakers de al lang geldende diagnose van de wetenschappers eindelijk ernstig nemen.”