De foto’s die Ghislaine Maxwell, de ‘meisjesronselaar’ van Epstein, uit de rechtbank wou houden

Een grijzende man en een iets jongere vrouw, ongedwongen poserend op een houten brugje, op een motorfiets en aan een tafel met een drankje. De foto’s die dinsdag in de rechtszaal getoond werden, zouden uit het fotoalbum van eender welk welvarend stel kunnen komen.

Maar het gaat hier niet om eender welk stel. De foto’s tonen Jeffrey Epstein, de gevallen financier en multimiljonair die in 2019 zelfmoord pleegde in de gevangenis, waar hij vastzat op verdenking van sekshandel. Naast hem zit Ghislaine Maxwell, die ervan beschuldigd wordt tussen 1994 en 2004 minderjarige meisjes voor hem geronseld te hebben.

Maxwell ontkent dat met klem. Zij werkte voor Epstein en beheerde zijn persoonlijke eigendommen. In de jaren negentig hadden de twee een relatie. Maar nu Maxwell in Manhattan terechtstaat voor sekshandel, proberen haar advocaten de jury ervan te overtuigen dat ze tot zondebok wordt gemaakt voor de misdaden van Epstein, omdat die overleden is.

Beeld Photo News/PLF/Capital Pictures

Blote voet

De reeks digitale foto’s, die tijdens een inval in 2019 in het huis van Epstein in New York in beslag zijn genomen, speelt niet in haar voordeel. Op één foto is een glimlachende Maxwell te zien die Epsteins blote voet aanraakt in een vliegtuig. Een andere foto toont de voet van Epstein tegen de borst van Maxwell. Op verschillende foto’s staat Epstein met zijn arm om Maxwell, of Maxwell die Epstein op de wang kust.

De foto’s kunnen het argument van de aanklagers versterken dat Epstein en Maxwell ‘partners in crime’ waren. Maxwells advocaten probeerden de afgelopen week dan ook om de romantische kiekjes uit de rechtbank te houden. Maar de rechter ging mee in het pleidooi van de aanklagers, dat de relatie tussen de twee centraal staat in de zaak.

“Deze foto’s tonen hun hechte relatie doorheen de tijd”, klonk het bij de aanklagers. “Gelet op de verandering in hun haarstijl, is het duidelijk dat de mensen op de foto’s ouder werden.”

Buckingham Palace

Epstein, die eerder al eens veroordeeld was wegens betaalde seks met minderjarige meisjes, zat vast in afwachting van een nieuw proces wegens misbruik, toen hij in zijn cel zelfmoord pleegde. Hij werd beticht van seksuele mensenhandel met onder andere minderjarige meisjes.

Ook andere prominente namen zijn sindsdien gelinkt aan Epstein. De zaak resoneert zelfs tot in Buckingham Palace: prins Andrew wordt al jaren gelinkt aan Epsteins praktijken. Ook van Bill Gates wordt gezegd dat hij op goede voet stond met Epstein. Bronnen meldden dat Gates jarenlang deelnam aan etentjes en vergaderingen bij Epstein thuis.