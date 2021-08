De druk neemt toe, maar Andrew Cuomo blijft zitten: ‘Wat hij mij aandeed, is een misdaad’

Op maandag legde Brittany Commisso, gewezen assistente van Andrew Cuomo, een publieke verklaring af in het programma CBS This Morning. Commisso is een van de elf vrouwen die in het lijvig rapport van procureur-generaal Letitia James, dat vorige week gelost werd, had aangegeven dat ze seksueel werd lastiggevallen door de Democratische gouverneur van de deelstaat New York. In het rapport werd ze aangeduid als ‘executive assistant #1', en uitte ze de ernstigste beschuldigingen van seksuele intimidatie waarmee Cuomo geconfronteerd wordt.

“Hij moet aansprakelijk gesteld worden voor zijn daden”, aldus Commisso, die eerder klacht indiende bij het politiebureau van de stad Albany, hoofdstad van de staat New York. “Wat hij mij aandeed, was een misdaad. Hij overtrad de wet”, zegt ze in het interview. Cuomo zou haar borst betast hebben tijdens een bijeenkomst in zijn ambtswoning.

De verklaringen komen daags nadat Melissa DeRosa, een topmedewerker van Cuomo, ontslag genomen heeft. Ook DeRosa werd verschillende keren vermeld in het rapport, dat een ‘toxische werksfeer’ voor vrouwen aantoont. Ze zou onder meer een campagne op gang hebben gebracht om Lindsey Boylan in diskrediet te brengen, de allereerste vrouw die Cuomo publiek beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag.

In een persverklaring stelt DeRosa dat de voorbije twee jaar “emotioneel en mentaal zwaar” zijn geweest. “Ik ben eeuwig dankbaar dat ik de kans heb gekregen met zulke getalenteerde en toegewijde collega’s samen te werken, ten dienste van onze staat.”

Biden

Zo wordt de druk om af te treden almaar groter voor Cuomo. De Democraat werd vorig jaar, toen zijn staat hard getroffen werd door de pandemie, op handen gedragen door de VS. Met zijn charismatische communicatie over de aanpak van Covid-19 maakte hij zoveel indruk, dat hij er zelfs een Emmy voor kreeg. De antipode van Trump, zo klonk het veelvuldig. Een vierde mandaat als gouverneur van The Empire State lag voor het grijpen en hij zou zelfs een gedroomde Democratische presidentskandidaat zijn.

Tijdens de coronacrisis werd Cuomo op handen gedragen. Beeld REUTERS

Vandaag lijkt de conclusie dat Cuomo en Trump niet zo heel erg van elkaar verschillen. Cuomo ontkent de aantijgingen glashard, gaat in de tegenaanval en weigert plaats te maken. Hij wil in 2022 gewoon worden herkozen, hoewel er in de Democratische rangen steeds minder steun is. Vorige week stelde president Biden al dat Cuomo ontslag zou moeten nemen, en ook ­Kamervoorzitster Nancy Pelosi keert hem de rug toe. In het parlement van de staat New York staat hem een afzettingsprocedure (‘impeachment’) te wachten.

Vorige week lieten drie aanklagers in de staat al weten dat ze onafhankelijk van elkaar een strafonderzoek openen naar de beschuldigingen. Dat is niet het enige onderzoek dat loopt. Ook zijn aanpak van ­Covid-19 in de New Yorkse rusthuizen, waarbij er een voorkeursbehandeling geweest zou zijn bij het testen van familie en kennissen, heeft een juridisch staartje gekregen.

‘Om warmte over te brengen’

Sheriff Craig Apple van Albany, waar de aangifte is gedaan en waar ook de ambtswoning van de gouverneur staat, zegt het strafrechtelijk onderzoek niet te zullen overhaasten of vertragen vanwege de belangrijke functie van de verdachte. “We zijn in de beginfases van dit onderzoek. We behandelen slachtoffers hetzelfde. We onderzoeken hetzelfde. Alleen zijn hier meer ogen op gericht.”

Cuomo zelf reageerde eerder al met een reeks foto’s, die zogezegd zouden illustreren dat hij nu eenmaal vaak mensen omhelst en kust om zijn ‘warmte over te brengen’. “Misschien vond hij dit normaal”, zegt Brittany Commisso daarover. “Maar voor mij en de andere vrouwen bij wie hij dit deed, was het niet normaal. Het was niet welkom.”