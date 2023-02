De dubbele schok die van Italië de snelst krimpende westerse natie maakt

Het aantal oudere Italianen stijgt terwijl het geboortecijfer daalt. Daardoor neemt het land het voortouw in een wereldwijde demografische trend. Deskundigen noemen die de ‘zilveren tsunami’.

Aan de ene kant van een glazen wand maken drie kleuters in een kleuterschool speelgoeddeeg plat met plastic deegrollers. Aan de andere kant tikken drie oude vrouwen in een verpleegtehuis op de ruit om hun aandacht te trekken. “Laten we gedag zeggen tegen de nonni”, zegt de onderwijzeres van de kinderen alvorens hen door een deur te leiden die de twee ruimtes met elkaar verbindt. De kinderen spelen even met het vergrootglas van een opgetogen 89-jarige vrouw die het had gebruikt om overlijdensberichten te lezen. Daarna nemen de kleuters, allen twee jaar oud, de lift naar boven, waar verpleeghuisbewoners wachten om hen prentenboeken voor te lezen in een kleine bibliotheek.

“Het is iets buitengewoons”, zegt Giacomo Scaramuzza, een 100-jarige bewoner. “Mensen denken dat we uit twee verschillende werelden komen, maar dat is niet waar. We zitten in dezelfde wereld. En misschien geef ik hen ook iets. Er is een uitwisseling.”

Twee existentiële uitdagingen

Piacenza’s Ouderen en Kinderen Samen, een experimenteel project in de meest gerenommeerde regio van het land voor zowel onderwijs aan kinderen als ouderenzorg, probeert de kwetsbaren aan beide uitersten van het leven met elkaar te verbinden. Maar het brengt ook de twee existentiële uitdagingen van Italië onder één dak.

De bevolking van Italië vergrijst en krimpt in het hoogste tempo in het Westen waardoor het land gedwongen wordt zich aan te passen aan een groeiende groep ouderen. Die plaatst het land in de voorhoede van een wereldwijde demografische trend die deskundigen de ‘zilveren tsunami’ noemen. Het wordt echter geconfronteerd met een dubbele demografische schok, want het drastisch dalende geboortecijfer in Italië behoort tot de laagste in Europa. Premier Giorgia Meloni heeft gezegd dat Italië ‘gedoemd is te verdwijnen’ als het niet verandert.

Een ouderentehuis in Piacenza. Beeld NYT

Deze maand keurde Meloni’s regering een nieuw Pact voor de Derde Leeftijd goed, dat volgens haar de basis zal leggen voor gezondheids- en sociale hervormingen voor het exploderende aantal ouderen in Italië. “Zij vertegenwoordigen het hart van de samenleving en een patrimonium van waarden, tradities en kostbare wijsheid”, aldus Meloni, die eraan toevoegde dat de wet marginalisering en het ‘parkeren’ van ouderen in instellingen zou voorkomen. “Zorgen voor ouderen is zorgen voor ons allemaal”, zei ze.

De herziening heeft in wezen een maatregel overgenomen die aan het einde van de vorige regering van premier Mario Draghi werd goedgekeurd. Cruciaal is dat Draghi de wetgeving heeft opgenomen in het programma van het Herstelfonds van de Europese Unie, waardoor de uitvoering ervan verzekerd is. “Dit is de erkenning dat langdurige zorg een welzijnsbeleid is”, aldus Cristiano Gori, die het Pact voor een Nieuw Welzijn voor Hulpbehoevenden leidt, de overkoepelende organisatie die de wet bepleitte.

De nieuwe wet, zegt Gori, zal een systeem repareren dat ‘een puinhoop is’, de gezondheidszorg en sociale diensten van de overheid stroomlijnen en vereenvoudigen, en de lokale en nationale overheden betrekken bij het groeiende veld van de langdurige zorg. Tegelijkertijd wil hij de ouder wordende Italianen thuis en uit instellingen houden. Een belangrijke vernieuwing, zo stelt hij, hangt af van de financiering door de regering-Meloni, maar zou de Italianen de keuze geven tussen onvoorwaardelijke uitkeringen in geld of grotere bijdragen in natura voor openbare zorg.

“De belangrijkste tekortkoming is dat er geen geld is”, aldus Gori. De hoop is volgens hem dat de regering van Meloni, die zichzelf aan de kiezers heeft verkocht als ‘familie, familie, familie’, van het programma een echte prioriteit zal maken en het zal financieren. Maar zonder meer jongeren die gaan werken en meebetalen aan de pensioen- en uitkeringsstelsels komt het hele systeem in gevaar.

‘Italianen eerst’

Meloni, die ooit zwanger burgemeester werd, is de eerste vrouwelijke premier van Italië en heeft tijdens haar carrière prioriteit gegeven aan het verhogen van het lage geboortecijfer en het helpen van werkende moeders. Maar critici zeggen dat haar verzet tegen immigratie en het ‘Italianen eerst’-idee - ze heeft zelfs gewaarschuwd voor ‘etnische vervanging’ - de bevolkingsgroei schaadt. En de regering van Meloni is vertraagd door lokale bureaucratische problemen en heeft al een programma uitgesteld voor de bouw van nieuwe kleuterscholen, gefinancierd met 3 miljard euro aan EU-herstelmiddelen.

Als Italië niet ernstig werk maakt van het stimuleren van jonge gezinnen en werkende vrouwen om kinderen te krijgen, “zal het voor altijd een land blijven dat ouder wordt”, aldus Alessandro Rosina, een vooraanstaande Italiaanse demograaf en auteur van Demografische geschiedenis van Italië. De combinatie van weinig werkgelegenheid voor vrouwen, de vlucht van jonge professionals en gezinnen, weinig immigratie, lage geboortecijfers en een radicaal toegenomen levensverwachting vormt in zijn ogen een demografische ramp.

De realiteit van de grijze nieuwe wereld stelt Italië op de proef en maakt het tot een laboratorium voor veel westerse landen met een vergrijzende bevolking, aldus sommige deskundigen. Sommige Italiaanse regio’s hopen die demografische tijdbom te vertragen door de periode te verlengen waarin ouderen kunnen werken, zelfredzaam zijn en een bijdrage kunnen leveren en geen financiële aderlating voor de samenleving vormen. Het centrum in Piacenza heeft geprobeerd hen te stimuleren met zijn kostbare bron: kinderen. Voordat covid het verpleeghuis afsloot, aten en kookten de kinderen in het centrum samen met de oudere bewoners. Nu gaat alles opnieuw open.

De kinderen gebruiken rollators in de gang als raceauto’s, ze veranderen een lunchkar in een piratenschip, en ze spelen in de gymzaal terwijl de bewoners hun fitnessroutines doen. “De belangrijkste relaties ontstonden terloops, waarbij het kind naar boven wilde gaan naar de kamer van de oude persoon, op zijn schoot sprong en een boek las”, vertelt Francesca Cavozzi (41), de coördinator van het project. Volgens haar was het een ‘eerste stap’ om de twee uitersten van de levensweg, die beiden een soms onzekere tred en een voorliefde voor fruitsap delen, in een gemeenschappelijke ruimte onder te brengen, zodat de Italiaanse ouderen zich betrokken en nuttig zouden voelen.

“De oude mens heeft het gevoel dat de volwassene met medelijden naar hem kijkt,” legt Cavozzi uit, “het kind doet dit nog niet.” Sommigen twijfelen er echter aan dat de kinderen er veel aan hebben. “Na vijf minuten zijn ze je beu”, aldus de 86-jarige Luisa Tani, die de kinderen voorleest uit nostalgie naar haar vroege jaren als lerares op een basisschool.

Het centrum heeft belangstelling gekregen van academici. Studenten hebben scripties geschreven over de benadering van het centrum van intergenerationeel leven, die volgens Cavozzi doet denken aan het traditionele Italiaanse huis: de bewoners als gezinshoofd, het personeel als volwassenen en de kinderen als kinderen. Ze zegt dat ze hoopt dat onderzoekers de effecten op de ouderen zullen bestuderen, maar op de lange termijn ook op de kinderen, om te zien of die gevoeliger worden voor ouderen en kwetsbaren.

‘Probleem der problemen’

Italië komt nu langzaamaan in het reine met de nakende transformatie, maar de kwesties die dit oproept zijn nauwelijks nieuw voor het land. Toen Benito Mussolini in 1922 in Italië aan de macht kwam, gingen de fascisten onmiddellijk aan de slag om de geboortecijfers te verhogen, de emigratie in te dammen en de bevolking van Italië tegen 1950 tot 60 miljoen (vertrekkende van 40 miljoen) te verhogen. “Als het bevolkingsaantal afneemt, dames en heren, maak je geen rijk, maar een kolonie”, zei Mussolini in een toespraak in 1927, waarin hij groei het ‘lot van het ras’ noemde.

Om wat hij het ‘probleem der problemen’ voor Italië ging noemen aan te pakken, voerde het regime onder meer betaald zwangerschapsverlof in. Maar de obsessie met het geboortecijfer van een man die zijn lot in de handen van Adolf Hitler legde, had volgens demografen tot gevolg dat het sociale beleid met betrekking tot het probleem werd gestigmatiseerd, waardoor Italië na de oorlog minder investeerde in hulp voor jonge gezinnen dan andere Europese landen. “Het geloof dat het gezinsbeleid een fascistische echo had, speelde een rol”, aldus Rosina.

Een ouderentehuis in Piacenza. Beeld NYT

In de jaren vijftig bloeide de Italiaanse economie op en daarmee ook de bevolking. Maar generaties leiders lieten grotendeels na om Italianen te helpen met programma’s als kinderopvang, wat leidde tot kritiek dat de conservatieve cultuur van het land meer gaf om moeders die thuisbleven om te bevallen in plaats van vrouwen te helpen werken en kinderen op te voeden.

In november moedigde Meloni, die wortels heeft in postfascistische partijen, koppels aan om kinderen te krijgen en bedrijven om vrouwen in dienst te nemen. Later kondigde zij een verhoging met 50 procent aan van de ‘babybonus’ die ouders een jaar na een geboorte ontvangen en een verhoging met 50 procent van de bijstand gedurende drie jaar voor gezinnen met meer dan drie kinderen. “We blijven naar vandaag kijken,” heeft Meloni gezegd, “niet beseffend dat we geen morgen hebben.”

Maar ondanks de miljarden euro’s die de Europese Unie voor kleuterscholen heeft uitgetrokken, heeft Italië de startdatum voor 1.857 kleuterscholen en 333 kinderdagverblijven uitgesteld, de meeste in het armere zuiden van Italië. Als Italië niet voor de uiterste datum, juni 2023, met de bouw begint, riskeert het het geld te verliezen.

De honderdjarige Scaramuzza zegt dat hij hoopt dat sommige van de nieuwe kinderdagverblijven ook een ruimte zouden delen met verpleeghuizen, zoals het zijne. Scaramuzza: “Ik heb geen eigen kinderen of kleinkinderen, maar hier heb ik er veel.”