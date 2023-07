De erfenis van ‘Madam Bakster’, net bevallen: minder tijdsdruk voor weduwes die een kind willen van overleden echtgenoot

Geen twee, maar vijf jaar krijgen mensen voortaan om een kind te krijgen van een overleden partner. De wetswijziging kwam er na een getuigenis van de Gentse ‘Madam Bakster’, die vorige week beviel.

De Gentse onderneemster Laura Verhulst (29), bekend van artisanale bakkerij en koffiebar ‘Madam Bakster’, is bevallen van een dochter. “Ik bleef niet bestand tegen alle clichés over het moederschap, de liefde is groots”, schrijft Verhulst op sociale media, waar ze ook aangeeft momenteel geen verdere interviews te geven.

Voor elke aanstaande ouder is een zwangerschap een rollercoaster van emoties, en dat was het voor Verhulst al helemaal. Ze verwekte het kind met de ingevroren zaadcellen van haar overleden man Kobe.

Op oudejaarsdag van 2020 kreeg hij de diagnose maagkanker. Voor de chemobehandeling opgestart werd, kreeg het koppel de vraag of ze een kinderwens hadden. Dat hadden ze, dus lieten ze zijn zaadcellen invriezen. Toen bleek dat Kobe waarschijnlijk zijn kindje nooit zou kunnen zien, beslisten ze samen dat na zijn overlijden de hormonenbehandeling zou starten.

Troost

“Het idee dat onze liefde zou voortleven in een kind gaf hem troost”, vertelde Verhulst daar eerder over. “We wilden ook graag tussen al dat verdriet wat geluk creëren. En dus droomden we van een baby, kozen we namen en spraken we meters en peters aan, zoals elk ander koppel met een kinderwens.”

Op 3 december 2021, nog geen jaar na zijn diagnose, overleed de 30-jarige Kobe Jacxsens. Verhulst wou de tijd nemen om het verlies te verwerken en zich af te vragen of ze een een kind groot wou brengen. Maar heel veel tijd had ze niet. Wie tot voor kort een kind wou verwekken met geslachtscellen of embryo’s van een overleden partner, kreeg daarvoor slechts twee jaar de tijd. Wensouders moeten minstens zes maanden wachten na het overlijden van hun partner, waardoor in de praktijk maar anderhalf jaar overbleef om een beslissing te nemen.

Een veel te korte tijdspanne voor een keuze die de rest van je leven bepaalt, vond Verhulst. In haar column in Flair hekelde ze de ‘achterhaalde wetgeving’. “Wat als ik in verwachting ben en ons ongeboren kind tijdens de zesde maand van de zwangerschap verlies? En wat als het daarna niet meer lukt?”, vroeg ze zich af. Ze wees er ook op dat ze maar anderhalf jaar de tijd kreeg om een kind te verwekken met haar overleden man, terwijl ze wel op elk moment naar een donorbank kan stappen. De door haar gelanceerde hashtag #babyzonderdeadline raakte bij veel mensen een gevoelige snaar, ook fertiliteitsexperts mengden zich in het debat.

Contract

“Waarom die termijn beperkt bleef tot twee jaar, dat konden wij maar moeilijk uitleggen aan mensen in onze fertiliteitskliniek”, zegt Herman Tournaye, diensthoofd van Brussels IVF, het Centrum Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel. Het is een heel uitzonderlijk proces in ons land: volgens Tournaye gaat het jaarlijks om een aantal bevruchtingen per jaar. Het proces start met een contract tussen de twee in leven zijnde partners, die zich beiden akkoord verklaren dat de ene partner de toestemming krijgt om na het overlijden ingevroren geslachtscellen of embryo’s te gebruiken. Soms zijn dit koppels die al actief proberen kinderen te krijgen, anderen willen vooral de optie in de toekomst openhouden.

Tournaye stelde al vaker vast dat de deadline van twee jaar voor veel mensen te snel komt. “De wet houdt rekening met een rouwperiode van zes maanden, maar veel mensen hebben langer nodig om zo’n overlijden te verwerken. Met amper anderhalf jaar tijd moet je ook het geluk hebben dat je snel zwanger wordt en er geen miskraam voorvalt. En er zijn ook mensen die voor een tweede kind willen gaan, en bij wie dit binnen deze termijn niet meer lukt.”

Post-mortembevruchting

Verhulst besloot om voor de zwangerschap te gaan. Maar daar stopt haar verhaal niet. Met haar getuigenis wilde ze vooral ook een debat op gang brengen over een verlenging van de termijn voor post-mortembevruchting. In september ontmoette ze minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die een wetsvoorstel lanceerde om de termijn te verlengen. Eind vorige maand keurde de Kamer unaniem het voorstel goed, en binnenkort treedt deze in werking. Daardoor kunnen overlevende partners voortaan tot vijf jaar na de dood van de andere partner genetisch materiaal of met de partner verwekte embryo’s gebruiken.

Een grote vooruitgang, vindt Frauke Vanden Meerschaut, gynaecoloog op de afdeling Reproductieve Geneeskunde bij UZ Gent. “Vijf jaar biedt heel wat meer ruimte, zeker voor mensen die een tweede kind willen of langere rouwverwerking nodig hebben. Tegelijk zorg je met die bovengrens ervoor dat het kinderwenstraject, waarmee men vaak al voor het overlijden was gestart als koppel, ook op een bepaald moment afgerond kan worden.”

Tijdsdruk

Tournaye had liever een termijn van tien jaar gezien voor post-mortembevruchting met ei- of zaadcellen, dat is even lang als eicellen of zaadcellen van levende partners die vandaag ingevroren worden. “Het invriezen van geslachtscellen gebeurt vaak met het oog op een nog latere kinderwens. Een langere termijn dan vijf jaar zou in dat geval mogelijk minder tijdsdruk geven.”

Het neemt niet weg dat de verlenging van de termijn naar vijf jaar al een grote stap is, waardoor mensen ook na de dood van een overleden partner de tijd kunnen nemen om na te denken over zo'n bepalende beslissing. En dat is voor een groot stuk te danken aan de getuigenis van Madam Bakster, Laura Verhulst. “Ik ben dankbaar dat niemand nog de enorme tijdsdruk moet ervaren die ik heb gevoeld”, zei ze daarover in Laat.