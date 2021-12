De elektrische auto van VinFast tekent de opkomst van Vietnam

Het automerk VinFast wil Europa en de VS veroveren. Het bedrijf staat symbool voor de ambities van Vietnam: een van de snelst groeiende economieën ter wereld.

VinFast presenteerde deze maand zijn eerste elektrische auto’s in Los Angeles, de VF e35 en de VF e36. Hoewel het voor veel westerlingen nog een onbekende naam is, wil Vinvast volgend jaar elektrische auto’s in Europa en de Verenigde Staten verkopen. Tegen het einde van 2023 wil het 64 dealers in Nederland, Duitsland en Frankrijk hebben, zo maakte het bedrijf onlangs bekend.

Vinfast wil serieus de concurrentie aangaan met gevestigde namen als Volkswagen, Audi en Tesla. De internationale ambities van de Vietnamese automaker zijn groot, én van bestuursvoorzitter Pham Nhat Vuong van het Vietnamese miljardenbedrijf Vingroup, waar de automaker onder valt. VinFast hoopt de Europese en Amerikaanse harten te winnen door in te zetten op ‘hoge kwaliteit, uitstekende service en aanvaardbare prijzen’.

De ambities zijn tekenend voor de snelle opkomst van Vietnam. Het Zuidoost-Aziatische land is een van de snelst groeiende economieën ter wereld en slaat zijn vleugels steeds verder uit. Zo verraste Vietnam vriend en vijand toen het enkele jaren geleden een deal sloot met de organisatie van de formule 1. De allereerste grand prix van Vietnam had in april vorig jaar in hoofdstad Hanoi moeten plaatsvinden, ware het niet dat de coronapandemie roet in het eten gooide.

Alternatief voor China

Meer succes wordt er al geboekt met het neerzetten van Vietnam als een alternatief voor buurland China. Mede gedreven door het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten, verplaatsten veel bedrijven de afgelopen jaren hun productie gedeeltelijk of helemaal naar Vietnam. Onder meer elektronicafabrikanten Foxconn en LG en sportkledingmakers Nike en Adidas kozen voor Vietnam als een belangrijke basis in Azië. Andere grote bedrijven zullen in de komende jaren volgen, zeggen analisten.

Han Teng Chua, econoom bij DBS Bank in Singapore, wijst op verschillende voordelen die Vietnam aantrekkelijk maken bij buitenlandse investeerders. Zo zijn de salarissen relatief laag, is het land goed geïntegreerd in de wereldwijde toeleveringsketen, bevindt het zich in de buurt van belangrijke regionale machten en is er politieke stabiliteit.

“Er is bovendien een heel open handel door een uitgebreid netwerk van vrijhandelsakkoorden”, zegt Chua. Vietnam toonde zich de afgelopen jaren een meester in het sluiten van vrijhandelsdeals. Vorig jaar werd een akkoord met de Europese Unie van kracht. Het was het meest alomvattende vrijhandelsakkoord dat de EU ooit met een ontwikkelingsland heeft gesloten, verklaarde Brussel.

Chua verwacht dat de Vietnamese economie grotendeels blijft drijven op investeringen van buitenlandse bedrijven. Maar de plannen om over de grenzen met de rest van de wereld te concurreren, zoals VinFast wil doen, moeten niet onderschat worden. “Dat reflecteert de ambitie om aan het nationale merk van Vietnam te werken en de mondiale reikwijdte uit te breiden”, zegt de econoom.

Groter dan Singapore?

De opmars van Vietnam, dat al sinds de jaren 70 door een communistische partij wordt bestuurd en daarom geregeld als de kleine broer van China wordt gezien, lijkt dan ook nog lang niet achter de rug. DBS Bank voorspelt dat het land binnen tien jaar een grotere economie zal hebben dan het rijke Singapore. Ter vergelijking: Vietnam was in de vroege jaren 80 nog een van de armste landen ter wereld.

Net als in China speelt ook in Vietnam de overheid een grote rol bij het uitslaan van de vleugels. Zo geeft de regering openlijk steun aan de ambities van VinFast. Toen twee jaar geleden de eerste auto van de band rolde, verklaarde de toenmalige premier dat hij wil dat de automaker de internationale markt opgaat. Een paar weken geleden was de huidige premier, Pham Minh Chinh, in Parijs toen VinFast daar een samenwerkingsverband ondertekende met de Franse stroomproducent EDF.

Rimpelloos gaat het allemaal overigens niet. Investeerders en analisten hebben vooral kritiek op de vaak rommelige logistiek in het land en het gebrek aan voldoende, hoogopgeleid personeel. “Vietnamezen zijn harde werkers, maar het ontbreekt hen vaak aan kwalificaties”, zegt Ralf Matthaes, directeur van adviesbureau Infocus Mekong Research.

De zoektocht naar het juiste personeel is voor sommige bedrijven zo lastig dat ze hun managers uit het buitenland halen of hun eigen mensen opleiden. Vingroup, het moederbedrijf van VinFast, opende in januari 2020 haar eigen universiteit. Het bedrijf hoopt zo ‘talenten voor de toekomst’ te ontwikkelen.