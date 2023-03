De Frank Deboosere van de kraanvogels: ‘Hun typische trompetgeluid is onbeschrijflijk mooi’

Hoewel de lente nog niet begonnen is, trekken de kraanvogels weer huiswaarts. In het oosten van ons land kun je de sierlijke vogels dan ook al zien voorbijtrekken in groten getale.

Met het enthousiasme van een wielerfan die na een erg lange winter de eerste wielrenners aan de horizon ziet opduiken, zegt Gert Vandezande dat ze in aantocht zijn. De kraanvogels komen eraan, met duizenden en duizenden tegelijk. Als de wind een beetje meezit, kunnen ze weldra hier zijn. “Met wat geluk wordt het opnieuw een waar spektakel en zal de lucht weer zwart zien van de vogels.”

Al van kleins af is Vandezande ­gefascineerd door “al wat vliegt”. Een leraar wakkerde die liefde verder aan en sinds Vandezande in 2010 zijn allereerste kraanvogel zag – én hoorde – is er geen houden meer aan: haast zijn hele leven staat in het teken van de Grus grus, zoals wetenschappelijke naam van de kraanvogel luidt.

Vandezande is nog wel aan de slag als leraar chemie en fysica in Leuven, maar elk vrij moment spendeert hij aan de trek van deze vogel, die van oudsher als brenger van geluk, licht en lente wordt beschouwd. “Het is vaak nachtwerk”, zegt hij. “Tot groeiende ergernis van mijn vrouw.”

Onze natuur

In 2018 richtte Vandezande samen met zijn Waalse collega David Kever het European Crane Migration Network (ECMN) op, een netwerk van vrijwilligers over heel Europa dat ­minutieus de najaars- en voorjaarstrek van de kraanvogels in kaart brengt. Elke winter vliegen die heen en weer tussen het noorden en het zuiden van Europa, duizenden kilometers ver: van de zolder van Scandinavië tot de Spaanse en Portugese kelder, soms zelfs helemaal tot in Noord-Afrika.

Op de Facebook-pagina ‘Kraan­vogeltrek over België en Nederland’ brengt Vandezande elke ochtend ­verslag uit van de bewegingen in het Europese luchtruim, als was hij de Frank Deboosere van de kraanvogels. Hij staat in nauw contact met zowel de Belgische luchtmacht als het Franse energiebedrijf Engie. “Als ze zien dat er een massale trek zit aan te komen, passen ze de vliegschema’s van hun F-16's aan of leggen ze windparken stil die op trekroutes liggen”, zegt de ­vogelfanaat.

Bijna 9.000 volgers heeft zijn Facebook-pagina ondertussen en dat aantal loopt nog elke dag op. Sinds ­corona is de interesse in vogels en de natuur fors toegenomen, merkt hij, en ook de documentaire Onze natuur wakkerde de belangstelling aan. Bovendien zijn kraanvogels grote, gemakkelijk waarneembare en sierlijke vogels; hun vluchtbewegingen hebben veel weg van welbedachte choreografieën.

“Onder invloed van de wind waaiert een groep kraanvogels soms kilometers breed uit”, zegt Vandezande. “Dat is prachtig om te zien. En dan is er ­natuurlijk nog hun typische trompetgeluid, dat onbeschrijflijk mooi is.”

Gru en Dru

Dat de soort het ook in België goed doet, bleek in 2021, toen in het Limburgse natuurgebied De Zwarte Beek voor het eerst in jaren weer jongen werden uitgebroed: Gru en Dru werden ze gedoopt. En toch lijdt ook de kraanvogel onder de opwarming van de aarde.

“Door de toenemende droogte, ook in Scandinavië, verdwijnen er almaar meer moerassen en moerasbossen”, zegt Vandezande. “En laat nu net dat de natuurlijke habitat van de kraan­vogel zijn. Omdat de strijd om in het noorden een geschikte broedplek te vinden steeds heftiger wordt, vindt de terugkeer uit het zuiden elk jaar vroeger plaats.”

Tenzij de forse noordenwind nog lang aanhoudt en die de vogels tot een tussenlanding in Frankrijk dwingt, zou het de komende dagen dus weer druk moeten worden boven het oosten van België. De voorjaarstrek is wel “gehaaster” dan de najaarstrek: houden de vogels bij aanvang van de winter nog vaak een tussenstop op Belgische bodem, dan vliegen ze straks zo voorbij.

“Al blijft het zeer afhankelijk van de wind waar ze precies zullen passeren”, zegt Vandezande nog. “Het kan in Bouillon zijn, maar evengoed wat meer oostwaarts in Aarlen. In de Hoge Venen heb je meestal wel veel kans om ze te zien. Kies rond het middaguur een open plek op hoogte en met wat geluk krijg je een ongelooflijk spektakel voorgeschoteld.”