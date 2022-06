De ene dolleman is de andere niet, bewijst het incident in Hoboken

‘Dolleman slaat in het rond met hamer, politie lost waarschuwingsschot’, zo meldde Het Laatste Nieuws. Het gebeurde zaterdag aan de Blikfabriek in Hoboken. Een man probeerde een oude fabriek binnen te dringen, wat niet lukte. ‘Hij heeft zijn agressie uitgewerkt op de omgeving’, zei de politiewoordvoerder. ‘Toen een van de inspecteurs de man naderde, werd hij aangevallen met de hamer.’

De dolleman heette S.A. Hij werd voorgeleid en beschuldigd van poging tot doodslag. Volgens Het Laatste Nieuws lijdt S.A. aan “geestesstoornissen”, maar misschien werd daarmee niet het integrale verhaal verteld.

Op 26 februari 2020 meldde de toen 22-jarige S.A. zich bij het wijkteam regio Zuid van de Antwerpse politie. Hij ontving al enkele weken dringende aanmaningen tot het betalen van hoge sommen aan het ministerie van Financiën en andere ongeduldige schuldeisers. S.A. werd aangeschreven als zaakvoerder van een bvba uit Anderlecht. Hij dacht een verband te zien met de diefstal van zijn portefeuille, met daarin zijn identiteitskaart.

Verrassing

S.A. probeerde uit te zoeken wat er aan de hand is. Inderdaad, in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2020 staat dat de bijzondere algemene vergadering van de bvba had beslist om de heer S.I. te ontslaan van zijn mandaat. “De heer S.A. (met vermelding van zijn rijksregisternummer, DDC) wordt vanaf 1 oktober 2019 benoemd als zaakvoerder”, zo meldt het Staatsblad. S.A. was onbewust zaakvoerder geworden van een bvba die veel bestelde en nooit wat betaalde. “Ik weet van niets”, zo werd S.A. geciteerd in een proces-verbaal. “Ik ken geen S.I. en geen firma met die naam.”

De rekeningen bleven komen, steeds meer. Voor duizenden en duizenden euro. S.A. ging te rade bij zijn ouders, die haalden er een advocaat bij. Die zei dat er niks anders opzat dan een klacht met burgerlijke partijstelling. Kostprijs: 500 euro.

Op 17 november 2021 gaf de Brusselse onderzoeksrechter Kristien Abrath de federale gerechtelijke politie (FGP) Brussel de opdracht het document tot aanstelling van S.A. op te vragen met het oog op “identificatie van degene die dit stuk maakte”.

De FGP liet op 14 februari 2022 weten dat gelet op circulaire 1/2022 “geen van de inkomende dossiers” nog kon worden behandeld “door gebrek aan onderzoekscapaciteit”. Dat zinde de onderzoeksrechter niet. “De feiten moeten worden onderzocht, daarom verzoek ik u opnieuw om het onderzoek te willen aanvangen.” Abrath wilde ook graag vernemen wat voor circulaire bepaald mag hebben dat er in heel Brussel geen enkel misdrijf nog kan worden onderzocht. Antwoord van adjunct-directeur operaties Steven Willems bij de FGP, 2 maart 2022: “Geachte mevrouw Abrath, ik was uit het oog verloren dat de onderzoeksrechter geen bestemmeling is van een vertrouwelijke circulaire. Ik kan deze bijgevolg niet overmaken.”

Gefaald

Inmiddels is de bvba failliet en lijkt S.A. op z’n vijfentwintigste het verdere leven in te moeten gaan als gefailleerde – en als gefaalde, als u die term letterlijk uit het Frans vertaalt. Terwijl hij netjes de paden van de juridische rechtsgang dacht te hebben bewandeld. Op 29 maart 2022 legde de onderzoeksrechter zich erbij neer dat de FGP geen mankracht had. Ze stuurde haar lege dossier 97/2022 terug naar het parket, dat op 19 april haar ontlasting vorderde. Einde van een onderzoek dat niet werd gevoerd.

“Het is geen geheim dat wij met een tekort aan mankracht zitten”, reageert Steven Willems (FGP). “Dit moet gaan over een standaardmail waarin wij het melden als iets niet tot onze bevoegdheden behoort. Het is zeker niet zo dat wij geen inkomende dossiers meer behandelen.”

Kort voor S.A. zaterdag met zijn hamer op pad ging, verbleef hij nog in een psychiatrische instelling in Mortsel. Twaalf ramen heeft hij uiteindelijk aan gruzelementen geslagen. “Ik praat dat zeker niet goed”, zegt zijn advocaat. “Maar waar gaan wij naartoe als justitie identiteitsdiefstal, met alle dramatische gevolgen, gewoon laat gebeuren?”

S.A. verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Antwerpen. Die moet beslissen over zijn verdere aanhouding.