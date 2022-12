De Duitsers hebben de toekomst gezien, en het is een warmtepomp

De doosachtige machines zien eruit en functioneren als grote airconditioners in omgekeerde richting, maar de Duitsers hopen dat ze de sleutel zijn tot Europa’s streven naar fossielvrije verwarming.

Na tientallen jaren hun huizen te hebben verwarmd met relatief goedkoop Russisch aardgas worden Duitsers geconfronteerd met exorbitante prijzen voor energie. Er wordt gezocht naar een alternatieve warmtebron die klimaatvriendelijk en aardgasvrij is.

De warmtepomp.

Met een technologie die dateert uit de jaren 1970, worden deze doosachtige machines plotseling omarmd in heel Duitsland - zozeer zelfs dat warmtepompen vaak uitverkocht zijn en de wachttijd voor een gekwalificeerde installateur maanden kan duren.

De Duitse regering is een van de fans.

“Dit is de technologie van de toekomst,” zei Robert Habeck, de minister van Economie, vorige maand tegen verslaggevers toen hij een regeringsplan aankondigde om warmtepompen te promoten.

“Om onze doelen te bereiken, willen we tegen 2030 zes miljoen klanten hebben,” zei Habeck.

Warmtepompen werken als een omgekeerde airconditioning, met een grote ventilator die lucht langs buizen met koelmiddel trekt om warmte aan de buitenomgeving te onttrekken. De kosten voor de elektriciteit die nodig is om een warmtepomp aan te drijven liggen ongeveer 35 procent lager dan aardgas, volgens Verivox, een bedrijf dat energieprijzen vergelijkt voor Duitse consumenten. De besparingen zijn nog groter voor wie zijn warmtepomp op zonnepanelen kan laten werken.

Beeld ThinkStock

Voor Vaillant, een 150 jaar oud familiebedrijf in Remscheid dat al tientallen jaren een toonaangevende fabrikant van gasketels en ovens is, komt de impuls uit Berlijn op het perfecte moment. Zes jaar geleden besloot het bedrijf dat het, om relevant te blijven, verder moest kijken dan fossiele brandstoffen, naar een duurzamere, maar nog steeds betaalbare manier om huizen te verwarmen.

“We realiseerden ons dat als een apparaat de gaskachel gaat vervangen, het de warmtepomp zal zijn,” zei Norbert Schiedeck, de directeur van Vaillant.

De gok loonde. De verkoop van warmtepompen in Duitsland is in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld, vooral omdat de gasprijs sterk is gestegen.

Dure aankoop en installatie

Toch maakten warmtepompen in 2021 slechts 15 procent uit van alle verkochte verwarmingssystemen in Duitsland, na de alomtegenwoordige gascondensatieketel, volgens gegevens van het Duitse Energieagentschap. Veel Duitsers zijn nog steeds huiverig voor de hoge aankoop- en installatieprijs, die kan oplopen tot 25.000 à 30.000 euro: drie keer die van een gasoven.

Om mensen aan te moedigen de overstap te maken, biedt de regering subsidies aan die tot een kwart van de aankoopprijs van een toestel kunnen dekken, samen met subsidies voor andere energie-efficiënte verbeteringen tot een totaal van 60.000 euro.

Duitsland loopt ver achter op zijn Europese buren, waar geïmporteerd aardgas niet zo betaalbaar of overvloedig is. Volgens Agora Energiewende, een beleidsinstituut in Berlijnn, hebben iwoners van Finland en Noorwegen, die meer afhankelijk zijn van elektriciteit, 10 keer zoveel warmtepompen als Duitsers. Zelfs Nederland, dat op zijn eigen rijkdom aan aardgas zit maar enkele jaren geleden een impuls heeft gegeven aan de meer klimaatvriendelijke machines, heeft het dubbele aantal warmtepompen van Duitsland.

Een van de grootste problemen bij de uitbreiding in Duitsland is een nijpend gebrek aan gekwalificeerde monteurs om warmtepompen te installeren. Dit heeft geleid tot een steeds groter wordende doe-het-zelf gemeenschap, gedreven door informatie uitgewisseld op online fora en video’s.

‘Ik wilde af van fossiele brandstoffen’

Toen Andreas Schmitz in 2020 een huis kocht voor zijn gezin aan de rand van Keulen, wilde hij een positieve verandering voor het klimaat bewerkstelligen. Dat betekende de installatie van zonnepanelen op zijn dak en het afschaffen van de olietank in de kelder.

“Het was voor mij geen optie om gas of olie te blijven gebruiken,” zei hij in een interview vanuit zijn huis met uitzicht op een mistig veld. “Ik wilde af van fossiele brandstoffen.”

Maar toen hij zich realiseerde hoeveel het zou kosten om een warmtepomp te kopen en door een vakman te laten installeren, weigerde Schmitz. “Zelfs met de subsidies was het duidelijk dat het voor mij te duur zou zijn,” zei hij.

Als wetenschapper van opleiding die in zijn vrije tijd graag met batterijen knutselt, besloot hij een airconditioner om te bouwen tot een warmtepomp voor zijn woonkamer. Intussen installeerde hij ook in andere kamers toestellen en verwacht hij deze winter minstens 2.000 euro aan verwarmingskosten te besparen.

Beeld Getty Images

Alternatieven voor gas

Hoewel de herfsttemperaturen relatief zacht zijn geweest en de Duitse aardgasopslagfaciliteiten hun capaciteit hebben bereikt, blijft de aardgasprijs dubbel zo hoog als een jaar geleden. Analisten verwachten niet dat de prijs snel zal dalen, en de Duitsers zijn op zoek naar alternatieven.

Vaillant pakt de behoefte aan meer warmtepompinstallateurs aan door ze zelf op te leiden. Voortbouwend op een netwerk van loodgieters en monteurs die al tientallen jaren met het bedrijf samenwerken, zeiden bedrijfsfunctionarissen dat ze hoopten de wachttijden voor klanten te kunnen verkorten.

“Het installeren van warmtepompen is complexer en ingewikkelder dan het installeren van een gaseenheid,” zegt Schiedeck, de directeur. “Daarom hebben we een zeer groot opleidingscentrum opgericht om onze monteurs bij te spijkeren.”

Duitsland heeft volgens het ministerie van Economische Zaken een tekort van ongeveer 175.000 geschoolde werknemers, waarvan ongeveer een derde nodig is voor banen in verband met de energietransitie. Het gaat onder meer om installateurs van warmtepompen en zonnepanelen en werknemers die huizen isoleren of windturbines onderhouden.

Lawaai

Een ander obstakel voor het wijdverbreide gebruik van warmtepompen is het lawaai ervan. De Duitse regelgeving ter beperking van de geluidsoverlast heeft geleid tot talrijke rechtszaken tussen huiseigenaren die warmtepompen hebben geïnstalleerd en hun buren die het constante gezoem van de machines zat zijn.

Duitse fabrikanten zijn op de hoogte van het probleem. Ze hebben hun machines verfijnd om ze stiller te maken. Vaillant heeft de hoek van de bladen veranderd en zigzagvormige inkepingen in de randen gemaakt en de resultaten getest in een akoestische ruimte in de fabriek.

Zelfs nu de Duitse industrie de productie opvoert, hebben fabrikanten nog steeds moeite om onderdelen aan te schaffen die vastzitten in de vertraging van de toeleveringsketen.

Oliver Loitzsch besloot dit jaar dat hij het verwarmingssysteem in zijn huis in het westen van Duitsland wilde moderniseren door zijn 32 jaar oude oven en boiler te vervangen door een hybride systeem dat een warmtepomp combineert met conventionele verwarming op aardgas.

“Ik wilde mijn steentje bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering”, zei hij.

In februari bestelde hij een toestel van een ander Duits familiebedrijf, Buderus. Maandenlang wachtte hij gewoon af. In augustus kreeg hij bericht dat enkele onderdelen klaar waren, en enkele weken later arriveerden een stuk pijp, een paar draden en een transmissiekast.

Hij wacht nog steeds op de levering van de warmtepomp.

Buderus zegt dat het werkt om aan de vraag te voldoen, maar worstet om onderdelen te krijgen. Het bedrijf verwacht niet dat de situatie op korte termijn zal verbeteren.

Voor Loitzsch, die meer dan 25 jaar een gas- en waterinstallatiebedrijf runde, is het enige lichtpuntje dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de installatie - hij heeft hulp geregeld en hij heeft enkele maanden de tijd gehad om de handleiding te bestuderen.