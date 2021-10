De fitnesssector voelt zich gestigmatiseerd. Terecht?

Voor een benchpress is straks een Covid Safe Ticket nodig, maar iemand een uppercut in de boksring verkopen kan zonder. De fitnesssector voelt zich misbruikt. ‘Onze sector wordt gebruikt om de vaccinatiegraad op te krikken. Echt niet oké.’

“Of de persoon die naast me op een toestel zit wel of niet gevaccineerd is? Ik moet bekennen dat ik me die vraag nog nooit gesteld heb”, vertelt Maia Vandenhaute (17), die van de schoolbanken per direct naar de fitnesszaal is getrokken. Ze veegt een laatste druppel zweet weg van haar voorhoofd en vervolgt: “Maar ik wil dat pasje gerust tonen hoor. Ik wil gewoon dat corona zo snel mogelijk voorbij is.”

Vanaf maandag is het Covid Safe Ticket (CST) sowieso verplicht om binnen te mogen in fitness Oxygen aan De Sterre in Gent. Volgens manager Glenn Derweduwen is het “eerder iets positiefs” omdat het een veilig gevoel kan geven, maar net daar hebben de aanwezige sporters vragen bij. “Geeft dat niet vooral een vals gevoel van veiligheid?”, vraagt Sam (43). “We weten dat de vaccins niet waterdicht zijn. Een volle bus lijkt me in die zin veel gevaarlijker dan een sessie in de fitnesszaal, hier is het ten minste goed verlucht.” 473 ppm, geeft het CO2-metertje achteraan de zaal aan - de grenswaarde is 900 ppm.

De maatregel die de vierde golf in Vlaanderen mee moet helpen indammen, wordt door de fitnesssector alvast als stigmatiserend ervaren. Een innige tango in de dansles, een worp op de judomat of een ferme linkse in de boksring komt niet in het CST-vizier, merkt Eric Vandenabeele (Fitness.be) op. “Dit geeft het signaal dat fitnessen risicovol zou zijn, terwijl er net heel wat is geïnvesteerd in zaken, zoals voor ventilatie. Onze sector wordt gebruikt om de vaccinatiegraad op te krikken. Dat vind ik echt niet oké.”

Fitte leefstijl

Het is maar de vraag hoe overtuigend die CST-verplichting zal werken bij wie nog niet gevaccineerd is. In Brussel had de brede invoering bij sportclubs vooral tot gevolg dat ongevaccineerde sporters hun beweging lieten voor wat ze is of naar de Vlaamse rand trokken. De vaccinatiegraad is natuurlijk moeilijk te vergelijken: in Brussel is niet eens de helft van de min-35-jarigen gevaccineerd, in Vlaanderen is dat 85 procent.

De meeste zaakvoerders lijken zich dan ook vooral zorgen te maken over de haalbaarheid van al dat scannen, en niet over een gigantische daling van het cliënteel. Volgens Ken Colombie, zaakvoerder van Fysix in Vilvoorde en Zaventem, leidt het vooral af van de essentie van wat er in een fitness gebeurt: “Wij willen liever onze klanten gezond maken dan aan de deur politie te gaan spelen.”

Vandenabeele vreest dat een bepaald doelpubliek de fitness links zal laten liggen. Helemaal onterecht is dat niet. “In mijn club zijn er toch een 10 procent mensen die zich principieel niet laten vaccineren”, zegt Pieter Tass, eigenaar van Crooks Crossfit. “Ik heb niet de indruk dat die mensen zich door deze maatregel laten overhalen. Financieel kan die kleine groep voor mij wel de rekening maken, en die mensen zullen misschien niet meer bewegen.”

In die zin is het erg dubbel. Uit de Vlaamse sportparticipatiecijfers blijkt dat fitness geen marginale bezigheid is, maar een belangrijke bewegingsactiviteit. “Als je kijkt naar sporten die in georganiseerd verband beoefend worden moet fitness bij adolescenten enkel veldvoetbal laten voorgaan. Bij volwassenen staat het zelfs op nummer één”, zegt sportsocioloog Jeroen Scheerder (KU Leuven). Ongeveer één op de zes jongeren (12-18) geeft aan aan fitness te doen: de groep waar in Vlaanderen nog het meeste rek op de vaccinatiegraad zit.

“Als je wil sensibiliseren en mensen overhalen, kan de populariteit van de sport dus een krachtig middel zijn. Maar het kan ook de andere richting uitgaan, de sector kan mensen verliezen”, stelt Scheerder. Een financiële compensatie kan volgens hem dan een piste zijn. Al dreigt er ook bewegingsverlies, zegt Vandenabeele. “Terwijl we weten dat een fitte leefstijl een van de beste wapens is tegen dit virus.”