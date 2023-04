De garnaal maakt zijn comeback in het Noordzeeaquarium: ‘Dit wordt geen fancy restaurant’

Straks renoveert een Brusselaar het Noordzeeaquarium en maakt er een horecazaak van. Dat maakt de Oostendaars ongerust.

Op een bankje aan het Noordzeeaquarium schuilt een kussend koppeltje voor een zoveelste regenvlaag. De passagiers van de overzetboot uit de trendy stadswijk Oosteroever vluchten de dijk op. In het voorbijgaan gunnen ze het gebouw met de opvallende architectuur geen blik. Kan je ze ongelijk geven? Het pand uit de fifties naast de bekende vistrap van Oostende oogt wankel. De balkons staan op instorten, vochtplekken verschimmelen de oude buitenmuren. Rondom het publieke toilet aan de hoekkant waar de bootjes vertrekken hangt een weinig smakelijke geur.

Binnen lijkt een oorlog te hebben gewoed. Het valse houten plafond boven de aquariums kan op elk moment naar beneden vallen. De vloer ligt bezaaid met zakken grofvuil en computeronderdelen uit het pre-internettijdperk. Tussen de rotzooi staat een kartonnen doos met exemplaren van het gedenkboek van de vriendenkring van het Noordzeeaquarium. Op pagina 8 een foto uit 1982 van de 250.000ste bezoeker naast enkele Oostendse notabelen. Samen met de dertien lege en bestoven aquariums, de oprichtingssteen en de veel te kleine entreehal is het de laatste herinnering aan het glorieuze verleden van het aquarium in ’t Gérnaeskot.

Adelbrieven uit Brussel

Geopend in 1957 als garnaalveiling huisvestte het gebouw sinds 1977 een aquarium waar je levende en opgezette vissen uit de Noordzee kon bekijken. Een paar decennia lang, zo ongeveer tot de eeuwwisseling, ging dat goed. Op het hoogtepunt kreeg het aquarium 50.000 bezoekers per jaar over de vloer. Schoolkinderen, toeristen en gewone Oostendenaren vergaapten zich aan levende of opgezette helmkrabben, groefstaartgarnalen, heremietkreeften en de redelijk unieke schelpenverzameling. Maar er kwam steeds minder volk. Of dat lag aan de veranderende tijden of verwaarlozing door de stad of de uitbatende vzw, daarover heeft elke Oostendenaar zijn gedacht. In 2019 sloot het stadsbestuur het aquarium om veiligheidsredenen. De levende diersoorten verhuisden naar Sea Life in Blankenberge.

Dat het gebouw nu weer over de tongen gaat op en rond de Visserskaai is te danken aan zijn nieuwe bestemming. In april volgend jaar maakt het aquarium zijn comeback als bar-restaurant. De nieuwe uitbater is geen Oostendenaar, maar een horecaondernemer uit Brussel. Filip Jans tuigde bruine kroeg De Monk op tot een van de bekendste cafés van de hoofdstad. Populair bij locals, maar ook bij hipsters, zakenmannen en toeristen. Het hart van de zakenman klopt ook stevig voor Oostende. Hij verblijft grote delen van het jaar in ‘Brussel aan de Noordzee’.

Qua adelbrieven kan het tellen, zou je zeggen. Veel Oostendenaren zijn niettemin ongerust. Ze vrezen voor de oude vissersziel van het aquarium. Op het strand belt dichter Jan Ducheyne erover met zijn broer Marc. Hij zet het gesprek op speaker: “Ik sprak de burgemeester gisteren over het aquarium”, horen we Marc zeggen. “‘Je bent niet de eerste die zich zorgen maakt’, zei Tommelein.”

Woordenstroom

In ’t Kroegske op het Paulusplein veegt cafébaas Iwein Scheer over de naam Doris Klausing en duwt zijn smartphone in onze handen. Klausing (77) zet zich al haar hele leven in voor het behoud van maritiem erfgoed in Oostende. Ze heeft al te veel van de visserijcultuur zien verdwijnen, klinkt het in een niet te stoppen woordenstroom waaruit een oprechte zorg voor het verleden blijkt. “Dat in het aquarium een horecazaak komt is een goede zaak, maar het mag niet alleen iets voor de toeristen, voor de elite, zijn. Ook de Oostendenaar moet zich er thuis voelen.”

Op dat laatste zal hij gewis toezien, zo belooft uitbater Filip Jans aan de telefoon vanuit het Portugese havenstadje Faro, waar hij behalve de zon op zoek is naar inspiratie voor zijn nieuwe project. “Ik snap de bezorgdheid bij de echte Oostendenaren,” zegt Jans, die een half miljoen gaat investeren in de renovatie, “maar ze mogen gerust zijn: we gaan de sfeer van de garnaalmijn terugbrengen. In het decor en op de kaart, met een focus op de Oostendse garnaal. Dit wordt geen fancy restaurant, wel een betaalbare ontmoetingsplek voor iedereen die het authentieke Oostende een warm hart toedraagt.”