De extra boosterprik tegen covid-19 werkt, maar de uitrol in België slabakt

“Er zijn meer dan 5 miljoen vaccins op voorraad. Ziekenhuizen zouden die binnen enkele dagen zelf kunnen toedienen. Toch zijn er twee weken na de aankondiging dat het zorgpersoneel een booster krijgt nog geen vaccins geleverd. Dat frustreert me mateloos”, zegt Geert Desmet, diensthoofd longziekten van het AZ Damiaan in Oostende. “Op intensieve zorg is een kwart van het personeel uitgevallen. We kunnen nu minder zorg toedienen, terwijl dat met een snellere uitrol van de boostervaccins vermeden had kunnen worden.”

Niet enkel bij het zorgpersoneel komt de boostervaccinatie traag op gang. Van de 840.000 Vlaamse 65-plussers die in aanmerking komen voor een boosterprik, kregen er 385.000 tot dusver een – minder dan de helft. Nochtans kan een boostervaccin de bescherming tegen symptomatische infectie gevoelig opkrikken, tonen cijfers uit het Verenigd Koninkrijk. Daar blijkt dat bij 50-plussers die vijf maanden geleden hun tweede AstraZeneca-vaccin kregen, de bescherming daalde tot 44 procent, bij twee Pfizer-prikken tot 63 procent. Dankzij een derde boosterprik stijgt dit tot respectievelijk 93,1 en 94 procent.

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid zouden de ziekenhuizen deze week de vaccins voor het personeel moeten ontvangen. Als reden voor de traag op gang komende boosterronde bij de 65-plussers verwijst het agentschap naar het feit dat verschillende vaccinatiecentra de afgelopen weken niet op volle capaciteit werkten. “Bovendien kunnen we mensen pas uitnodigen vier maanden na een tweede AstraZeneca-inenting of zes maanden na hun tweede Pfizer- of Moderna-prik.”

Alle veertigers

Het Verenigd Koninkrijk schakelt nu een versnelling hoger. Daar mogen vanaf volgende week ook alle veertigers een afspraak voor een booster boeken zodra hun tweede prik vijf maanden geleden is. Moeten we in België de termijn niet herzien? “Vijf of zes maanden maakt weinig verschil”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Misschien moeten we daar wat minder streng in zijn. Vandaag belanden ook mensen met doorbraakinfecties in het ziekenhuis. Als je dat kan vermijden dankzij een derde prik, moet je dat zeker overwegen.”

Volgens Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, is een kortere tussentermijn niet meteen aan de orde. “Boostervaccins mogen de bescherming tegen symptomatische infectie wel opkrikken, we weten dat je bij corona het virus nog altijd kan doorgeven voor je symptomatisch wordt. Voor de huidige golf biedt een booster dus geen oplossing voor de enorme viruscirculatie.”

Snellere uitrol

Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) tonen eerdere studies uit Israël iets anders aan. “Daar zorgde een boosterprik meteen voor een daling in ziekenhuisopnames en mortaliteit, maar ook in de overdracht. Hetzelfde beginnen we trouwens al te zien bij de 90-plussers in België.” Ook in het Verenigd Koninkrijk zie je dat de hospitalisaties zakken bij de leeftijdsgroepen die al een boostervaccin kregen.

Voor premier Alexander De Croo (Open vld) moet er op het Overlegcomité gekeken worden hoe de boostercampagne versneld kan worden. “Anders dan begin dit jaar hoeven we niet meer op vaccins wachten. Dat moet een snellere uitrol mogelijk maken.”